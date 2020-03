L'Oroscopo di domani 11 marzo 2020 è pronto a sindacare sulla prossima giornata di mercoledì. A rendere disponibili le previsioni, come sempre, l'Astrologia applicata ai settori legati al lavoro e ai sentimenti in generale. Dite la verità, siete o no curiosi di mettere in chiaro i segni più fortunati del giorno? Partiamo subito spediti svelando il migliore in assoluto: l'Ariete. Il sensibile segno di Fuoco potrà contare sul generoso apporto da parte di Marte, Giove e Plutone, ottimi nel dare aiuto sia in campo sentimentale che in campo lavorativo.

Parlando intanto di periodo 'difficile', gli amici della Vergine (sottotono) e dei Gemelli (ko) avranno di fronte scelte di vita abbastanza importanti. Andiamo pure ai dettagli.

Classifica stelline 11 marzo 2020

Questo nuovo mercoledì di metà settimana vedrà vincenti in amore e anche nelle attività di lavoro due segni in particolare, comunque già svelati in apertura: Ariete e Leone, rispettivamente valutati al 'top del giorno' e in giornata a cinque stelle. Diciamo anche che non proprio tutti i simboli astrali avranno una buona giornata, questo è bene metterlo subito in chiaro.

Infatti, la nuova classifica stelline quotidiana generata dall'oroscopo dell'11 marzo 2020 non vede positivo il periodo per Vergine e Gemelli. Di seguito il responso dettato dalle effemeridi, interpretato dall'oroscopo di domani su amore e lavoro:

Top del giorno : Ariete;

: Ariete; ★★★★★: Leone;

★★★★: Toro, Cancro;

★★★: Vergine;

★★: Gemelli.

Oroscopo mercoledì 11 marzo: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete: 'top del giorno'.

Sotto favorevoli aspetti evolverà quasi tutto il periodo. La presenza nel comparto della Luna in Bilancia darà modo a tanti di portare a buon fine certe situazioni, ad altri regalerà nuovi spunti affinché quell'agognato desiderio si avveri. Secondo l'oroscopo del giorno riguardo l'amore, la Luna vi ricorderà quanto sia bello potersi dedicare a ciò che nutre il proprio animo, come una passeggiata in mezzo alla natura oppure la lettura di un libro.

Sarete sostenuti così dalla sensuale Venere, che vi permetterà di riconquistare (eventualmente) il vostro partner. State vivendo infatti, un momento molto positivo per la vostra vita, dovrete solamente approfittarne! Single, si prevede un felice susseguirsi di occasioni promosse da buoni aspetti astrali. Sarete più aperti e comunicativi del solito e questo alzerà di molto le vostre quotazioni in campo sociale. Riscuoterete interesse negli ambienti che frequenterete ed il vostro fascino non passerà di certo inosservato. Nel lavoro, fate tesoro degli stimoli che potreste raccogliere da un nuovo contatto, perché vi fornirà spunti e strumenti utili per mettervi in luce.

Se avete qualche cosa di importante da sbrigare o volete buttarvi in una nuova impresa, fatelo, perché questo sarà il momento giusto.

Toro: ★★★★. Mercoledì abbastanza efficace, anche in vista di belle novità in merito a questioni aperte di recente. Venere, ancora nel segno per un altro po' di giorni, offrirà nuove opportunità da sfruttare a vantaggio di familiari o parenti di primo grado. Stabile la situazione economica. In amore, per alcuni del segno potrebbe esserci qualche bella novità, magari una proposta d’amore importante che segnerà l’inizio di un futuro in coppia o solamente la dimostrazione d'affetto, da parte del vostro partner.

Single, buone notizie in arrivo sicuramente per l’amore, però non siate ansiosi e soprattutto siate più riservati. Sono queste le occasioni in cui dovete mostrare fermezza, dovete avere un atteggiamento prudente ed attendere per avere una conferma positiva. Nel lavoro, l'oroscopo giornaliero indica che avrete la possibilità di migliorare e rendere meno faticosa questa giornata. Adottando i giusti accorgimenti o facendovi aiutare da qualcuno di cui vi fidate, svolgerete tutti i compiti velocemente.

Gemelli: ★★. Molto sotto le attese il periodo analizzato, con un Marte in Capricorno speculare e in quadratura dalla Luna in Bilancia.

