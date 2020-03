L'Oroscopo di aprile per il Leone andrà a indagare sulla sfera professionale e sentimentale a caccia di novità e tenendo conto dei transiti planetari favorevoli per cogliere al volo le opportunità che la vita offrirà. Il Sole in trigono e Venere in sestile caricherà i nati di questo segno di un'energia positiva e di una forza interiore eccezionale, che li porterà ad essere forti e combattivi in ogni campo vitale. Di seguito le previsioni astrali fortunate.

Il campo professionale indagato nell'oroscopo del Leone di aprile

Aprile sarà un mese molto impegnativo per voi Leone poiché molti astri saranno in quadratura e quasi sfideranno ad arginare alcune difficoltà e a rivoluzionare la sfera lavorativa in maniera più intraprendente. L'influenza di Marte e Saturno in Acquario potrebbe farvi sentire nervosi e irritabili, creando qualche tensione sul posto di lavoro con i colleghi. Inoltre, la quadratura di Urano e il Sole in Toro potrebbe rendervi molto suscettibili e aggressivi, soprattutto con chi cercherà di dissuadervi dal portare avanti i progetti a cui ambite da tempo.

Dovrete però cercare di restare calmi poiché solo con la serenità e la sicurezza in voi stessi, riuscirete a superare qualsiasi ostacolo si presenti sul vostro cammino. Il mese di aprile sarà comunque un periodo molto fortunato per voi Leone. Solo con la calma riuscirete a fronteggiare le quadrature al meglio e potrete portare avanti i progetti tenuti in cantiere attingendo a un'intuizione spontanea che farà incanalare al meglio le energie.

In compenso ci saranno tanti pianeti a voi favorevoli, come Giove, Plutone, Mercurio e Nettuno che vi proteggeranno con la loro influenza positiva e favoriranno i guadagni e gli investimenti. Risplenderete di energia costruttiva grazie al Sole in trigono e a Venere in sestile, se ricorderete di riposare e non soccombere allo stress. Solo così aprile sarà un mese molto fortunato.

Romanticismo per il Leone nelle previsioni astrali di aprile

Tante novità animeranno il campo sentimentale di voi nati sotto il segno del Leone. Sarete ricchi di fascino grazie all'influenza benevola di Venere in sestile e nessuno potrà resistervi. Oltre a Venere, anche Sole splenderà su di voi e illuminerà la sfera affettiva in maniera favorevole, riscaldando i cuori e garantendo benessere. Un rinnovato vigore interiore farà sì che possiate investire splendide sensazioni amorose. Per voi single saranno agevolati i nuovi incontri fortunati, mentre voi in coppia potrete vivere tanti bei momenti insieme.

Dovrete ricordare però di lasciare il lavoro fuori dalla vostra relazione altrimenti, a causa dell'influenza di Marte e Saturno in Acquario in opposizione, potreste vivere alcune tensioni con il vostro partner. Il romanticismo non aspetterà altro che di essere vissuto con slancio, quindi potrete vivere ogni attimo meraviglioso con maggiore relax e spontaneità. Trovando la vostra dimensione interiore, equilibrerete le sensazioni e vincerete l'inadeguatezza. Dovrete camminare nel buio proposto da Saturno e Marte in opposizione, vincendo le paure con meticolosità e concentrazione sulle vostre potenzialità.

Solo così riuscirete a ritrovare nuova luce. Sole in trigono splenderà sempre su di voi e favorirà gli incontri amorosi, mentre Venere in sestile vi farà essere irresistibili. Sarete pronti ad approfondire le nuove amicizie, vi innamorerete facilmente, ma dovrete cercare di ponderare con calma le vostre scelte poiché vi sentirete agitati e nervosi a causa di queste opposizioni astrali che quasi sfideranno a fare la scelta giusta.