L'Oroscopo del giorno 19 marzo 2020 riapre queste nuove previsioni cadenti "a fagiolo" proprio il giorno della festa del papà. In primo piano, in questo contesto, un transito astrale molto importante in campo sentimentale: curiosi di sapere di cosa si tratta e cosa riserverà l'amore (e il lavoro) di questo giovedì? In evidenza in questo frangente il nuovo cambio di settore della Luna, in uscita dal Capricorno e in ingresso in Acquario. Bene, prima di iniziare a dare qualche breve anticipazione in merito ai migliori e peggiori del momento, d'obbligo ricordare che in questa sede, come da titolo, le valutazioni interessano i soli segni della seconda sestina dello zodiaco.

Dunque, target in direzione di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Iniziamo col dire che ad avere ottime chance in amore, come anche nel lavoro, sarà senz'altro l'Acquario, valutato al "top del giorno" e meritevole di occupare il primo posto in classifica. In ottima forma nel periodo anche Bilancia, Capricorno e Pesci, gli unici a poter stare al passo del migliore in assoluto: tutti e tre i suddetti simboli astrali potranno senz'altro contare su una giornata a cinque stelle.

Invece, per quanto concerne la coda della classifica, sempre secondo quanto esposto nell'oroscopo di giovedì 19 marzo, le previsioni zodiacali mettono sul "chi va là" gli amici nativi in Scorpione. A quest'ultimi è messa in preventivo una giornata quasi certamente sottotono, pertanto si raccomanda massima concentrazione.

Classifica stelline 19 marzo

Il nuovo giovedì, interessante la parte centrale di questa settimana, è alle porte.

Dunque è senz'altro lecito domandarsi cosa porterà di buono il giorno dedicato alla festività dei papà ai simboli astrali sotto analisi in questo contesto. A rispondere, come al solito, è la nuova classifica stelline interessante l'oroscopo del 19 marzo 2020. In apertura abbiamo già parlato dei quattro segni più fortunati nel periodo, come pure abbiamo messo in rilievo le scarse possibilità di successo attribuite agli amici dello Scorpione.

Quindi adesso non resta altro che passare direttamente al responso generale. Di seguito il rendiconto astrologico dettato dalle effemeridi e interpretato dall'oroscopo di giovedì per i segni da Bilancia a Pesci:

Top del giorno : Acquario - Luna nel segno;

: Acquario - Luna nel segno; ★★★★★: Bilancia, Capricorno, Pesci;

★★★★: Sagittario;

★★★: Nessuno;

★★: Scorpione.

Oroscopo giovedì 19 marzo: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia: ★★★★★. La giornata sarà improntata alla naturale positività. In generale il periodo risulterà efficace per analizzare qualsiasi tipo di opportunità su cui investire prossimamente, non appena la situazione generale sarà ristabilita.

In amore, in base a quanto espresso dall'oroscopo di vostra competenza, una parola carina, un gesto inaspettato e farete sentire la persona amata davvero al centro della vostra attenzione. Riuscirete a portare allegria a chi vi sta accanto, condividendo con quest'ultimi ideali e sogni, come anche alcuni spunti creativi da vivere assieme. Single, in mancanza di nuove esperienze sentimentali, potrebbe tornare utile il cercare di arricchire ancora di più la propria cerchia di amicizie. Cercate dunque contatti nuovi da poterm all'occorrenza, tramutare in amicizia, ovviamente sfruttando ogni situazione in grado di offrire garanzie in tal senso.

Le previsioni del giorno nel lavoro indicano che (forse) una buona occasione potrebbe essere dietro l'angolo. Quest'ultima si rivelerà particolarmente interessante dal punto di vista economico, dunque prendetela seriamente in considerazione.

Scorpione: ★★. Partirà sotto i poco graditi auspici del "ko" questa parte della settimana. Giovedì quindi, abbastanza sommesse le relazioni, soprattutto in ambito familiare. Molto buoni, invece, i rapporti interpersonali con colleghi e amici. Da considerare però che quest'ultimi saranno vissuti solo attraverso mezzi di comunicazione tecnologici. Parlando in generale, il non saper rinunciare aa essere troppo puntigliosi con chi si ha intorno, cercando a tutti i costi di aver sempre ragione, è controproducente.

In amore poche le rassicurazioni e molti i pensieri negativi: questo giovedì, non certo positivo per voi Scorpione, fortunatamente verrà mitigato dall'appoggio spassionato del partner. Rischierete più di qualche arrabbiatura, questo si, ma è altrettanto pur vero che ci vorrà veramente poco per farvi innervosire e andare in tilt. Single, l'oroscopo del giorno vede il vostro cuore annaspare, nel tentare di capire quale sia la situazione sentimentale che più vi fa stare meglio. Di conseguenza, prendere una decisione in tal senso sarà arduo: diciamo che potreste cambiare la vostra attuale condizione affettiva con un semplice click.

Nel lavoro, invece, le stelle consigliano di affidarsi con fiducia alle direttive di un collega. Per riuscire a pianificare obiettivi ardui servirà, in primis, trovare risorse, poi tutto il resto.

