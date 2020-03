L'oroscopo del 6 marzo è pronto a tenervi aggiornati sulla sfera amorosa e lavorativa del vostro segno zodiacale. I nativi del Leone devono fare i conti con gli equivoci e le tensioni presenti in campo lavorativo. Per le persone nate sotto il segno della Vergine è arrivato il momento di lasciarsi andare all'amore. Segno per segno, l'astrologia della giornata di venerdì e le previsioni astrali per i 12 simboli dello Zodiaco.

Oroscopo del giorno 6 marzo per Ariete, Toro e Gemelli

Ariete – La brusca partenza di questo mese potrebbe rivelarsi positiva con il passare dei giorni.

Solo esaminando le vostre insoddisfazioni o tensioni emerse nel recente passato, potete capire come vivere l’amore con maggiore scorrevolezza. Per il lavoro è una situazione grigia: concorrenza, avversari negli affari o persone invidiose della vostra bravura potrebbero mettervi il bastone tra le ruote.

Toro – Giornata vivace per le emozioni. Molti di voi devono prepararsi ad affrontare un periodo malizioso, ricco di sì e no, di belle notizie ma anche di brutti momenti. I nuovi amori proseguono tra alti e bassi e potrebbero concretizzarsi nelle ultime settimane di marzo.

In campo professionale è un periodo pesante. Non sovraccaricatevi di impegni e guardate avanti. L'oroscopo ci tiene a ricordarvi che ogni ostacolo può essere trasformato in opportunità.

Gemelli – Se il vostro rapporto d'amore non funziona come vorreste, non perdetevi d'animo. Evitate di partire in quarta con il partner. La soluzione migliore è riflettere e capire che cosa c’è che non va nella vostra vita amorosa.

Dovete mettere in conto qualche tensione emotiva, qualche muso lungo e alcuni momenti di disagio, ma avrete sempre la soluzione a portata di mano purché non ne facciate una questione di stato. Questo è un periodo ottimo per migliorare le entrate, trovare strade alternative o sostenere un colloquio.

Previsioni di venerdì 6 marzo: Cancro, Leone, Vergine

Cancro – Dopo qualche incertezza dei giorni scorsi, questo venerdì potrebbe regalarvi un momento molto vivace per la vita sociale.

Conoscere gente nuova aumenta anche la possibilità di incontrare l’anima gemella. Questo Oroscopo vi dà due avvertenze: la prima è che potreste sentirvi insicuri o poco apprezzati; la seconda è che non dovete commettere gli stessi errori del passato. Le persone che vi fanno soffrire devono stare fuori dal vostro radar. Se siete un libero professionista, dovete pensare come poter migliorare il vostro giro di affari. Buona ispirazione per gli artisti, gli artigiani e per coloro che lavorano nelle comunicazioni.

Leone – Periodo favorevole per le emozioni, meno per l’intesa mentale. Dunque, dialogare o cercare di trovare un punto di equilibrio mentale non servirà molto.

Forse solo ad accendere discussioni che potreste benissimo evitare per dedicarvi ad altre cose. I vostri desideri potrebbero trasformarvi in persone litigiose, polemiche o, peggio ancora, in un potenziale evasore affettivo. Non mancano ritardi, equivoci e tensioni in campo lavorativo. Occhio ai contratti, alle clausole, ai finanziamenti o al mutuo.

Vergine – Questo periodo è eccellente per incontrare l'amore o scoprire di averlo avuto accanto per tutto questo tempo. Non date retta alle chiacchiere, ai consigli, ai pettegolezzi e nemmeno ai vostri timori. Ascoltate la voce del vostro cuore e assecondate il vostro istinto, che non sbaglia quasi mai.

In questo modo non sbaglierete mira e farete subito centro. In campo lavorativo avete grinta e capacità di ripresa, costanza e tenacia. Potrebbero presentarsi anche le occasioni giuste per poter cambiare rotta.

Astrologia giornaliera: Bilancia, Scorpione, Sagittario

Bilancia – In questa giornata potreste riuscire a raggiungere i vostri obiettivi, ma la paura che possa accadere qualcosa di irreparabile vi blocca. L'oroscopo consiglia di rilassarvi e di guardare avanti. Non siete soli, avete accanto persone pronte a sostenervi, nel bene e nel male. Situazione grigia per il lavoro e per le finanze, valutate con attenzione le eventuali insidie.

Tenete sempre gli occhi ben aperti, qualcuno potrebbe approfittare della vostra distrazione o ingenuità per mettervi il bastone tra le ruote.

Scorpione – Gestire gli impegni familiari, gli obblighi e i doveri di tutti i giorni non è mai facile per nessuno. Dunque, se questa è la vostra situazione, non pensate di essere bersagliati dalla cattiva sorte ma cercate di guardare le cose da un’altra prospettiva. Non c’è niente di meglio del sorriso dei vostri figli, l’abbraccio del vostro partner. Questo periodo si prospetta pesante anche per i liberi professionisti. Cercate di non strafare e di non sovraccaricarvi di impegni.

La salute potrebbe risentirne.

Sagittario – Periodo scorrevole per la vita sociale e i rapporti di amicizia. I rapporti basati su un coinvolgimento affettivo molto stretto potrebbero subire qualche turbamento. Vivrete situazioni positive e altre che chiederanno maggiore cautela. Se non siete soddisfatti, riflettete su cosa vorreste cambiare nella vostra vita. Periodo ottimo per migliorare le entrate, trovare strade alternative o sostenere un colloquio. In campo professionale dovete migliorare il vostro giro d’affari.

L'oroscopo di venerdì 6 marzo: Capricorno, Acquario, Pesci

Capricorno – In questa giornata tempestosa dovete fare molta attenzione alle parole.

Discorsi fraintesi, equivoci o frasi inventate. Se usate male, le parole possono ferire. Dunque, badate bene a quello che dite e riflettete sempre prima di esprimere un giudizio o una battuta. Organizzate più spesso che potete svaghi e divertimenti, vedrete che ci saranno anche meno battibecchi. In campo lavorativo dovete ricorrere all'astuzia e alla diplomazia, evitando prese di posizioni troppo nette o aggressive. Nel complesso, non mancano le buone occasioni per migliorare la vostra posizione e incrementare le finanze.

Acquario – In questa giornata l'amore si presenta intenso, forte, inebriante.

Emozioni avvolgenti e tanta passionalità potrebbero rendere questo venerdì malizioso e intrigante. È indispensabile lasciarvi andare con il partner, riscoprire il piacere del corteggiamento e della seduzione, se state insieme da molto tempo. Nel lavoro dovete impegnarvi molto ed evitare il pessimismo. Magari qualcuno desidera un incarico diverso da quello attuale o spera di trovare un nuovo impiego, se è disoccupato. Ce la farete, ma dovete avere più fiducia nelle vostre capacità.

Pesci – Questo periodo potrebbe coronare i vostri sogni d'amore. Le possibilità sono davvero tante e le occasioni presto arriveranno.

Coloro che vivono una storia appassionata e romantica, potrebbero trovare il coraggio di fare qualcosa di diverso dal solito. Avete la possibilità di rendere più solida e stabile la vostra posizione lavorativa, però, dovete fare attenzione agli equivoci e alle superficialità. Dovete avere un poco di pazienza per i risultati, potrebbe esserci qualche ritardo sulla tabella di marcia.