È giunto il mese di marzo per il segno zodiacale dei Gemelli. Scopriamo come andrà questo periodo per tutti i nati sotto il terzo segno zodiacale. Di seguito le stelle con lavoro, amore e salute, ma anche consigli per affrontare il periodo in arrivo.

Nelle ultime settimane, con Marte in opposizione ci sono state dei disturbi a livello psicofisico, non sono mancate giornate pesanti da dover affrontare. Giove non è più contrario, per questo motivo c'è stato un momento di ripresa in particolare con la fine del periodo.

A livello amoroso, avete sentito l'esigenza di tranquillità, e alcune coppie hanno chiarito situazioni di conflitto. A livello lavorativo sono mancate delle novità, qualcuno ha vissuto delle indecisioni riguardo delle scelte da affrontare.

Oroscopo del mese di marzo per il segno dei Gemelli

A livello salutare, l'inizio ed il proseguo del mese di marzo andrà avanti in modo faticoso, per un recupero bisognerà attenderlo per la fine del mese. L'ultima settimana di marzo sarà infatti la migliore del mese.

Cercate però di non stancarvi troppo, non fate troppe cose contemporaneamente, cercate di creare un ordine per poter anche recuperare a livello psicofisico. Siate prudenti, in particolare nella metà del mese, quando l'Oroscopo prevede dei momenti di incertezza. A livello amoroso, sentirete la voglia di iniziare una nuova relazione, inoltre Venere sarà in transito nel segno. Nel lavoro, con Giove non più dissonante rispetto lo scorso anno, potrebbero arrivare delle risposte.

Vediamo di seguito nel dettaglio le stelle con lavoro e amore per i nati sotto il segno dei Gemelli.

Previsioni astrologiche per i Gemelli: sentimenti e professione di marzo

Come anticipato, i nati sotto questo particolare segno avranno nuovamente voglia di amare. Venere inizierà un transito positivo e vi aiuterà a migliorare rispetto al periodo precedente. Se ci sono stati dei contrasti con degli ex, riuscirete a trovare delle mediazioni per poter sistemare la questione.

Le coppie che hanno retto alle difficoltà degli ultimi tempi, potranno ritrovare un po' di intimità, le preoccupazioni sembrano essere un po' distanti. Nel mese di aprile, i single potranno fare degli incontri a vivere delle belle emozioni. Con Venere dalla vostra parte potrete verificare i vostri sentimenti se vivete una relazione. A livello professionale, sarà un mese di recupero per il segno dei Gemelli. Alcune problematiche contrattuali potrebbero rimanere, ma si troveranno delle soluzioni nel corso delle settimane. Qualcuno potrebbe decidere di chiudere una collaborazione, soprattutto se negli ultimi tempi non sono state rispettate delle scadenze.

Nonostante la confusione, potrete portare avanti i vostri progetti, sarà necessaria solo maggiore pazienza.