L'Oroscopo settimanale dal 23 al 29 marzo è arrivato, pronto a dare conto a voi lettori di come saranno le stelle rispetto al vostro segno. Sotto analisi la quarta ed ultima settimana del mese attuale: pronti a scoprire le predizioni con i voti e la classifica stelline relativamente ai primi sei segni dello zodiaco? Come di consueto saranno passati 'al setaccio' i sette giorni in calendario, ovviamente segno per segno, cercando nel contempo di dare un valore qualitativo ad ognuno di essi. Bene, iniziamo subito a togliere il velo dai segni migliori e peggiori del periodo, come sempre in questo contesto scelti tra i soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine.

Ad avere l'onore di occupare il posto più alto in classifica, dicasi nel nostro caso 'top della settimana', i fortunati nativi del Toro (voto 10), sostenuti nel frangente da una splendida Luna nel segno. Non troppo distaccati dal primo assoluto, sostenuti favorevolmente da astri benevoli ed altamente performanti tra i quali la Luna, l'Ariete (voto 9). Discreta la settimana in analisi anche per coloro dei Gemelli (voto 7) insieme a quelli del Cancro (voto 6) e del Leone (voto 6). A destare un po' di perplessità invece, secondo le previsioni zodiacali da lunedì 23 a domenica 29 marzo, gli amici nativi in Vergine (voto 5), sottoposti a notevoli dissonanze astrali.

Luna nei segni: transiti della settimana

Prima di partire col mettere in chiaro le nuove previsioni zodiacali inerenti l'oroscopo settimanale, come da copione ormai consolidato ci piace rendere di pubblico dominio i prossimi transiti riguardanti l'Astro della Terra. Il periodo messo sotto la nostra lente astrologica evidenzia nel complesso tre soste in programma per quest'ultima settimana del mese in corso.

Il primo stop riguarderà la Luna in Ariete, presente nel segno di Fuoco già da questo martedì 24 marzo, precisamente a partire alle ore 01:58 della notte. La dolce 'musa dei poeti' cambierà nuovamente di settore andando a visitare un segno di Terra. In questo caso la fermata indicata è quella prevista dalla Luna in Toro di giovedì 26 marzo alle ore 14:36. La settimana lunare giungerà a termine con il passaggio della Luna in Gemelli, prevista per la giornata di domenica 29 marzo alle ore 03:38 del primissimo mattino.

Astrologia e voti della settimana per Ariete, Toro e Gemelli

Ariete: voto 8. Partirà davvero benissimo questa settimana, per finire decisamente in modo poco accettabile. Andiamo per ordine: l'ottimo voto 8 in pagella dimostra che nel complesso voi Ariete avrete poco o nulla da temere. Iniziamo con le due giornate peggiori: sabato 28 sarà una giornata segnata dal 'sottotono', dunque, sottoscritta da sole tre stelline. Proseguendo le analisi verso i periodi negativi, il giorno 29 marzo arriverà la giornata con due stelle relative ai periodi da 'ko', e poi? Basta, da adesso solo giorni belli e positivi.

Martedì 24 marzo l'arrivo della Luna in Ariete porterà i colori della 'top del giorno', sostenuta dalle splendide giornate a cinque stelle rappresentate da lunedì, mercoledì e giovedì: alla grande la fortuna in amore e nel lavoro. Infine, buona anche la restante, classificata a quattro stelle e coincidente precisamente con venerdì 27 marzo. A voi il responso completo:

Top del giorno martedì 24 marzo - Luna nel segno;

martedì 24 marzo - Luna nel segno; ★★★★★ lunedì 23, mercoledì 25 e giovedì 26;

★★★★ venerdì 27 marzo;

★★★ sabato 28 marzo;

★★ domenica 29 marzo.

Toro: voto 10. Sarà un periodo perfettamente in linea con quanto atteso dai più, logicamente sulla carta.

Pronti a dare un nome alle giornate più fortunate? Vi diciamo subito che non dovrete fare i conti con giornate negative, e questo è già tanto. Partiamo subito con i giorni della settimana considerati a positività media: martedì, che insieme al 25 ed al 29 marzo si presenteranno all'appello portando in dote le buone quattro stelline dei periodi di routine. Poco male. Iniziamo la 'danza della fortuna': lunedì 23, venerdì 27 e sabato 28 marzo saranno tutte al 'top', corredate da cinque meravigliose stelline. Il periodo clou invece è previsto giovedì 26 marzo, segnalato dall'arrivo della Luna nel segno e relativa 'top del giorno'.

Il prospetto condensato a seguire:

Top del giorno giovedì 26 marzo - Luna nel segno;

giovedì 26 marzo - Luna nel segno; ★★★★★ lunedì 23, venerdì 27 e sabato 28;

★★★★ martedì 24, mercoledì 25 e domenica 29 marzo.

