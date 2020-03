L'Oroscopo del giorno 5 marzo 2020 è pronto a mettere in chiaro quali saranno i segni più fortunati di questo giovedì. Da quanto evidenziato nelle nostre previsioni zodiacali, la giornata vedrà in positivo quattro segni. Iniziando dai migliori: il periodo regala ai nati in Capricorno e Acquario la prima posizione nella nostra classifica (parziale), in questo caso espressa dalle cinque stelle indicanti i periodi super-fortunati. A stare al passo con i due segni appena evidenziati, altri due: Scorpione e Pesci entrambi valutati a quattro stelle, quindi non proprio alla pari dei migliori, comunque con buone probabilità di vivere una giornata serena e abbastanza positiva.

A restare a 'bocca asciutta', invece, saranno i nati sotto al segno del Sagittario (sottotono), come pure quelli della Bilancia (ko), rispettivamente sotto pressione da Venere e Luna. Approfondiamo cosa promette l'oroscopo di giovedì 5 marzo per gli altri segni.

Classifica stelline del 5 marzo

Il prossimo giovedì è pronto per essere valutato. Al vertice della nuova classifica stelline interessante l'oroscopo del 5 marzo 2020 appena svelata, spiccano in primo piano i già annunciati Capricorno e Acquario, considerati meritevoli di occupare il vertice della scaletta quotidiana.

A questo punto vediamo di mettere in chiaro la qualità della giornata sotto analisi andando direttamente al resoconto finale relativo al quarto giorno dell'attuale settimana.

Di seguito il responso dettato dalle effemeridi, interpretato come da prassi dall'oroscopo per i sei segni da Bilancia a Pesci:

★★★★★: Capricorno, Acquario;

★★★★: Scorpione, Pesci;

★★★: Sagittario;

★★: Bilancia.

Oroscopo giovedì 5 marzo: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia: ★★.

Sotto pressione da una pessima Luna in Cancro, in posizione nettamente speculare al segno, la giornata potrebbe andarsene beatamente 'per i fatti propri'. Non date motivo a chi sapete di scatenare inutili diatribe: imbavagliate la bocca e mettete a freno la vostra proverbiale irascibilità. In amore pertanto, in base a quanto espresso dall'oroscopo di vostra competenza, si profila un periodo abbastanza deludente: il vostro partner sembrerà come se lo facesse di proposito nel farvi arrabbiare e alla fine potreste anche non reggere più.

Lo scontro sarà inevitabile, anche perché non è detto che riuscirà a trattenersi e sicuramente vi rinfaccerà tutto ciò che non va. Allora, preparatevi pure un'adeguata auto-difesa, magari anche un escamotage per defilarvi momentaneamente dalla 'zona di guerra!'. Single, il periodo invoglia a riflettere su certi aspetti del vostro carattere che, spesso, sono causa di contrasto o disagio nel rapporto con persone appena conosciute. Incontri deludenti per qualcuno nativo di prima decade. Le previsioni del giorno invece, nel lavoro, non sono poi così malaccio: cercate di confidare nei vostri ideali.

Sappiate comunque che gli invidiosi saranno sempre sulla soglia della vostra porta e potrebbero cercare di ostacolarvi, fate attenzione.

Scorpione: ★★★★. Prendete di buono ciò che il momento avrà da offrirvi, comprese le critiche un po' 'malandrine'. Avrete parzialmente a favore l'appoggio delle stelle, per gran parte della giornata, quindi lasciatevi andare con serenità e fiducia al solito andazzo quotidiano, senz'altro a fine giornata non avrete troppe cose sulle quali obbiettare. Qualcuno di voi potrebbe rivivere la gioia di qualcosa già vissuto in passato... In amore, la vostra sensibilità renderà il vostro intuito affidabile e vostri sensi vi aiuteranno ad avere una comprensione più profonda del vostro partner.

Parlando di sentimenti in generale invece, soprattutto per quanto riguarda il rapporti in leggera crisi, il pomeriggio di giovedì dovrà essere vissuto secondo i migliori canoni della buona sopportazione: non parlate a vanvera per il solo gusto di ribattere al partner, potrebbe peggiorare le cose. Single, l'oroscopo del giorno prevede che le stelle potrebbero fare un bellissimo regalo, poi però dovete essere voi a far crescere l'eventuale storia d'amore. Una situazione promettente messa in conto con probabili (scontati) 'fuochi d'artificio', al dunque potrebbe rivelarsi il solito fuoco di paglia e finire.

Nel lavoro intanto, visto che ultimamente parecchie cose non vi soddisfano più, sforzatevi di pretendere di più dalle vostre capacità. Usate questa giornata per creare un clima rilassante in grado di rigenerare le energie perdute.

Sagittario: ★★★. Si preannuncia per voi nativi un giovedì abbastanza 'pesante' da portare a fine. Di sicuro gli astri (leggasi pure 'Venere') non saranno del tutto favorevoli, anche se una piccola parte di loro (leggasi 'Urano in Toro') saranno in massima parte amichevoli verso il segno. In questo frangente dunque, il consiglio è quello di cercare solo le cose importanti, per cui vale la pena mettersi in gioco o rischiare.

