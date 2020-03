L'oroscopo del weekend che va dal 14 al 15 marzo prevede piccole instabilità per i nativi Ariete sul fronte lavorativo, al contrario Leone sarà particolarmente efficiente sul fronte lavorativo. Toro sarà ricco di vivacità e sarà dotato di un forte spirito d'iniziativa, mentre per Sagittario potrebbero esserci delle incomprensioni con la propria anima gemella. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per il fine settimana, dal 14 al 15 marzo 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo weekend 14-15 marzo 2020 segno per segno

Ariete: oroscopo del fine settimana che potrebbe non essere esattamente come vi aspettavate sul fronte lavorativo.

Potrebbero insorgere infatti piccole problematiche che v'impediranno di lavorare adeguatamente e sarebbe caso di agire con cautela. Voto - 6

Toro: sarete particolarmente vivaci e attivi per quanto riguarda la sfera sentimentale durante il weekend. Sarete in grado di influenzare positivamente la vostra anima gemella e l'affiatamento di coppia ne risentirà di molto in positivo. Voto - 8

Gemelli: potreste prendere in considerazione l'idea di prendervi una piccola pausa dal resto dei vostri impegni per il weekend, per staccare un po’ la spina, rilassarvi e godervi le meraviglie della vostra famiglia oppure dei vostri amici, soprattutto se siete nati nella prima decade.

Voto - 7,5

Cancro: la vostra fantasia potrebbe portare la vostra carriera professionale molto lontano secondo l'oroscopo del fine settimana. la vostra mente aperta dunque sarà fonte di nuove idee che presto o tardi potrebbero rivelarsi molto positive. Voto - 8,5

Leone: dopo un periodo poco convincente dal punto di vista lavorativo, ritornerete a lavorare al meglio delle vostre possibilità a partire dal fine settimana.

Riuscirete nuovamente a sfornare idee grandiose e ciò vi farà tornare il buon umore e l'ottimismo ma soprattutto la voglia di impegnarvi in ciò che fate. Voto - 8,5

Vergine: potrebbe non essere il momento più adatto per fare acquisti o spese importanti a causa delle vostre finanze in calo. Forse sarebbe il caso di rimandare eventuali spese ad un momento più opportuno per non ritrovarvi al verde. Voto - 6,5

Bilancia: avrete bisogno di prendervi qualche momento per riflettere sulla vostra posizione attuale secondo l'oroscopo del weekend.

Vi sarà utile infatti per pianificare le prossime mosse da fare sul fronte lavorativo oppure all'interno della vostra relazione di coppia. Voto - 7

Scorpione: la vostra relazione di coppia sarà molto stabile durante il fine settimana, e vi permetterà con un po’ di fortuna di fortificare il legame che c'è tra voi e il partner oppure se siete single potreste riuscire a stringere una nuova amicizia. Voto - 7,5

Sagittario: qualche piccola incomprensione con la vostra anima gemella potrebbe costringervi a mantenere le distanze per un po’ dal partner. In alternativa, potreste mostrare un po’ di umiltà e ammettere le vostre colpe sperando di riuscire a risolvere la situazione.

Voto - 6

Capricorno: l'oroscopo annuncia un fine settimana di festeggiamenti e di divertimento per voi nativi del segno, soprattutto da punto di vista familiare e affettivo in quanto avrete modo di rivedere una persona a voi cara che non vedevate da un po’, riprendendo un vecchio rapporto che per voi era molto importante. Voto - 8,5

Acquario: sarete coinvolti in progetti molto interessanti per quanto riguarda l'ambito lavorativo durante il weekend. Avrete modo di iniziare a partecipare ad un lavoro di gruppo che sì, richiederà del tempo prima di essere ultimato, ma le soddisfazioni saranno molteplici, sia per voi che per i vostri colleghi.

Voto - 8

Pesci: potreste decidere di mettere momentaneamente da parte il divertimento in quanto avrete alcune mansioni arretrate sul posto di lavoro che non possono più aspettare. Dunque rimboccatevi le maniche e cercate di rimettervi nuovamente al passo con gli altri. Voto - 6,5