Gemelli: voto 7. La settimana si presenta 'benino', e questo a chi sperava un rientro nella zona alta della classifica di sicuro non piacerà. Allora vediamo cosa succederà prossimamente: iniziamo dalla giornata 'top' che capiterà proprio alla fine della settimana; infatti il 29 marzo arriverà la 'top del giorno' portata dalla Luna nel segno. A questa si andranno ad affiancare piacevolmente altri due giorni positivi valutati con cinque stelline, precisamente venerdì 27 e sabato 28 marzo.

Un gradino più sotto a queste appena evidenziate, le giornate di lunedì 23 e giovedì 26 marzo, valutate entrambe con quattro buone stelline. Purtroppo non mancheranno giornate negative sottoscritte con tre e due stelline rispettivamente indicanti i periodi da 'sottotono' e da 'ko': quest'ultime saranno pronte a saltar fuori rispettivamente il 24 e il 25 marzo. Cercate di pensare positivo, vedrete che tutto andrà senza troppi problemi. Le stelline:

Top del giorno domenica 29 marzo - Luna nel segno;

domenica 29 marzo - Luna nel segno; ★★★★★ venerdì 27 e sabato 28;

★★★★ lunedì 23 e giovedì 26;

★★★ martedì 24 marzo;

★★ mercoledì 25 marzo.

Oroscopo e stelline settimanali per Cancro, Leone e Vergine

Cancro: voto 6.

L'oroscopo della settimana questa volta non sarà di certo fenomenale per voi Cancro. Non spazientitevi più di tanto ma andiamo subito a vedere cosa prevedono le stelle (sulla carta). Iniziamo dalle giornate a cinque stelle, che arriveranno precisamente giovedì 26 e domenica 29 marzo. Peccato, per la giornata al 'top del giorno', per voi (e ci dispiace) non ci sarà questa settimana, al suo posto avrete tre buone giornate a quattro stelle: parliamo ovviamente di mercoledì 25, venerdì 27 e sabato 28 marzo. Infine vi toccheranno due giornate abbastanza ostiche; si tratta di lunedì 23 marzo, valutato con tre stelle 'sottotono' e del 24 marzo segnata con due stelline da 'ko'.

Il responso settimanale nello specchietto riepilogativo seguente:

★★★★★ giovedì 26 e domenica 29;

★★★★ mercoledì 25, venerdì 27 e sabato 28.

★★★ lunedì 23 marzo;

★★ martedì 24 marzo.

Leone: voto 6. Per tantissimi di voi nati sotto alla buona stella del Leone, l'attuale settimana prenderà subito una buona piega, poi però a metà percorso subirà una caduta seguita da una successiva ripresa. Insomma, se ancora non lo avete ben inteso, la prossima settimana avrà un andamento formato da alti e bassi: pazienza! Parlando delle giornate peggiori, giovedì 26 marzo farà risultare il relativo periodo come 'sottotono', portatore pertanto di sole tre stelle.

Il fondo lo toccherete venerdì 27 marzo, quando arriverà la vostra giornata 'no' valutata con solo due stelline e relativo 'ko'. Convinti? Bene, andiamo avanti: lunedì 23, mercoledì 25 e sabato 28 marzo saranno tutte a quattro stelle, a cui si uniranno le fantastiche giornate a cinque stelle del 24 e del 29 dell'attuale mese. Non arriverà la 'top del giorno' purtroppo, dunque non rimane altro che sfruttare il periodo in base alla tabella relativa alle stelline giornaliere ed accontentarsi. A voi il report condensato sui sette giorni a venire:

★★★★★ martedì 24 e domenica 29;

★★★★ lunedì 23, mercoledì 25 e sabato 28;

★★★ giovedì 26 marzo;

★★ venerdì 27 marzo.

Vergine: voto 5.

Questa sarà una tra le settimane sicuramente più difficili e molto impegnativa da gestire, per tanti di voi della Vergine. Purtroppo si sa, ogni tanto arrivano ciclicamente questi periodi, diciamo un po' così, effettivamente di disturbo. Calma, avrete anche belle giornate, questo è certo. L'oroscopo della settimana 23-29 marzo vi invita a portare pazienza e pensare positivo. Intanto, per tirare un po' su il morale, iniziamo proprio dalle più fortunate così vi tranquillizzerete un pochino. Diciamo che non avrete nemmeno la soddisfazione della 'top del giorno', al suo posto troverete ad attendervi un mercoledì 25 marzo segnato da cinque stelle.

Non altrettanto positive, ma degne comunque di attenzione, quelle a quattro stelle di martedì 24, giovedì 26 e sabato 28 di questo mese. Bene, adesso scopriamo le giornate 'no'. Iniziamo elencando le meno peggio, quelle cioè da tre stelle: venerdì 27 e domenica 29 saranno effettivamente entrambi 'sottotono'; molto pesante invece, è previsto lunedì 23 marzo, considerato con due stelle da "ko". A seguire in resoconto giorno per giorno:

★★★★★ mercoledì 25 marzo;

★★★★ martedì 24, giovedì 26 e sabato 28;

★★★ venerdì 27 e domenica 29;

★★ lunedì 23 marzo.

L'oroscopo prosegue con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci e la classifica finale completa.