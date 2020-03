L'Oroscopo del giorno 26 marzo 2020 è pronto a dare indicazioni utili in merito al prossimo giovedì. Sotto analisi mirata in questa sede sono gli ultimi sei segni dello zodiaco: Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Quest'oggi a far volare sogni e desideri in campo sentimentale è il transito della Luna in Toro. Situazione prolifica oltre che per lo Scorpione, già svelato nel titolo di apertura valutato in giornata a cinque stelle insieme al segno dello Scorpione. Buon periodo, sicuramente positivo anche per i nativi del Capricorno e dei Pesci, entrambi considerati a quattro stelle nel periodo analizzato.

Meno positivo il responso astrologico, sempre secondo quanto emerso dall'oroscopo di giovedì 26 marzo, per i nati nel segno dell'Acquario e del Sagittario, considerati in queste predizioni rispettivamente interessati da un periodo 'sottotono' e da 'ko'. A farne maggiormente le spese sarà il simbolo astrale di Fuoco, a conferma che la prossima giornata in calendario sarà sottoposta a confluenze astrali abbastanza impegnative da gestire.

Classifica stelline 26 marzo 2020

Ansiosi di scoprire come saranno gli astri di questo giovedì di metà settimana?

Certo che sì, pertanto l'Astrologia è pronta a dare risposta valutando il grado di positività dei singoli segni, ovviamente usando come strumento d'analisi la nostra classifica stelline giornaliera interessante l'oroscopo del 26 marzo 2020. Senza tergiversare oltre, visto che già in parte abbiamo anticipato qualcosa, passiamo subito al dunque.

Di seguito il responso dettato dalle effemeridi, interpretato dall'oroscopo per i sei segni da Bilancia a Pesci:

★★★★★: Bilancia, Scorpione;

★★★★: Capricorno, Pesci;

★★★: Acquario;

★★: Sagittario.

Oroscopo giovedì 26 marzo: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia: ★★★★★. Partirà in modo splendido questo giovedì 26 marzo, regalando tante belle soddisfazioni a questa parte centrale della settimana. In amore, in base a quanto espresso dall'oroscopo di vostra competenza, il consiglio è quello di guardare avanti con maggior fiducia.

Se non la mattinata o la parte pomeridiana, certamente la serata vi catapulterà in un'atmosfera molto romantica, quasi da fiaba: il partner non potrà far altro che condividere con piacere questo stato di grazia. Single, le effemeridi di vostra competenza sollecitano a dare il meglio di voi stessi e/o a far emergere con forza le vostre migliori qualità e capacità. E’ un buon periodo per consolidare quelle posizioni sentimentali già acquisite, anche se per il momento solo in modo virtuale. Le previsioni del giorno nel lavoro, l'oroscopo giornaliero indica tanta positività in arrivo: ci voleva proprio!

Potrebbe arrivare finalmente uno scossone alla vostra vita o alle vostre abitudini grazie al periodo facile. Ottime idee da non lasciarsi sfuggire.

Scorpione: ★★★★★. Partirà nel modo giusto questo quarto giorno della corrente settimana, annunciandosi già da subito per quello che poi effettivamente sarà: un giorno ottimo da vivere in armonia con se stessi e con le persone che si hanno accanto. In amore, acquisteranno importanza le piccole cose e le solite abitudini che, unite a certi rituali ormai entrati nella routine, certamente favoriranno il buon clima nella coppia. In ambito del rapporto infatti, vi accorgerete che con un sorriso sincero stampato sulle labbra tutto diventerà più semplice.

Vi sembrerà di camminare in discesa vicino al vostro partner, senza nessun ostacolo da rimuovere. Single, le predizioni relative all'oroscopo di giovedì preannunciano buone notizie: la vita sentimentale procederà bene, anche se bisognerebbe gestire al meglio alcuni rapporti amorosi attualmente con problemi in corso. Potrete così fare tante conquiste grazie a questa che sarà, sicuramente, una giornata molto fortunata. Nel lavoro, percepirete un po' di stanchezza, questo sì, ma i ritmi lenti della giornata vi culleranno piacevolmente fino a sera.

Sagittario: ★★. Giornata decisamente non conforme alle aspettative: si presume che questo giovedì possa portare con sé il famigerato sigillo dei periodi da 'ko'.

