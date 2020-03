L'Oroscopo di domani, giovedì 12 marzo 2020, è pronto a dare il suo responso per tutti e dodici i segni zodiacali. Sarà una giornata felice e spensierata per il Leone, che ne approfitterà per passare molto più tempo con la persona amata, facendola sentire al centro del mondo.

I Gemelli, che in questo periodo stanno rivalutando alcune questioni, avranno da una inattesa sorpresa la risposta tanto cercata. Dubbi e comportamenti contraddittori per l'Ariete, mentre la Vergine dovrà fare i conti con il nervosismo.

Di seguito, le previsioni astrologiche della giornata con relativa classifica.

Previsioni astrologiche di giovedì 12 marzo 2020

Capricorno: 12° posto. Un giovedì non all'altezza delle vostre aspettative, complice lo stress del lavoro che non vi lascia pace. Il segreto sta nel distacco razionale. Non potete fare tutto e sovraccaricarvi di responsabilità non necessarie. Imparate a lasciare andare.

Toro: 11° posto. La presenza ingombrante di un amico/a troppo pettegolo vi sta infastidendo. Provate a parlargli con sincerità, evitando di mettervi sempre in secondo piano.

Non ne vale la pena.

Sagittario: 10° posto. Amore non al top, per via del dissonante Giove che vi sta creando non pochi problemi. L'Oroscopo del giorno vi consiglia di riflettere prima di dire frasi che potrebbero ferire non poco il partner.

Bilancia: 9° posto. Attenzione allo stress. Per non affrontare le questioni che vi tormentano, vi state impegnando in lavoro domestici dal carico eccessivo. Non sarebbe meglio risolvere ciò che vi angustia?

L'amore, in compenso, è in ripresa.

Ariete: 8° posto. Sibillini e poco concreti in amore, rischiate di far allontanare il partner. Se volete dare una scossa positiva al vostro rapporto, parlate chiaro e non abbiate paura di fare una brutta figura. Sarà tutto a vostro vantaggio.

Scorpione: 7° posto. Tanto rumore per nulla. Ciò che credevate irrisolvibile si è rivelato un semplice contrattempo. Che vi sia d'insegnamento.

Stress da tenere sotto controllo, provate con la meditazione.

L'Oroscopo del giorno con il detentore del podio

Vergine: 6° posto. Giovedì buono per voi del segno, con tante idee che vi frullano per la testa. Forse, è arrivato il momento di metterle in pratica, senza dare retta a chi vorrebbe spegnere il vostro entusiasmo.

Cancro: 5° posto. Lavoro e situazione professionale in netto recupero. L'Oroscopo della giornata vi vede attivi su ogni fronte. Occhio alle amicizie, qualcuno a voi vicino potrebbe non essere così sincero come pensate.

Pesci: 4° posto. Tante belle novità aspettano solo di essere colte, sempre che teniate gli occhi aperti e non siate troppo sognatori, così persi nei vostri viaggi mentali.

E' anche il momento di dare una svolta alla vita di coppia, fate sul serio? Dimostratelo.

Gemelli: 3° posto. È ora di mettere da parte di dubbi, sia in amore che sul piano professionale. Le stelle sono dalla vostra parte, ma anche voi dovete fare un piccolo sforzo. Ricordate il proverbio ''aiutati che il ciel t'aiuta''. Non avete nulla da invidiare a nessuno.

Acquario: 2° posto. Buone nuove per voi nativi. Questa giornata sarà l'occasione per riordinare le idee e ridefinire le priorità. Pensate alla vostra felicità e dimenticate le decisioni sbagliate. Ora è il momento di agire, perché Plutone e Marte vi stanno proteggendo.

Leone: 1° posto. Beati voi del segno. L'oroscopo del giorno vi vede sul podio. L'amore sarà la vostra forza, sia verso il partner che le persone care. Un tripudio di emozioni positive vi circonderà, facendovi capire quanto siete fortunati. Anche sul lavoro le cose andranno bene, un Mercurio gioviale darà la spinta giusta.