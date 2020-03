Le previsioni astrologiche del 9 marzo ci informano sull'andamento lavorativo e sentimentale dei dodici segni dello zodiaco. Il Cancro dovrebbe parlare di più con il suo partner, mentre i single dello Scorpione potrebbe essere molto soddisfatti della loro giornata. L'Acquario non avrà grosse soddisfazioni sul lavoro.

Oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: L'amore di coppia potrebbe marciare nel binario preferito. Voi single vi troverete a gestire una situazione complessa. Il lavoro potrebbe risentire di alcune problematiche interne.

Toro: Il vostro partner potrebbe accusarvi di alcune ripetute mancanze. Se siete single apprezzate maggiormente quello che avete. Non siate troppo spigolosi in ambito lavorativo.

Gemelli: State calmi e non cadete in continue provocazioni. I cuori solitari potranno conoscere persone interessanti. La sfera lavorativa vi regalerà buone soddisfazioni.

Cancro: Cercate il dialogo con la vostra dolce metà, non ve ne pentirete. Voi single potreste finalmente trovare l'amore. Ci potrebbero essere delle gratificazioni sul lavoro.

Leone: Troverete il modo per ricucire il rapporto con il partner, ma non ricadete negli errori del passato. I single potranno sperimentare qualcosa di nuovo ed entusiasmante. Il lavoro non vi regalerà particolari sussulti e stravolgimenti.

Vergine: La vostra dolce metà vi chiede di programmare qualcosa di importante, non deludetela e procedete con entusiasmo. Se siete single presto arriveranno buone notizie e avrete la possibilità di gioire.

Nessuna variazione sostanziale in ambito lavorativo.

Previsioni zodiacali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: Cercate di essere più disponibili con la persona amata, la corda non va tirata troppo. I cuori solitari potrebbero avere un ripensamento rispetto ad una loro frequentazione. L'attività professionale risulterà essere molto soddisfacente.

Scorpione: Non prendete decisioni affrettate, potrebbero ritorcersi contro di voi.

Siate più malleabili. I single avranno la possibilità di passare una giornata davvero speciale. Il lavoro non andrà come avevate previsto e sperato.

Sagittario: Sarete finalmente sereni, la persona amata vi farà sentire tutto il suo calore. Se siete single non abbiate paure e andate avanti per la vostra strada. Il lavoro vi offrirà qualcosa di inaspettato.

Capricorno: Alti e bassi caratterizzeranno la vostra giornata di coppia, attendete momenti migliori. Voi cuori solitari affronterete una persona che attende dei chiarimenti. Il lavoro potrebbe subire qualche leggera flessione, siate fiduciosi e non demordete.

Acquario: La persona amata avrà voglia di passare del tempo con voi, accontentatela. I single potrebbero ricevere qualche proposta veramente interessante. La sfera lavorativa potrebbe non dare grosse soddisfazioni.

Pesci: Non siete sicuri di ciò che realmente provate, parlatene con la vostra dolce metà senza paura delle ripercussioni. I cuori solitari avranno la possibilità di cambiare il loro status. La vostra professione potrebbe portarvi lontano dagli affetti più cari.