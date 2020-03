L'oroscopo della giornata di giovedì 12 marzo prevede una fase lavorativa più leggera per i nativi Toro, sostenuti dal pianeta Urano in quadratura e da Marte in trigono rispetto al segno amico del Capricorno, mentre Cancro riuscirà a stabilire un ottimo feeling con la propria anima gemella. Acquario riuscirà a essere a proprio agio con i colleghi sul posto di lavoro, mentre Leone avrà le idee più chiare all'interno della propria relazione di coppia. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di giovedì 12 marzo per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo giovedì 12 marzo segno per segno

Ariete: oroscopo di giovedì che prevede una configurazione astrale un po’ ballerina in ambito sentimentale. Cercate di adeguare il vostro atteggiamento nei confronti della vostra anima gemella per non causare litigi senza motivo. Se siete single, arriverà presto un periodo decisamente migliore per voi. Per quanto riguarda l'ambito lavorativo, al momento la vita di tutti i giorni procede in maniera scorrevole e non ci saranno particolari ostacoli da superare.

Voto - 6,5

Toro: avrete modo di vivere una fase lavorativa più leggera secondo l'oroscopo della giornata di giovedì, grazie anche a Urano in quadratura. Infatti non ci saranno tantissime mansioni da svolgere e potrete prendervela con comodo. Sul fronte sentimentale, se siete single, potrete dedicarvi maggiormente ai sentimenti, organizzando qualcosa di romantico da fare per una persona a cui tenete molto.

Se avete una relazione fissa, potreste imparare qualcosa di nuovo proprio dalla vostra anima gemella. Voto - 7,5

Gemelli: se siete single, una persona sta cercando di entrare nella vostra vita a piccoli passi e voi ve ne siete accorti soltanto adesso. Valutate se tale persona possa essere veramente l'amore della vostra vita. Se avete una relazione di coppia stabile, non avrete nulla di cui preoccuparvi.

Godetevi questo periodo di leggerezza con la vostra anima gemella, soprattutto se siete nati nella seconda decade. In ambito lavorativo, se siete a contatto con dei clienti, il vostro approccio simpatico, abbinato a una serietà professionale, vi permetterà di ottenere più feedback positivi da parte dei clienti. Voto - 8

Cancro: configurazione astrale abbastanza soddisfacente per voi nativi del segno, con il Sole in buona posizione. L'oroscopo annuncia momenti positivi all'interno della vostra relazione di coppia. Riuscirete a stabilire un buon affiatamento con il partner, che vi sarà necessario per dare inizio a nuovi progetti di coppia.

Se siete single potreste avere a che fare con persone che non vi saranno molto simpatiche. Per quanto riguarda l'ambito lavorativo, non trascurate importanti opportunità di mettere mano a progetti che potrebbero rivelarsi proficui. Voto - 7,5

Leone: Venere e Giove saranno in trigono rispettivamente dal segno dell'Ariete e del Capricorno. In ambito sentimentale, se siete single, avrete voglia di sentirvi protagonisti della vostra relazione di coppia e forse potreste riuscirvi. Marte positivo regalerà tanta tenacia e determinazione. In ambito lavorativo, avete fatto bene fino a questo momento e se continuerete di questo passo potreste ottenere risultati migliori.

Voto - 8,5

Vergine: con il Sole in opposizione al vostro segno zodiacale, l'oroscopo della giornata di giovedì potrebbe non iniziare sotto i migliori auspici. Sul fronte sentimentale qualche malinteso potrebbe compromettere la vostra relazione di coppia e fareste meglio a raddrizzare presto la situazione. I single saranno particolarmente impegnati al punto da non avere tempo libero. Nel lavoro cercate di non sentirvi migliori dei colleghi e non scavalcare nessuno, altrimenti potreste passare momenti difficili. Voto - 6

Bilancia: configurazione astrale che prevede momenti tutto sommato positivi per voi nativi del segno.

In ambito sentimentale riuscirete a condividere i vostri sentimenti nei confronti del partner, anche se con qualche difficoltà. Se siete single avrete modo di fare un incontro molto importante durante la giornata di giovedì. Per quanto riguarda il lavoro, ci saranno tante idee da portare sulla vostra scrivania, ma non potrete iniziarle tutte sia per mancanza di tempo che di fondi. Voto - 7

Scorpione: oroscopo di giovedì che si prospetta all'insegna di risposte sotto ogni fronte per voi nativi del segno. In amore, se dovrete farvi perdonare per qualcosa dal partner, cercando di fare chiarezza e risolvere tutto, potrebbe essere il momento adatto, mentre se siete single potreste scoprire se la persona di cui siete innamorati farà veramente al caso vostro.

Per quanto riguarda l'ambito lavorativo, il vostro modo di fare accattivante potrebbe non piacere a tutti, ciò nonostante si rivelerà il metodo più corretto. Voto - 7,5

Sagittario: potreste non avere una bella cera, secondo l'oroscopo di giovedì, anche per via del Sole in posizione poco convincente. In amore se avrete la sensazione che non tutto giri per il verso giusto, non demordete ma cercate di trovate insieme al partner una soluzione equa. Se siete single, un pizzico di creatività potrebbe esservi d'aiuto nella vostra ricerca dell'anima gemella. In ambito lavorativo ci saranno delle scelte da compiere in breve tempo, anche se non siete molto sicuri dei risultati che vi porteranno.

Cercate dunque di scegliere bene e siate fiduciosi. Voto - 6,5

Capricorno: l'oroscopo della giornata di giovedì prevede un energico Marte in quadratura al vostro segno zodiacale, che vi permetterà di essere sempre attenti e reattivi soprattutto sul fronte lavorativo. Avrete modo infatti di portare a termine una certa quantità di mansioni senza tornare a casa stanchi, ma soddisfatti. In amore, se siete single, saprete come organizzare una serata molto divertente con gli amici, specie se siete nati nella seconda decade. Se avete una relazione fissa, la felicità e l'amore che proverete nei confronti del partner vi renderà belli sia dentro che fuori.

Voto - 8,5

Acquario: l'ambito lavorativo sarà la parte migliore della vostra giornata grazie al Sole favorevole. L'oroscopo annuncia una certa astuzia e freddezza che vi metterà subito a vostro agio con i colleghi. Se lavorate a un progetto di gruppo, potreste fare grandi passi avanti. In amore Venere agevolerà tante situazioni consentendo di vivere momenti idilliaci con il partner, soprattutto per i nati nella terza decade. I single potranno gettare le basi per nuovi incontri destinati a dare buoni frutti in futuro. Voto - 8,5

Pesci: Sole e Mercurio in ottimo aspetto nel vostro cielo, consentiranno una giornata piuttosto soddisfacente in ogni ambito.

In amore, se precedentemente avete avuto delle difficoltà a comunicare con il partner, potreste avere l'occasione di chiarire la situazione e far tornare finalmente il sereno. Se siete single, sentimenti e passione saranno molto forti, dandovi la possibilità di fare interessanti conquiste. Nel lavoro sarete più tonici e resistenti e, di conseguenza, gli impegni risulteranno meno pesanti. Voto - 8