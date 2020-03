L'Oroscopo settimanale dal 16 al 22 marzo 2020 è arrivato, pronto a soddisfare eventuali desideri oppure a mitigare i soliti affanni giornalieri. Tema di queste previsioni zodiacali, la terza settimana del mese in corso, messa 'sottosopra' ed analizzata in modo mirato a tutto vantaggio dei primi sei segni dello zodiaco. Come sempre, prima di darvi conto su classifiche, voti e qualità delle prossime giornate mettiamo in evidenza i segni migliori e peggiori.

La settimana in analisi si preannuncia altamente promettente per due dei sei simboli astrali in oggetto.

Diciamo subito che ad avere massimo sostegno dagli astri saranno gli amici dell'Ariete, (voto 9), per l'occasione designato al vertice della scaletta provvisoria. Meritevoli di avere una previsione più che positiva, visto le ottime prospettive a cui andranno prossimamente incontro, gli amici della Vergine (voto 8). Invece meno opportunità su cui puntare, anche se il periodo nel complesso non sarà troppo deludente, per coloro del Leone (voto 7). Bene, passiamo pure direttamente al sodo andando a svelare i prossimi passaggi della Luna e poi direttamente a spulciare le attesissime previsioni astrali da lunedì 16 a domenica 22 marzo.

Luna nei segni: transiti della settimana

Pronti a dare un senso alle previsioni dell'oroscopo settimanale dal 16 al 22 marzo? Certo che si, prima però ci preme dare un anticipo sui prossimi transiti della Luna nei segni interessati. Le giornate da lunedì a domenica vedranno in tutto tre cambi di settore da parte dell'Astro d'Argento.

A dare inizio alla prima formazione sarà la Luna in Capricorno, presente nel segno di Terra già da questo lunedì 16 marzo alle ore 17:25.

La seconda fermata riguarderà invece il passaggio della Luna in Acquario che avverrà nella giornata di giovedì 19 marzo, alle ore 02:16 della notte. Infine la settimana sarà da ritenersi chiusa, ovviamente per quanto concerne il 'girovagare' dell'Astro della Terra, con l'arrivo della Luna in Pesci prevista per sabato 21 marzo. Per dovere di cronaca (astrale) ci preme dare info in merito ad un movimento astrale di notevole spessore: curiosi?

Ebbene, venerdì 20 marzo vedremo l'entrata del Sole in Ariete, passaggio che avverrà alle ore 03:50 della notte.

Astrologia e stelle della settimana per Ariete, Toro e Gemelli

Ariete: voto 9. Si prevede per voi Ariete una settimana più che ottima, quasi al pari del migliore in assoluto, che sappiamo essere per questa settimana l'Acquario. Da tenere sotto osservazione solo martedì, vista come giornata 'sottotono', per il resto sarà quasi una passeggiata. Curiosi di sapere quali saranno le giornate migliori? A figurare tra le migliori, ovviamente la 'top del giorno' portata dall'arrivo del Sole nel segno.

Andiamo pure ad elencare tutte le altre giornate svelate nella classifica a stelline giornaliera:

Top del giorno venerdì 20 marzo - Sole nel segno - fortuna al top;

venerdì 20 marzo - - fortuna al top; ★★★★★ mercoledì 18, sabato 21 e domenica 22 - massima positività;

★★★★ lunedì 16 e giovedì 19 marzo - giornate a media/sufficiente positività;

★★★ martedì 17 marzo - attenti al periodo sottotono.

Toro: voto 6. In merito a quanto previsto dall'Astrologia, la settimana in questione a voi Toro non darà grosse opportunità da sfruttare. Gran parte delle giornate sono previste assolutamente normali, dunque non certamente negative. Vediamo come sono stati valutati i prossimi sette giorni a venire e quali saranno i migliori in assoluto.