In amore, visto il periodo 'no', qualche piccola spina si farà sentire di sicuro: se avrete la sensazione che non tutto giri per il verso giusto, non demordete ma cercate di trovate insieme al partner una soluzione equa. Forse per i più, la parte migliore della giornata coinciderà con le prime ore della sera: in coppia, potreste vedere un lieve aumento di passionalità. Single, sarete più meticolosi del solito e questo potrebbe essere interpretato come se foste di cattivo umore. Restate aperti nei confronti degli altri e poi aspettate i risultati. Nel lavoro invece, l'oroscopo del giorno 5 marzo al Sagittario indica che alcuni dei vostri ultimi sforzi potrebbero essere sottovalutati da chi sapete.

Le stelle invitano a perfezionare iniziative e metodi di lavoro.

Astrologia del giorno 5 marzo: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno: ★★★★★. L'oroscopo sulla giornata di giovedì presume possa essere un periodo decisamente migliore di tanti altri. In definitiva avrete il sostegno delle stelle per quanto riguarda le problematiche di tipo organizzativo: vista la particolare propensione 'al comando' insita nel segno del Capricorno, lasciate che siano gli altri a fare 'il grosso' del lavoro, a voi basterà dare le direttive... In amore pertanto, consapevoli della vostra simpatia e grazie anche al dono della buona comunicatività, riuscirete ad organizzare programmi molto divertenti e ben condivisi dagli amici, sia vecchi che nuovi.

Godetevi come meglio e più che potete questo giorno, soprattutto se siete amabilmente già in coppia. Single, la felicità vi renderà belli dentro e fuori. Approfittate di questa giornata positiva e ricca di emozioni per mettere a segno qualche buon colpo a sfondo sentimentale. Intanto, visto il periodo le previsioni del giorno invitano ad uscire con gli amici oppure a fare nuove conoscenze a scopo sentimentale. Nel lavoro, buttatevi nelle situazioni che più vi fanno gola, la fortuna vi assisterà e riuscirete in tutto quello vi sarete riproposti di fare. Favoriti soprattutto gli acquisti o le operazioni importanti di compravendita.

Acquario: ★★★★★. In arrivo un ottimo giovedì, certamente da considerare al 'top': il merito? Ovviamente di Venere in sestile a Mercurio in Toro. Possibili piccole entrate di denaro, sotto forma di meno spese, sconti, occasioni dell'ultimo minuto. L'oroscopo giornaliero consiglia in questo frangente di valutare prima di spendere, ok? In campo sentimentale, in base a quanto indicato dall'oroscopo sul segno zodiacale dell'Acquario, avrete campo libero a qualsiasi interesse o desiderio. Specialmente per voi già in coppia, la possibilità di essere affascinanti e seducenti verso la persona amata darà una grossa mano; la vostra sensualità e spregiudicatezza passionale poi faranno il resto.

Venere decisamente in linea con il vostro segno, agevolerà tante situazioni consentendo di vivere momenti idilliaci con le persone alle quali volete bene, tipo familiari, amici o colleghi fidati. Single, gli scambi con le persone vicine diventeranno più chiari, allora sarà questo il momento migliore per agire o parlare con efficacia dei propri desideri. In generale sarà una giornata contrassegnata da energia positiva, il che vi renderà fieri di voi stessi e di quello che state facendo. Nel lavoro invece, tutto bene a patto di non parlare troppo o a vanvera: almeno per un paio di giorni tiratevi fuori eventualmente da situazioni poco promettenti, ok?

Pesci: ★★★★. Il vostro giovedì non dovrebbe rilasciare troppe tensioni, riservando ad ogni iniziativa la giusta armonia. Contatti 'propiziatori', per quel che riguarda il lato affettivo, con persone del Cancro o dell'Ariete: sappiate gestire bene la cosa, non ve ne pentirete. Secondo l'oroscopo del giorno 5 marzo invece, parlando d'amore, malgrado gli impegni vi assorbano tante energie, ricordate di dedicare un po’ del vostro tempo a chi sta accanto a voi. Un pensiero, una parola gentile o un sorriso regalato col cuore saranno sempre apprezzati e ricambiati dal vostro 'lui' o dalla vostra 'lei'. Consiglio: date ascolto ai vostri pensieri e al vostro animo in quanto ci sono dei sentimenti ben precisi da mettere in pratica, aspettano solo di essere esternati alla persona amata. Se single invece, si presume possa essere per voi una giornata normale con i soliti alti e bassi. Contro ogni aspettativa, potrebbe arrivare un incontro o una telefonata inattesa, tali da procurarvi un forte batticuore: vi abbandonerete al piacere di un’emozione fuori dalle righe o farete finta di nulla? Nel lavoro, per chiudere, i movimenti astrali saranno parzialmente dalla vostra parte: questo giovedì sarete più tonici e resistenti e, di conseguenza, gli impegni risulteranno meno pensanti..