In generale è consigliato il navigare 'a vista', senza esporsi più di tanto: spesso il 'non fare' paga più del 'fare'. Evitate le indecisioni e chi non merita. In amore, se vorrete far valere le vostre ragioni in una discussione con la persona amata fatelo ma, sempre con tatto. Perché l’impulsività sarà in agguato e potrebbe rovinare il vostro rapporto. Single, le predizioni relative all'oroscopo di mercoledì sarà sicuramente una giornata pesante e di amore non se ne parlerà affatto, probabilmente vi avrà delusi o vi mancherà, ma con un gruppo di amici così allegro e solidale, in questa giornata cercherete sicuramente di non pensarci.

Nel lavoro, non fate molto affidamento su progetti troppo ambiziosi, al momento meglio accontentarsi delle proposte reali ed aspettare che arrivino tempi più favorevoli.

Astrologia del giorno 11 marzo: Cancro, Leone e Vergine

Cancro: ★★★★. Si presume possa essere un tranquillo mercoledì di mezza settimana per voi Cancro, a parte qualche sporadico episodio al limite dell'intolleranza. In qualche caso spazio a 'sfizi' e acquisti, ma con parsimonia. L'oroscopo, riguardo al denaro, consiglia di bilanciare meglio il rapporto entrate/uscite. In merito all'amore, la giornata di domani sarà indirizzata soprattutto verso la ricerca della serenità affettiva, sia nelle coppie collaudate che in quelle formate da poco.

A portare un briciolo di conforto, Venere, fonte inesauribile di armonia specialmente nella sfera emotiva. Se riuscirete a muovervi con una certa attenzione, soprattutto in ambito di coppia, tutto procederà senza intoppi: approfittatene per risolvere eventuali conflitti o per fare concessioni al vostro partner. Single, soprattutto sul fronte sentimentale, vi chiederete che fare davanti alla possibilità di un'avventura: la risposta comunque potrete trovarla interrogando solamente voi stessi e non delegando agli altri la responsabilità della scelta. Nel lavoro, la vostra mente sarà completamente rivolta ai vostri doveri.

In mattinata il cielo vi infonderà quella certezza necessaria per poter procedere senza sbagliare.

Leone: ★★★★★. Previsto un mercoledì 11 marzo 'a gonfie vele', in ordine alla famiglia e alle amicizie, un po' meno riguardo all'amore. Concentrandovi esclusivamente su benessere e relax, la dolce metà non potrà che essere felice ed orgogliosa di voi. L'amore, secondo l'oroscopo quotidiano, sarà in aspetto molto positivo e sarete più convincenti del solito. Il vostro bisogno di brillare ispirerà il vostro partner e sarete felici insieme. Single, potrete godervi qualche momento di pace da dedicare a voi stessi in assoluto relax, cercate di lasciare fuori la porta alcuni dei vostri problemi e godetevi quello che avete.

Nel lavoro, sarete molto attivi e determinati, avrete spirito d'iniziativa da vendere. Non vi spaventerà pertanto la giornata densa di impegni. Non sprecate dunque le buone opportunità che il giorno vi presenterà, cogliete l'attimo, non guardatevi indietro e non avrete nulla da recriminare.

Vergine: ★★★. Giornata in parte sotto pressione da Saturno speculare, nel vostro caso negativo per via della quadratura posta in essere dalla Luna. Potrebbero manifestarsi alternanze tra momenti ok e altrettanti non ok: attenti a non rilassarvi troppo in ambito lavorativo, potreste subire pesanti conseguenze.

L'oroscopo di domani 11 marzo consiglia in amore di riflettere sul vostro atteggiamento nei confronti della persona amata, perché la Luna capricciosa di questi giorni vi distrarrà, confondendovi le idee sul da farsi. Cercate di stare dalla parte del partner, anche se eventualmente riterrete di aver ragione. Single, la socievolezza sarà in calo e non avrete tante occasioni speciali. Le iniziative in corso non acquisteranno solidità e concretezza per ora, perché siete in una fase di transizione. Nel lavoro, giornata molto movimentata con possibili problemi, che però potrete risolvere con la vostra consueta diplomazia.

Continua con i sei segni restanti analizzati nell'oroscopo da Bilancia fino a Pesci.