A voi le vostre stelline giorno per giorno:

★★★★★ giovedì 19 e venerdì 20 marzo - due giornate da vivere 'alla grande';

★★★★ mercoledì 18, sabato 21 e domenica 22 - buon periodo, se non tutto, quasi...;

★★★ lunedì 16 marzo - prestare attenzione all'umore;

★★ martedì 17 marzo - meno farete e meno probabilità di sbagliare avrete.

Gemelli: voto 6. La prossima settimana si prevede espressamente sulla buona sufficienza, senza troppi traumi da sopportare per molti di voi Gemelli. Diciamo pure che non andrete nemmeno sul velluto, ma consolatevi con chi sta peggio di voi e nel frattempo pensate positivo.

Andiamo a mettere in chiaro la vostra situazione astrale, valutata dalle stelline giorno per giorno:

★★★★★ venerdì 20 e domenica 22 marzo - due giornate in cui tutto è possibile, nulla improbabile;

★★★★ lunedì 16, giovedì 19 e sabato 21 marzo - periodo buono per chi saprà cogliere eventuali sfumature di positività;

★★★ martedì 17 marzo - un giorno da tenere sotto controllo;

★★ mercoledì 18 marzo - considerate seriamente di starvene con le mani in mano.

Oroscopo e stelline settimanali per Cancro, Leone e Vergine

Cancro: voto 5. Diciamo che una settimana così era nell'aria da tempo. Purtroppo è arrivata adesso, cavalcando una pagella decisamente poco invitante: preoccupati?

Non ne avete motivo visto che, grazie al calendario delle stelline in rilievo a seguire, saprete a priori quando converrà agire e quando invece stare fermi e immobili. Prendete pure nota e siate coscienti della vostra forza interiore. A voi le stelline settimanali da lunedì a domenica:

★★★★★ lunedì 16 marzo - una giornata dalla mille possibilità;

★★★★ martedì 17, venerdì 20 e domenica 22 - ve lo diciamo con un detto: 'chi non risica, rosica';

★★★ giovedì 19 e sabato 21 marzo - due giorni da tenere a bada, visto il sottotono;

★★ mercoledì 18 marzo - stelle contrarie per una giornata solo da 'lasciar scorrere'.

Leone: voto 7.

Settimana abbastanza 'strana', sottoposta ad impegnativi alti e bassi che vi terranno costantemente sulle spine. Diciamo che nel complesso questo periodo inizialmente buono, a fine settimana potrebbe scadere di tono, rendendo molte cose più difficili del solito. Meno male che ad alleviare eventuali dolori saranno tre splendide giornata, tutte da scoprire nella scaletta seguente. A voi le stelline giornaliere da lunedì a sabato:

Top del giorno martedì 17 marzo - la migliore in assoluto;

martedì 17 marzo - la migliore in assoluto; ★★★★★ lunedì 16, mercoledì 18 marzo - amore e lavoro senza particolari problemi;

★★★★ giovedì 19 e sabato 21 - la parola d'ordine deve essere 'relax';

★★★ venerdì 20 marzo - situazioni difficili con discrete probabilità di risoluzione;

★★ domenica 22 marzo - situazioni difficili con scarsissime probabilità di essere risolte.

Vergine: voto 8.

Si prepara a voi, cari amici della Vergine, un periodo più che buono. In base a quanto analizzato dall'oroscopo della settimana 16-22 marzo, potrete contare per lo più su una splendida Luna in Capricorno e poi su un'altrettanto convincente Luna in Acquario, entrambe ben disposte a regalare appoggio positivo in campo sentimentale. Vediamo quando avrete le giornate migliori, misurate attraverso le stelline giornaliere:

Top del giorno mercoledì 18 marzo - novità in arrivo in campo sentimentale;

mercoledì 18 marzo - novità in arrivo in campo sentimentale; ★★★★★ lunedì 16, martedì 17 e giovedì 19 - tre giornate al 'top';

★★★★ venerdì 20 marzo - periodo i routine ma con probabili piccole soddisfazioni;

★★★ domenica 22 marzo - un fine weekend da contenere alla meglio;

★★ sabato 21 marzo - un avvio di weekend abbastanza difficile.

