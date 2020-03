L'Oroscopo settimanale dal 9 al 15 marzo 2020 è pronto a dire la propria in merito a come potrebbero evolvere i prossimi sette giorni in calendario. Allora, curiosi di sapere quali saranno i giorni migliori e quelli in cui dover stare un po' più con gli occhi aperti? Certo che si, però prima di incominciare a snocciolare dati, previsioni e consigli ricordiamo a tutti che, in questa sede, le predizioni astrali sono in esclusiva per i primi sei segni dello zodiaco: per chi non lo sapesse, sono i simboli astrali compresi nel filotto dall'Ariete fino alla Vergine.

Bene, a questo punto iniziamo subito a dare i primi voti in pagella partendo come al solito dai più fortunati, a scendere fino ad arrivare alla cosiddetta 'ultima ruota del carro'. Diciamo subito che ad avere massimo appoggio dalle effemeridi saranno gli amici nativi in Ariete (voto 8): per quest'ultimi, buone le occasioni in campo sentimentale ed economico con un occhio di riguardo verso eventuali nuove spese. Abbastanza favorevole il periodo, scorrevole quanto basta, anche per gli amici Gemelli (voto 7) e Cancro (voto 7); staccati di un soffio ma valutati ugualmente in periodo sufficientemente positivo Toro (voto 6), Leone (voto 6) e Vergine (voto 6), tutti sottoposti a sbalzi incostanti generati a spot dagli astri del periodo.

Passiamo pure a dare voce alle previsioni astrali della settimana da lunedì 9 a domenica 15 marzo, ovviamente subito dopo aver sottolineato i prossimi transiti lunari.

Luna nei segni: transiti della settimana

Pronta finalmente da consultare la prossima tabella di marcia relativa ai nuovi passaggi della Luna all'interno dei segni interessati. Come da solita routine i prossimi spostamenti dell'Astro della Terra sono stati estrapolati dalle effemeridi del periodo ed elaborati all'interno dell'oroscopo della settimana da lunedì 9 a domenica 15 marzo.

Partiamo subito a mettere in evidenza la prima tappa della Luna nei segni ricordando che saranno in tutto tre le fermate in programma per questa settimana. Il primo stop messo in agenda è quello relativo alla Luna in Bilancia, presente nel segno d'Aria già da questo martedì 10 marzo a partire dalle ore 11:04. Il secondo cambio di settore sarà quello di giovedì 12 marzo alle ore 10:29, interessante la figura astrale della Luna in Scorpione.

La settimana si riterrà chiusa con l'ingresso della Luna in Sagittario previsto per sabato 14 marzo.

Astrologia e stelle della settimana per Ariete, Toro e Gemelli

Ariete: voto 8. Previsioni molto buone per voi Ariete, per una seconda settimana di marzo da vivere intensamente con picchi fortunati da investire in amore e nel lavoro. La giornata migliore tra le sette di prossimo arrivo? Ebbene è quella di mercoledì 11 marzo: la porterà su un vassoio d'argento la presenza della Luna nel campo della Bilancia, favorendo altresì ottime chance quotidiane oltre che la 'top del giorno'. Dei restanti sei giorni, secondo l'oroscopo settimanale, molto soddisfacenti saranno quelli di inizio e metà periodo: lunedì 9, martedì 10 e giovedì 12 segneranno tutti cinque stelline super-positive.

Quasi alla pari risulterà quella di venerdì 13 marzo, valutata con quattro stelle relative ai periodi di routine. Parlando di giornate 'no', sabato e domenica saranno rispettivamente da considerare come 'sottotono' e 'ko', quindi valutate con tre e due stelline. Il responso astrologico a seguire:

Top del giorno mercoledì 11 marzo;

mercoledì 11 marzo; ★★★★★ lunedì 9, martedì 10 e giovedì 12;

★★★★ venerdì 13 marzo;

★★★ sabato 14 marzo;

★★ domenica 15 marzo.

Toro: voto 6. Periodo relativamente valutato sulla discreta sufficienza, dunque di attesa per voi del Toro. La settimana coincidente con la seconda del mese di marzo vi vedrà ancora un po' indaffarati col le solite questioni di lavoro e, per qualcuno, anche concentrati su alcune situazioni a stampo sentimentale.

Diciamo che la parte iniziale della settimana non sarà delle migliori: tre stelle lunedì 9 e, ancora peggio, solo due stelline da 'ko' il martedì 10 seguente. Poi però tutto filerà per il meglio: cinque stelle arriveranno martedì 12 e mercoledì 13 marzo, pronte per essere sfruttate a dovere dove riterrete più opportuno. Quasi altrettanto belle saranno quelle relative a mercoledì 11, sabato 14, domenica 15 marzo, meritatamente valutate con le quattro stelle della normalità. I dettagli giorno per giorno nel responso seguente:

★★★★★ martedì 12, mercoledì 13 marzo;

★★★★ mercoledì 11, sabato 14, domenica 15 marzo;

★★★ lunedì 9 marzo;

★★ martedì 10 marzo.