Forse qualcuno di voi potrebbe avere a che fare con malintesi o litigi, pertanto è richiesta tanta calma e pazienza. In amore niente 'fuochi d'artificio' in questa giornata; sarà invece il momento della calma e della tranquillità, magari cercando di rivalutare l'importanza delle piccole cose. Le incoerenze del partner vi irriteranno molto, pertanto un chiarimento potrebbe rimettere tutto in ordine e ristabilire l’intesa. State quindi calmi e ponderate ogni decisione nei riguardi di chi amate. Single, l'Astrologia del momento indica difficoltà in arrivo accentuate dalla vita 'di clausura' vissuta in questo ultimo periodo, anche se tale stato ad alcuni di voi non ha intristito affatto.

Diciamo che è arrivata l'ora che ritorni un po' di sana allegria in voi: la vita è bella, se non adesso certamente a breve. Nel lavoro, l'oroscopo del giorno 26 marzo al Sagittario indica che sarete finalmente disposti a lottare per ottenere quello che vi spetta. Anche se non è detto che otteniate ciò che sapete, per evitare delusioni fareste bene ad impegnarvi, senza porvi traguardi ambiziosi.

Astrologia del giorno 26 marzo: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno: ★★★★. L'oroscopo sulla giornata di giovedì indica un periodo cadenzato da fasi altalenanti: buono il primo mattino e parte del pomeriggio fino a metà, poi qualcosa cambierà nell'aria portandovi a sforare in alcune situazioni legate alla famiglia o a qualche amicizia già in odore di crisi.

In amore, sarete più intuitivi, il che vi aiuterà ad individuare meglio ciò che il vostro partner vorrebbe da voi. Starà al vostro buon senso favorire un buon dialogo, magari dando per primi una vostra opinione in merito a quei problemi che ben sapete: fatelo con sincerità ed in piena libertà. Single, i riflettori sono puntati sul vostro benessere: sentirete il bisogno di occuparvene fattivamente, modificando abitudini e malsane regole di vita. Una persona conosciuta tempo addietro potrebbe sorprendere con una e-mail od una telefonata, quando ormai avevate perso le speranze: se siete ancora interessati/e non lasciate cadere la cosa.

Nel lavoro, l'oroscopo del giorno, a voi nativi, invita a non esagerare. Tassativamente da evitare le situazioni stressanti, specialmente se il fisico dovesse mandare segnali inequivocabili.

Acquario: ★★★. Partirà quasi sicuramente 'sottotono' questo prossimo giovedì 26 marzo. Quest'ultimo certamente potrebbe dare un senso di stanchezza generale ad una settimana iniziata non troppo bene. La giornata pertanto, viste le premesse, si presenterà piuttosto caotica soprattutto in campo sentimentale. In amore dunque, in base a quanto indicato dall'oroscopo sul segno zodiacale dell'Acquario, recriminare e criticare non sono le cose più indicate da fare da chi vorrebbe risolvere una crisi sentimentale in atto: sotto il peso di una Luna ed un Urano entrambi dissonanti (quadratura a Saturno), eventuali problemi risulteranno ogni giorno un po' più complicati.

Single, le previsioni del giorno potreste essere proprio voi i più colpiti dal frangente 'no'. Molto concreta la possibilità di perdere credibilità presso la persona di vostro interesse: visto il periodo, è molto plausibile. Nel lavoro invece, agite con prudenza se avete un’attività per conto vostro. Invece se sotto contratto, a termine o a tempi illimitato, fate solo quanto richiesto tralasciando tutto il resto.

Pesci: ★★★★. Si intravvede un normalissimo giovedì, senza illusioni o falsi miti: tutto sarà avvolto nella solita e, purtroppo, già scontata routine. Quindi, periodo senz'altro da dedicare al relax: mantenetevi leggeri di pensiero cercando di dimenticare impegni vissuti e di pensare positivo.

Secondo l'oroscopo del giorno 26 marzo riguardo l'amore, sarà sicuramente una giornata ideale per progettare una romantica fuga lontano dalla routine quotidiana, ovviamente da fare non appena tutto tornerà alla normalità. L’intesa con il partner di sempre sarà perfetta e la serata si preannuncia ricca di emozioni. Se single invece, l'oroscopo del giorno a voi ancora in cerca d'amore invoglia a preparare una lista di posti nuovi, magari inesplorati, dove prossimamente poter trovare persone affini al vostro bel carattere. Nel lavoro, secondo il vostro oroscopo quotidiano, molti avranno a che fare con un nuovo tipo di situazione: prima di buttarvi a capofitto, rifletteteci sopra un secondo, ok?