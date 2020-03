Proseguono le previsioni della settimana dei segni zodiacali. Come andrà la giornata di mercoledì 25 marzo 2020? Scopriamo di seguito le stelle e l'Oroscopo dall'Ariete ai Pesci con amore, lavoro e salute del giorno.

Ariete: in campo amoroso vi sentite più determinati. Con la luna e il sole nel segno potreste essere leggermente più agitati. In campo lavorativo potrete portare avanti degli accordi.

Toro: in questa giornata a livello amoroso i nati sotto questo particolare segno potrebbero godere di un po' più di speranza.

Con la luna nel segno aumenteranno le emozioni positive. In campo lavorativo chi deve gestire un'attività potrà fare dei passi avanti importanti.

Gemelli: a livello emozionale è possibile che qualcuno si accorga di un feeling particolare con una persona che non vi aspettavate. In campo lavorativo sarà importante mettere in chiaro delle questioni, vi dovrete occupare anche di alcuni pagamenti. In serata potreste sentirvi stanchi.

Cancro: nel lavoro, in questo momento, cercate di non farvi troppi problemi ed evitate discussioni.

In campo sentimentale è possibile che nasca qualche tensione da dover gestire.

Leone: energia positiva in questa giornata, ma evitate di affaticarvi troppo. In campo lavorativo non sarà semplice risolvere tutti i problemi, ma è probabile che giungano delle belle notizie. Buona giornata in amore per chiarire delle situazioni in sospeso.

Vergine: in amore state vivendo un momento un po' difficile, ma riuscirete a gestirlo.

A livello lavorativo sono in arrivo degli influssi positivi.

Astri e stelle del giorno per i segni zodiacali

Bilancia: giornata in cui potreste sentirvi sotto pressione, evitate polemiche inutili. Nel lavoro è possibile che avvertiate della stanchezza.

Scorpione: in campo professionale dovrete portare avanti le vostre idee, anche se non è sempre semplice. In campo amoroso siate prudenti e potrete vivere la vostra situazione con tranquillità.

Sagittario: per i nati sotto questo particolare segno, la giornata di mercoledì 25 marzo, sarà favorevole soprattutto a livello fisico. Nel lavoro potreste arrivare ad un accordo. In amore vivrete emozioni importanti.

Astrologia del 25 marzo per gli ultimi segni zodiacali

Capricorno: evitate di agitare le acque in questa giornata, alcune cose che vi propongono potrebbero risultare convincenti. In campo amoroso, cercate di limitare le polemiche con il partner se non siete d'accordo su alcune questioni.

Acquario: con la luna favorevole non manca vitalità. Per il lavoro, è un momento di recupero, se dovete chiarire potete farlo senza ostacoli.

Pesci: in questa giornata, a livello lavorativo potrete ricevere una bella conferma. Per quel che riguarda il settore sentimentale è possibile che nascano delle tensioni.