Sagittario: ★★★★. La giornata in esame si presume possa essere non troppo convincente, anche se usando un po' di buon senso non mancherà di dare discrete soddisfazioni. Diciamo che, a fronte di quanto appena svelato, non avrete troppo da esultare, ma nemmeno essere troppo preoccupati. In amore potreste ottenere impensabili (seppur minime) soddisfazioni. Grazie a pianeti favorevoli o parzialmente in aspetto convincente, forse riuscirete ad avere la meglio in alcune situazioni a stampo affettivo.

Per quelli attratti da persone già impegnate, potrebbe essere necessario rivedere alcuni aspetti del rapporto: richiesta una sincera auto-analisi e relative conclusioni. Single voialtri, invece, sarete abbastanza allegri, forse meno rilassati, ma senz'altro più leggeri del solito. Sarebbe ora di voltarsi per fare alcune considerazioni su ciò che veramente piace, in modo da vivere con maggior consapevolezza e convinzione eventuali nuovi rapporti futuri. Nel lavoro, l'oroscopo del giorno 19 marzo al Sagittario indica che la vostra professionalità andrà di pari passo con la vostra voglia di emergere.

Non abbiate timore di sbagliare, gli astri saranno con voi.

Astrologia del giorno 19 marzo: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno: ★★★★★. L'oroscopo sulla giornata di giovedì, periodo in analisi dedicato alla festa del papà, visto l'ottimo cielo astrale a disposizione, preannuncia a voi Capricorno che riuscirete senza meno a incanalare la vostra energia nel modo migliore possibile. In tanti raggiungerete i vostri scopi, mettendo a segno anche qualche bel colpo in qualcosa di particolarmente atteso. In amore sarete proprio voi a fare la parte del leone: il vostro partner si mostrerà molto premuroso nei vostri riguardi, attento più del solito e felice di avere una bella persona nel cuore ed al proprio fianco.

Siatene felici e orgogliosi: la vita che conta è questa, non ve ne sono altre. Single, sarete abbastanza attivi e con qualche buona idea nella testa. Infatti i pianeti nel vostro cielo sapranno trasmettervi moltissima energia, quindi sarete pronti a tutto pur di non rimanere ancora soli. Parlando in generale, aspettatevi molte soddisfazioni personali, anche se in molti casi potrebbero essere non facili da raggiungere, visto il periodo di restrizioni. Non demordete, ma andate convinti alla meta: molto presto tutto rientrerà nei soliti ranghi e allora potrete scatenarvi come si deve! Nel lavoro non badate al dispendio di energie o al tempo impiegato per portare a termine le attività, ok?

Forse sarete presi felicemente da qualcosa che sembrava essere quasi al di fuori della vostra realtà quotidiana e che invece si rivelerà importante.

Acquario: "top del giorno". Il prossimo giovedì partirà sicuramente "alla grande" per voi nativi, chiudendo il periodo altrettanto in bellezza. In campo sentimentale, in base a quanto indicato dall'oroscopo sul vostro segno zodiacale, grazie all'ingresso di una splendida Luna in Acquario, sarete più belli e luminosi e il vostro cuore sarà colmo di fiducia nei confronti della persona amata. Sarete altresì pieni di fascino e, se dovesse essere necessario, riconquisterete con un solo sguardo la persona che avete a fianco: preparatevi a trascorrere una serata e poi anche una dolcissima notte in perfetta sintonia con la dolce metà.

Single, anche per molti di voi è da considerare più che ottimo il campo sentimentale: abbandonate ogni tipo di freno e premete forte sull'acceleratore dei sentimenti, ok? Lo sappiamo, il periodo attuale non permette incontri, effusioni e contatti fisici, ma non per questo dovete abbattervi. Anzi, potrebbe essere un'occasione per rafforzare ancora di più un legame in procinto di prender piede: abbiate fiducia nella persona che vi sta a cuore, senz'altro pronta a contraccambiare con ardore e maliziosa complicità. Nel lavoro invece, socievoli e brillanti, saprete primeggiare in tutto ciò che farete. Se siete alle dipendenze altrui si prospetta un giorno molto positivo e fortunato.

Pesci: ★★★★★. Questo giro di boa settimanale, lavorativo per tantissimi di voi nativi in Pesci, partirà e si concluderà senza patemi, anche se in qualche caso potrebbe manifestarsi un po' di stress imputabile all'attuale situazione generale. Benissimo quindi, secondo quanto esplicitato dall'Astrologia applicata al vostro segno, il settore della vita legato ai sentimenti, alle amicizie e alla famiglia in generale. Secondo l'oroscopo del giorno 19 marzo riguardo l'amore, quasi sicuramente, sarete pieni di energia e pronti per dare il massimo nella vita di coppia. In questo quarto giorno della settimana regalatevi pure una serata rilassante da condividere insieme al partner (o alla persona che attualmente avete accanto). La Luna in Acquario senz'altro illuminerà i vostri passi donando tanta passione e nuove emozioni. Se single invece, sarete radiosi e sorridenti, niente e nessuno riuscirà a minare la vostra allegria. Con la vostra intraprendenza riuscirete ad attirare l'attenzione delle persone che più vi piacciono, anche se solo interagendo attraverso lo schermo di un telefono, di un tablet o, meglio ancora, di un computer. Nel lavoro, per chiudere, avrete molte richieste di collaborazione, perché il vostro approccio lavorativo piace a tutti. Sarete lodati da molti per la vostra affidabilità.