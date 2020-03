L'Oroscopo della settimana dal 16 al 22 marzo vedrà Mercurio iniziare un nuovo transito nel segno dei Pesci. I segni d'acqua saranno intellettualmente stimolati da questo passaggio, vediamo come in dettaglio.

L'oroscopo della settimana, amore e lavoro

Ariete (21/03-20/04): avvertirete una stanchezza generale, vi mancherà entusiasmo. Anche il partner si accorgerà della vostra situazione e cercherà di darvi una mano. Il lavoro vi renderà nervosi, non mancheranno difficoltà.

Toro (21/04- 20/05): possedete un'ottima tempra e darete dimostrazione della vostra forza e del vostro coraggio sia in famiglia che sul lavoro.

In amore sarete amati e ricambierete con trasporto. Metterete grande passione anche nel lavoro e sarete ben ricompensati.

Gemelli (21/05-21/06): il transito di Mercurio in posizione dissonante dal giorno 17 vi renderà insofferenti e polemici. Qualcuno scoprirà un inganno da parte di una persona amica. Chi aveva in programma un viaggio o uno spostamento breve dovrà rimandarlo.

Cancro (22/06-22/07): nei prossimi giorni cercherete di dedicarvi a qualcosa che vi piace fare e che potrebbe rendervi meno tesi.

In amore sentirete tutto l'affetto del partner e trascorrerete più tempo insieme. Vi sentirete più positivi.

Le previsioni settimanali: dal Leone allo Scorpione

Leone (23/07-23/08): l'oroscopo della settimana indica che il lavoro richiederà molta attenzione e vi vedrà particolarmente impegnati nell'organizzazione quotidiana. Ci saranno dei cambiamenti da fare ma saprete gestire bene il tutto.

Vergine (24/08- 22/09): le stelle indicano che qualche difficoltà non mancherà sul lavoro a causa di Mercurio dissonante.

Giove a favore vi aiuterà a superare ogni ostacolo anche se alcuni di voi dovranno cancellare un importante viaggio di lavoro.

Bilancia (23/09-22/10): discuterete un po' con il partner di ciò che desiderate, di come vi sentite, delle preoccupazioni generali. Parlare vi farà bene e aiuterà la vostra relazione a superare un momento di crisi. Il lavoro sembrerà attraversare una fase di stallo ma non scoraggiatevi per questo.

Scorpione (23/10-22/11): in questo periodo, secondo l'oroscopo, sarete degli ottimi comunicatori. Saranno in tanti, tra amici e parenti, a chiedervi consigli e voi sarete ben felici di aiutare chiunque avrà dubbi e chiederà un parere. In amore tutto scorrerà tranquillamente, l'intesa fisica sarà ancora al top.

I consigli delle stelle dal 16 al 22 marzo 2020

Sagittario (23/11-21/12): l'oroscopo segnala che avrete giornate di alti e bassi, passerete dal buon umore al pessimismo e Mercurio negativo non vi aiuterà in questo. In amore sarete un po' agitati, discuterete con il partner. Sul lavoro ci saranno ritardi e alcune situazioni saranno sospese o rimandate.

Capricorno (22/12-20/01): grazie all'appoggio di pianeti come Marte e Giove nel segno, sarete una guida importante per i vostri collaboratori o colleghi di lavoro. In famiglia mostrerete il vostro amore e sarete concreti e determinati. Il partner sarà più innamorato che mai.

Acquario (21/01-19/02): gli astri indicano che molti di voi stanno attraversando una fase di riflessione, di introspezione importante che porterà presto buoni risultati. Chi andrà incontro ai cambiamenti con spirito sereno otterrà ciò che desidera. Venere opposta vi renderà meno presente con il partner.

Pesci (20/02-20/03): saranno molti quelli tra voi che inizieranno un nuovo percorso di studi o approfondiranno gli argomenti già di loro interesse.

L'oroscopo mette in risalto novità positive sul lavoro. L'amore vi riserverà dolcezza e romanticismo. Il partner vi preparerà una sorpresa gradita.