Gemelli: voto 7.

La settimana in arrivo si muoverà quasi costantemente sui soliti alti e bassi quotidiani. Vediamo subito quali saranno i giorni migliori, quelli in cui potrete 'muovervi' con maggior efficacia. Allora, iniziamo con la giornata migliore in assoluto: venerdì 13 marzo è stato valutato al 'top del giorno', quindi potrete permettervi il lusso di fare ciò che più riterrete opportuno fare. Visto l'ottimo periodo in arrivo previsto per sabato 14 e domenica 15 marzo: due splendide giornate valutate a cinque stelle. Discreti benefici abbastanza graditi saranno serviti nelle giornate di lunedì 9 e giovedì 12 marzo, segnate entrambe con quattro stelle positive.

Da evitare invece distrazioni o quant'altro martedì 10 marzo, giornata da tre stelle 'sottotono'. Fermi e immobili intanto questo prossimo mercoledì, segnato in calendario con il giorno 11: astri negativi e periodo da due stelle. Il prospetto condensato espresso giorno per giorno:

Top del giorno venerdì 13 marzo;

venerdì 13 marzo; ★★★★★ sabato 14 e domenica 15;

★★★★ lunedì 9 e giovedì 12;

★★★ martedì 10 marzo;

★★ mercoledì 11 marzo.

Oroscopo e stelline settimanali per Cancro, Leone e Vergine

Cancro: voto 7. L'oroscopo della settimana indica l'arrivo un buon periodo, da sfruttare soprattutto nel prossimo weekend, quando la Luna sarà in Sagittario.

In generale diciamo che si prevede un inizio ottimo e una parte centrale del periodo sicuramente poco fortunata per tanti di voi, amici del Cancro. Partendo dalla giornata più fortunata, diciamo che domenica 15 marzo sarà segnato dalla 'top del giorno', quindi ottima da sfruttare. Cinque stelline ottime per i sentimenti ed i rapporti interpersonali in generale, arriveranno invece martedì 10 e sabato 14 marzo a cui si accoderanno sempre in positivo quelle di lunedì 9, mercoledì 11 marzo da considerare a quattro stelle. Attenti infine alle giornate di giovedì e venerdì, ritenute probabilmente negative: il 12 marzo è stato valutato con tre stelle mentre, con due stelline da 'ko' il giorno 13.

A voi il report settimanale:

Top del giorno domenica 15 marzo;

domenica 15 marzo; ★★★★★ martedì 10 e sabato 14;

★★★★ lunedì 9, mercoledì 11;

★★★ giovedì 12 marzo;

★★ venerdì 13 marzo.

Leone: voto 6. Previsioni in sostanzioso calo rispetto alle ultime della settimana scorsa, ma consolatevi comunque cari amici Leone, c'è chi sta peggio di voi... Allora, tanto per togliere l'ansia, iniziamo con le giornate peggiori: in ribasso le performance relative al vostro operato giornaliero proprio il primo giorno di weekend. Intanto venerdì 13 marzo è stato valutato 'sottotono' e non troppo tranquilla si prevede la giornata di sabato, per la cronaca considerata da due stelle e relativo periodo da 'ko'.

Tranquilli, vi rifarete certamente martedì 10, giovedì 12 e domenica 15 marzo, giornate buone a quattro stelle. Per chiudere in bellezza: cinque stelle vi saranno servite dagli astri lunedì 9, mercoledì 11 marzo. Il dettaglio relativo alle stelle della settimana nel prospetto seguente:

★★★★★ lunedì 9, mercoledì 11;

★★★★ martedì 10, giovedì 12 e domenica 15;

★★★ venerdì 13 marzo;

★★ sabato 14 marzo.

Vergine: voto 6. Periodo stabile, posizionato sulla linea della sufficienza media. Tuttavia, cari amici della Vergine, seguendo i consigli dettati dall'oroscopo della settimana dal 9 al 15 marzo ve la caverete alla grande.

Analizziamo la vostra settimana: due splendide giornate a cinque stelle: una lunedì 9 e l'altra sabato 14 marzo. Buone ma normalissime giornate quelle di martedì 10, venerdì 13 e domenica 15, sottoscritte tutte a quattro stelle. Un po' meno bella sarà mercoledì 11 marzo, segnato con tre stelle; da 'dimenticare' giovedì 12 marzo considerato con solo due stelle da 'ko'. A seguire il resoconto finale giorno per giorno:

★★★★★ lunedì 9 e sabato 14 marzo;

★★★★ martedì 10, venerdì 13 e domenica 15;

★★★ mercoledì 11 marzo;

★★ giovedì 12 marzo.

Continua con l'oroscopo di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci e scoprire la classifica stelline finale.