Le predizioni astrali dell'8 marzo, festa della donna, ci rivelano importanti novità per i dodici segni dello zodiaco, relativamente all'universo femminile. Le nate sotto il segno del Toro avranno una grande voglia di cambiare, mentre le donne Cancro potrebbero aver bisogno di divertimento e spensieratezza.

Oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: giornata intensa, dedicata alle cose realmente importanti. Fate sfoggio della vostra solarità e guardate con ottimismo al futuro. Amate solo se realmente ne vale la pena.

Toro: sarete pervase da una voglia irrefrenabile di cambiamento. Non sopporterete coloro che non prendono mai posizione e vivono tutte le situazioni in perfetto equilibrio.

Gemelli: l'8 marzo potrebbe rappresentare per voi una vera e propria rinascita, sia dal punto di vista sentimentale che lavorativo. Siate consapevoli del fatto che non tutti i cambiamenti sono sempre indolori.

Cancro: divertitevi e dimenticate, per una giornata, l'ansia sentimentale che vi affligge. Qualcosa potrebbe cambiare in meglio, dovete essere voi a volerlo fortemente.

Leone: la giornata potrebbe presentare qualche problematica di troppo, sarete prese da alcune situazioni che rischieranno di sfuggirvi di mano. Mettete in campo la consueta forza e tutto si aggiusterà per il meglio.

Vergine: sarà una giornata dedicata ai chiarimenti, siano essi con la persona amata o con un'amica davvero speciale. Uscirete dalla discussione consolidando il vostro rapporto. Mai rimandare le cose importanti.

Previsioni zodiacali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: siete stanche di sentirvi giudicate, sarà l'occasione buona per dimostrare a tutti quanto valete. Mettete a tacere in maniera molto dura le persone che continuano insistentemente a sparlare di voi.

Scorpione: almeno per oggi lasciate da parte il vostro orgoglio e la vostra possessività esagerata, divertitevi e non pensate ad altro. Alcune cose devono essere prese con spensieratezza.

Sagittario: avrete molti dubbi sulla vostra vita sentimentale, riuscirete difficilmente a prendere una decisione che vi soddisfi in toto.

Capricorno: la giornata non sarà particolarmente positiva, avete bisogno di evadere e di respirare aria fresca. Accettate senza indugi un invito che potrebbe farvi rilassare.

Acquario: sarà la giornata dei pensieri, cercate di capire da che parte avete intenzione di mandare la vostra vita sentimentale. Ragionate sempre con la vostra testa.

Pesci: siate decise, se avete da dire qualcosa fatelo senza tentennamenti. Soprattutto in amore non createvi alibi, rischiereste di pentirvi di qualcosa che potevate fare e non avete fatto.