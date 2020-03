Le previsioni dell'Oroscopo della prossima settimana, quella che andrà da lunedì 16 a domenica 22 marzo saranno decisamente in miglioramento per quanto riguarda il segno zodiacale dello Scorpione e della Vergine mentre non sono incoraggianti le prospettive per i segni zodiacali dei Pesci e del Toro. Dovranno, invece, affrontare alcune situazioni di difficoltà sul fronte sentimentale i nati sotto il segno dei Gemelli, del Cancro e del Leone. Probabili notizie in arrivo per la Bilancia. Vediamo quali saranno le previsioni astrologiche per la prossima settimana.

L'oroscopo settimanale dal 16 al 22 marzo da Ariete a Cancro

Ariete: un processo di ripresa sta per iniziare. Diverse problematiche, soprattutto nell'ambito professionale, hanno reso difficoltoso l'ultimo periodo. È importante cercare di capire quale siano le giuste opportunità su cui puntare e quali invece bisognerà passare oltre. È tempo di ripartire da zero: nella prossima settimana dovrete iniziare a pensare sul da farsi, i risultati arriveranno al giusto tempo.

Toro: qualche vostro piccolo affare è rimasto in sospeso a causa di alcuni impedimenti.

Nella prossima settimana potrete affrontare delle situazioni che vi metteranno a dura prova ma, allo stesso tempo, serviranno per rafforzare la vostra personalità. Dimostrerete il vostro carattere tenace e potrete finalmente raggiungere tutti i vostri obiettivi.

Gemelli: recentemente avete attraversato un periodo non molto facile. Alcune situazioni vi stanno mettendo in difficoltà e temete di dover prendere dei provvedimenti drastici a discapito anche delle persone che vi stanno a cuore.

Nella prossima avrete modo di avere alcuni chiarimenti a riguardo ma dovrete comunque mantenere le vostre decisioni su un piano amichevole.

Cancro: è tempo di prendervi una pausa e di concentrarvi sulla vostra vita privata. Il vostro rapporto di coppia necessita di una ripresa sopratutto se avete passato dei momenti difficili. Dovete riaccendere la fiammella della passionalità che ultimamente sembra essersi spenta.

La prossima settimana potrete cominciare a provare questo nuovo percorso insieme.

Previsioni zodiacali settimanali da Leone a Sagittario

Leone: alcune parole dette nel modo sbagliato e i fraintendimenti stanno influendo negativamente sul vostro rapporto. Nella settimana a venire, un buon consiglio sarà quello di migliorare il vostro modo di porvi agli altri, tentando un approccio diverso e più dolce con il vostro o la vostra partner.

Vergine: sentite la necessità di apportare dei cambiamenti nella vostra vita, cambiamenti che dovranno rivoluzionare il vostro modo di essere. Siete spinti da una carica di energia positiva grazie anche alla buona luce tramandata da Giove e Saturno, tuttavia dovrete ancora rimettere in ordine alcune vostre situazioni al fine di ritrovare la stabilità.

La settimana in arrivo potrebbe essere un buon momento per prendere un'iniziativa.

Bilancia: questo non è decisamente un periodo favorevole, tutto sembra essersi fermato. Anche dal punto di vista professionale avete dei rallentamenti ma non per questo dovete disperare. Con la prossima settimana qualcosa potrebbe cambiare, l'arrivo di importanti notizie che aspettavate già da qualche tempo potrebbe cambiare gli orizzonti. Le costellazioni saranno favorevoli fino alla fine del mese per cui siate speranzosi anche nei prossimi giorni.

Scorpione: la prossima settimana riserverà buoni auspici per lo Scorpione.

Le giornate di lunedì e martedì saranno poco movimentate ma verso il fine settimana avrete sicuramente delle giornate molto appaganti. Venere e Mercurio alimenteranno la vostra creatività e la vostra voglia di iniziativa; forse sarà giunto il momento di incamminarvi verso nuovi progetti.

Sagittario: secondo l'oroscopo, il passaggio lunare sarà favorevole per tutti i nati sotto il segno del Sagittario. Alcune giornate potranno sembrare monotone e prive di entusiasmo ma nella prossima settimana potrete, ad esempio, riprendere qualche attività ricreativa, anche da svolgere a casa per passare il vostro tempo senza annoiarvi.

Previsioni astrologiche settimanali, 16-22 marzo: da Capricorno a Pesci

Capricorno: siete riusciti a raggiungere diversi traguardi nella vostra vita ma è anche vero che avete fatto molte rinunce per agevolare il vostro percorso. Nella prossima settimana potrete rispolverare tutti quei progetti che avreste voluto realizzare ma che poi sono sfumati, magari selezionando quello più attendibile alla vostra situazione.

Acquario: avete delle aspettative alte riguardo i vostri piani futuri, tuttavia vi portate dietro ancora qualche incertezza e il timore di un fallimento. Siete pieni di idee e di voglia di progettare ma gli insuccessi, soprattutto professionali, avuti nel passato, vi tengono con i piedi per terra.

Durante la settimana prossima potrete provare a prendere uno spunto diverso e pianificare al meglio ciò che vorreste realizzare.

Pesci: la prossima settimana sarà poco rassicurante, secondo l'oroscopo, soprattutto per gli imprenditori e i liberi professionisti. Siete ostacolati da alcuni fattori esterni che non stanno giovando sulle vostre attività. Gli astri non sono molto favorevoli ma non dovrete disperarvi: a fine mese potrete cominciare a vedere qualche piccolo miglioramento.