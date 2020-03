Il terzo mese dell'anno è ormai iniziato, si avvicina quindi il weekend del 7 e 8 marzo, che secondo l'oroscopo appare decisamente in ripresa per alcuni segni zodiacali.

Tra i favoriti sembra proprio esserci la Vergine, che dopo una settimana di alti e bassi avrà finalmente modo di recuperare energie e situazioni. L'Ariete, dal canto suo, si ritroverà ad attraversare un periodo assai fertile e fortunato, in cui anche il solo riposarsi potrà sembrare un qualcosa di straordinario. Mentre il Toro mostrerà al partner i propri sentimenti, sempre positivi, lo Scorpione affronterà un fine settimana assai confuso, cercando di tenere a freno i propri istinti.

Di seguito approfondiamo le previsioni dei 12 segni zodiacali nel dettaglio.

Oroscopo del weekend, da Ariete a Vergine

Ariete - come già anticipato, i nati sotto al segno dell'Ariete affronteranno un weekend nel bel mezzo della fortuna. Un turbine di emozioni nuove e positive avvolgeranno questo segno zodiacale come mai prima d'ora e gli faranno dono di una nuova energia in grado di farlo muovere nella giusta direzione.

Toro - le giornate di questo weekend saranno da dedicare esclusivamente all'amore ed al sentimentalismo.

Il partner sarà a completa disposizione di questo segno, pronto ad ascoltarlo ed a soddisfarne i desideri. Attenzione, però, a non credere che una relazione sia solo a senso unico: le attenzioni, oltre ad essere chieste, vanno anche e soprattutto donate.

Gemelli - pieni di energia, i nati sotto al segno del Cancro si ritroveranno a cavalcare qualche piccola tempesta senza troppe difficoltà. Il partner e le persone care saranno sempre pronte a tendere la mano, anche quando questa non verrà richiesta.

Fortuna in arrivo, soprattutto in questo nuovo fine settimana.

Cancro - l'amore è ormai nell'aria e sembra proprio essere l'unica via di fuga in un periodo altrimenti troppo monotono e piatto. Il lavoro e lo studio proseguono tranquillamente nel verso giusto, ma la mancanza di stimoli potrebbe tramutarsi in un ostacolo non indifferente da dovere affrontare e superare.

Leone - i battibecchi con il partner potrebbero non essere l'unica difficoltà che si posizionerà sul cammino del Leone.

Notizie non proprio positive aumenteranno la tensione, rendendo l'aria quasi irrespirabile per chiunque si trovi nei paraggi. Qualche attimo di relax servirà per riuscire a staccare la spina e schiarirsi le idee.

Vergine - come già anticipato, il segno della Vergine si ritroverà ad attraversare un periodo in cui le energie saranno ricaricate e si potrà fare anche il pieno di fortuna. Non sempre si riuscirà ad azzeccare la strada giusta ad occhi chiusi, ma qualche piccolo aiuto inaspettato potrebbe fornire i giusti consigli.

Previsioni ed oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia - il nervosismo iniziale di questa prima settimana di marzo sembra essere passato, lasciando il posto ad una serenità interiore che renderà ancor più equilibrato il rapporto con il partner.

Sul lavoro potrebbero esserci novità a dir poco importanti che meritano qualche attimo accurato di riflessione.

Scorpione - le turbolenze sono ormai all'ordine del giorno e nel prossimo fine settimana le situazioni verranno comprese ancora meno. I sentimenti sembrano essere in subbuglio e non permettono di capire se si è o meno innamorati del partner. Attenzione a non dare per scontato un sentimento così importante.

Sagittario - anche questo segno zodiacale, secondo l'oroscopo delle giornate che stanno per arrivare, sarà decisamente in ripresa. Le energie si ricaricheranno senza troppi problemi e vi sarà anche la possibilità di recuperare vecchie amicizie credute ormai perdute per sempre.

Capricorno - il sorriso sulle labbra del Capricorno non mancherà di certo, soprattutto in un weekend così gioioso dove la tristezza non sembra essere invitata. Attenzione a non dare troppo peso a qualche piccola discussione con il partner. Mettere da parte l'orgoglio potrebbe essere l'unica soluzione per non rovinare il fine settimana.

Acquario - le novità non sono certo mancate in questa settimana ed i nuvoloni grigi, se non addirittura neri, sembrano essere più vicini che mai. La positività sembra non essere più quella di prima e la sua influenza sta via via scemando mutando le emozioni e le sensazioni in qualcosa di negativo.

Il rifugio migliore, spesso e volentieri, è tra le braccia delle persone care.

Pesci - questo segno si ritroverà ad attraversare un periodo assai fortunato, soprattutto per quanto riguarda l'amore. Le persone care saranno in grado di donare una gioia ed una felicità senza eguali. Attenzione a cogliere i segni che la gente cerca di trasmettere. La gioia non va vissuta in solitudine.