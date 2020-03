L'Oroscopo del weekend 14 e 15 marzo, è pronto a svelare come saranno le giornate di sabato e domenica. Dal punto di vista astrologico, la settimana volgerà a conclusione in maniera discreta anche se i litigi saranno nell'aria. La maggior parte dei segni hanno attraversato una pesantissima settimana e tra sabato e domenica ci sarà il rischio di innervosirsi. Qualcuno riceverà delle sorprese tra cui anche i nativi dei Pesci. Amore, lavoro, benessere e soldi, scopriamo nel dettaglio le previsioni del fine settimana per ciascun segno.

Previsioni astrologiche del fine settimana dall'Ariete alla Vergine

Ariete - In questo fine settimana avrete modo di riprendervi dalle fatiche profuse nei giorni scorsi. Non è stato facile occuparvi della casa e della famiglia, sono sorte anche delle complicazioni che vi hanno dato del filo da torcere. Con il partner l'intimità risulterà stellare, per cui approfittatene per confortarvi tra le braccia della persona amata. Dovrete rivedere i vostri conti dato che ultimamente risultano in calo. Per quanto riguarda la salute, non esagerate con gli alcolici, la caffeina e lo zucchero.

Pulizie in corso tra le vostre amicizie di vecchia data, un rapporto presto sarà chiuso.

Toro - Durante la settimana poco stabile, dei progetti sono sfumati recandovi molto disturbo. Il vostro umore è stato messo a dura prova, ma per fortuna questo weekend permetterà una piccola ripresa. Un problema potrà essere sistemato, tuttavia dovrete mettercela tutta. Non mettete altra carne a cuocere e cancellate eventuali appuntamenti, non saranno affatto due giornate promettenti.

Per il momento sarà meglio attendere che passi la bufera. Sabato sera vi rilasserete davanti alla televisione e magari vi gusterete una gustosissima pizza fatta in casa. Domenica vi alzerete un pochino più tardi del consueto.

Gemelli - Non andrete affatto di fretta durante questo fine settimana. In campo sentimentale l'incertezza regna sovrana, forse per colpa dell'inverno che ha spento un po' la fiamma dell'amore.

Presto, però, avrete modo di riprendervi completamente! Sabato pomeriggio ritroverete un po' di sprint ma non saprete cosa fare. Vi sentirete un po' ingabbiati dato che per il momento non potrete muovervi granché. Il vostro non è un segno che se ne sta con le mani in mano, per cui sarà alto il rischio di impazzire e di litigare con chi vi starà attorno. Cercate di aprirvi a nuovi hobby e svagate la mente leggendo libri o incominciando una nuova serie tv. Salute stabile ma occhio agli spifferi!

Cancro - L’Oroscopo del fine settimana dice che trascorrerete due giorni nella media dato che sarete in fase di recupero.

Dopo una difficoltosa settimana caratterizzata da un alternarsi di vicende più o meno insidiose, finalmente avrete l'occasione di prendervi una piccola pausa. Rinviate ogni impegno o mansione ad un altro momento e dedicatevi solamente alle vostre esigenze personali. Spazio a passioni e hobby, con il partner si registrerà una ritrovata armonia e simbiosi. Coloro che sono in crisi dovranno decidere al più presto il da farsi, ma se l'amore è forte ogni tempesta potrà essere superata. Evitate azzardi, in questo periodo la prudenza non è mai abbastanza.

Leone - Sabato e domenica saranno due giornate da prendere con le pinze data la situazione di incertezza generale.

Questo è un periodo delicato, per cui ogni incontro o viaggio rischierà di saltare da un momento all'altro. Comunque sia, in questo fine settimana rispolvererete alcuni vostri progetti di vecchia data e porterete avanti un certo lavoro arretrato. Non tutti i mali vengono per nuocere, per cui datevi da fare. La salute risulterà stabile anche se un po' di raffreddore rischierà di sopraggiungere quando meno ve lo aspettate. Riparate un guasto al più presto e trovate l'intesa in famiglia e/o con il partner.

Vergine - Finalmente volgerà a conclusione questa settimana piena di incertezze e insicurezze.

