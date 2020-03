Le previsioni zodiacali di sabato 7 marzo ci aiutano a scoprire le vicende sentimentali e lavorative del 12 segni dello zodiaco. L'Ariete vivrà momenti alterni sotto l'aspetto dell'amore di coppia, mentre i single della Bilancia potrebbero avere ottime possibilità dal punto di vista sentimentale. Il lavoro richiederà maggiore impegno ai nati sotto il segno del Sagittario.

Oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: giornata dai due volti per l'amore di coppia, una mattinata particolarmente felice e una serata dove gli animi si potrebbero scaldare un po'.

I single potrebbero conoscere delle persone interessanti, anche se potrebbe non scattare qualcosa di più di una semplice amicizia. Il lavoro non sarà un problema, anche se ci saranno delle situazioni che dovrete risolvere.

Toro: il rapporto con il partner non sarà pienamente positivo, ci saranno delle situazioni da risolvere. I cuori solitari avranno possibilità interessanti, dovrete solo cercare di non essere troppo oppressivi e lasciare spazio agli altri. Il lavoro sarà altalenante, attenti in particolare alle esigenze legate all'aspetto economico.

Gemelli: la relazione con la vostra dolce metà si è stabilizzata, non ci sono diverbi particolari e tutto sembra procedere nel migliore dei modi. Potreste fare degli incontri molto positivi, valutate voi se sarà il caso di mettere in discussione il vostro status di single. Il lavoro vi sta dando enormi soddisfazioni, sia sotto il profilo professionale che sotto quello remunerativo.

Cancro: non sarà una giornata particolarmente positiva sotto l'aspetto sentimentale di coppia.

Non esasperate gli animi e cercate una civile convivenza. I single potrebbero essere attratti maggiormente dall'amicizia che dall'amore. Un progetto lavorativo risulterà particolarmente ostico, fatevi aiutare da alcune persone fidate.

Leone: alcuni dubbi potrebbero insinuarsi nel vostro rapporto di coppia, verificate tutto attentamente prima di prendere qualsiasi decisione. I single dovrebbero essere più propositivi, non pensate di ottenere qualcosa rimanendo in casa.

Periodo di eccessivo lavoro, cercate di ridimensionare tutto e di rientrare nella norma.

Vergine: dedicherete gran parte della giornata alla persona amata, avrete voglia di condividere con lei i vostri momenti liberi. Sorprese in vista per i single, non abbiate paura di osare e otterrete qualcosa di estremamente positivo. Forse è finalmente arrivato il momento di avere qualche gratificazione, il sacrificio potrebbe lasciare spazio alla soddisfazione.

Previsioni zodiacali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: cercate di capire le esigenze del vostro partner, agite da coppia e non da persone singole, altrimenti non verrà fuori niente di promettente.

Buone prospettive per i cuori solitari, l'amore potrebbe risolvere diverse questioni caratteriali, sfruttate l'occasione. L'obiettivo sta per essere raggiunto, abbiate l'accortezza di condividere il vostro successo con gli altri.

Scorpione: la relazione di coppia potrebbe assumere connotati davvero grotteschi, entrambi sarete molto gelosi dell'altro. Una vera tragedia sentimentale. Il vostro fascino risulterà essere determinante, voi single potreste fare numerose conquiste. Concentratevi maggiormente sul vostro lavoro, potreste perdere qualche colpo e qualcuno ve lo farà prontamente notare.

Sagittario: il vostro amore sarà costellato di buoni propositi ma gli sbalzi d'umore del partner potrebbero rendervi molto nervosi.

Cercate di controllarvi e di rimanere equilibrati. I single saranno abbastanza tranquilli, non rilassatevi troppo però, sennò risulterete essere eccessivamente apatici. I vostri superiori vi chiedono un maggiore impegno e di sfoggiare le vostre qualità lavorative e di non limitarvi a fare il consueto 'compitino'.

Capricorno: sarete entusiasti delle attenzioni che il vostro partner vi dedica, ricambiate più spesso e qualche volta prendete voi l'iniziativa. Serata particolare per i single, una conoscenza potrebbe trasformarsi in qualcosa di veramente importante. Non prendete decisioni affrettate, il lavoro non vi sta soddisfacendo ma non avete, al momento, valide alternative.

Acquario: i chiarimenti che avevate richiesto vi hanno pienamente soddisfatto, adesso il rapporto con il partner sarà sicuramente più sereno. Voi single, invece, troppo spesso scambiate l'attrazione fisica per innamoramento, dovreste essere più oculati ed evitare malesseri successivi. L'attività lavorativa non è più quella di una volta, la cosa vi sta pesando ma sarete costretti a tenere duro e ad andare avanti.

Pesci: Il vostro partner potrebbe avere voglia di farvi alcune confidenze e pianificare alcune situazioni, date il giusto peso alla cose e statelo a sentire con attenzione. I cuori solitari potrebbero ricevere una sorpresa molto gradita, attenzione ad una telefonata serale.

Sul lavoro dovreste mettervi maggiormente in gioco, i vostri superiori vi potrebbero chiedere di farvi maggiormente valere.