La situazione generale sembrerà in fase di stallo ed avrete un bel po' di gatte da pelare. Sabato mattina sarete alle prese con una serie di problematiche che riuscirete a sanare grazie alla vostra intuizione. Coloro che si destreggiano tra casa, famiglia e lavoro non sempre riescono a reggere il ritmo, per questo motivo lo stress sarà in agguato. Domenica la giornata sarà senz'altro migliore dato che avrete modo di riposare e recuperare energie, finalmente potrete staccare la spina. Le vostre capacità comunicative risulteranno pessime dato che sarete troppo stanchi e sconsolati.

Previsioni del weekend dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia - Le previsioni astrologiche invitano ad essere prudenti. Aspettatevi un po' di tutto tra sabato e domenica. Controlli, telefonate, messaggi, qualcosa accadrà e scuoterà il vostro weekend. Sabato vi gusterete una buona pizza, magari preparata in casa, mentre domenica vi alzerete tardi dato che vi ritroverete ad essere profondamente assonnati. La primavera sta per arrivare, anche se le giornate risulteranno ancore un po' instabili, potreste già sentirne gli effetti. Con il partner di sempre ci sarà modo di abbandonarsi alla passione bollente ed ogni problema sarà archiviato.

Bene i progetti.

Scorpione - L'oroscopo del 14-15 marzo vi vedrà un poco titubanti e perplessi. La settimana trascorsa è stata pressoché difficile soprattutto per le famiglie che hanno i figli o i genitori lontani. Sabato mattina avrete del lavoro da sbrigare, ma per fortuna sarà piuttosto leggero. Nel tardo pomeriggio si potrebbe verificare una svolta e potrebbe giungere una notizia o una telefonata particolare. Domenica qualcuno si sentirà poco bene a causa degli sbalzi climatici, in tal caso fate una pausa e mettetevi a riposo se possibile. Una persona a voi cara si aprirà con voi.

Sagittario - Nel fine settimana vi ritroverete a sentirvi piuttosto bene e ciò vi placherà l'agitazione interiore.

Gli astri non vi recheranno disturbo e quindi ne approfitterete per darvi da fare. Se c'è un compito o un lavoro arretrato, sarà bene occuparsene in queste due giornate proficue. La vostra mente sarà molto concentrata e non vi farete distrarre. Qualcuno si ritroverà ad uscire per fare la spesa, in tal caso cercate di essere prudenti e di rispettare gli spazi altrui. In famiglia dovrete essere più premurosi e presenti, occhio a dove andrete a mettere i piedi.

Capricorno - Saranno due giornate così così data la difficile situazione generale. Sarà alto il rischio di discutere all'interno delle mura di casa.

In questo caso sarà meglio cercare di parlare il meno possibile e di non rispondere alle provocazioni. Con la noia non si scherza, per cui datevi sempre qualcosa da fare. Qualcuno avrà modo di dedicarsi alle pulizie dell'armadio, delle dispense o di aggiustare un guasto di vecchia data. Insomma, non tutti i mali vengono per nuocere, bisogna saper trarre il buono da ogni cosa!

Acquario - L’oroscopo del week-end invita a prendersi cura della propria mente. Sabato avrete un po' di lavoretti improrogabili da fare. Un appuntamento non andrà a buon fine dato che i vostri impegni risultano stravolti.

Dovrete occuparvi della famiglia e dell'abitazione. Attualmente siete preoccupati per la situazione economica dato che avete dei mutui/debiti da pagare e avete timore di non riuscire a sbarcare il lunario. Qualcuno vi farà perdere la pazienza e rischierete di andare in escandescenze. Staccate la spina dai social e dedicatevi a tutt'altro.

Pesci - Sfruttate questo weekend per prendere le cose con calma e serenità. Avete corso troppo durante la settimana e avete affrontato innumerevoli imprevisti. Approfittate di queste giornate per perfezionarvi e dedicarvi alle cose che vi stanno maggiormente a cuore.

Libri, serie tv, cucina, pulizie, in casa avrete un sacco di cose di cui occuparvi. Attenzione alle liti in famiglia specialmente se gli spazi sono piccoli: ci sarà il rischio di scontrarsi! Possibili sorprese in arrivo.