Arriva l'Oroscopo della settimana dal 2 all'8 marzo 2020 con le previsioni zodiacali per tutti e dodici i segni. Finalmente i nativi dei Gemelli potranno stare sereni e passare giorni spensierati. Il Leone, invece, riceverà una sorpresa che non mancherà di destabilizzarlo.

Il Capricorno non è tranquillo in questo periodo, ma l'entrata della Luna nel segno potrebbe risultare favorevole per sbrogliare i dubbi che lo stanno attanagliando da settimane. Uno dei segni avrà tutto il favore delle stelle che promettono una giornata da ricordare per tutta la vita.

Di seguito, le previsioni e l'oroscopo settimanale.

Oroscopo settimanale segni Ariete, Toro e Gemelli

L'Ariete avrà una settimana abbastanza positiva sotto tutti i punti di vista. In amore occorre perseveranza per raggiungere il cuore della persona desiderata. Lavoro discreto, con qualche problema a livello organizzativo. Salute ok, ma attenzione a non sottovalutare le piccole contratture.

Il Toro dovrà far fronte a problemi organizzativi in famiglia che potrebbero compromettere un programma preso da tempo.

Niente paura, rimedierete la settimana prossima. In compenso, l'amore di coppia sembra andare molto meglio. Continuate così.

Bellissime le previsioni zodiacali per i Gemelli. Nei giorni scorsi avete sofferto e creduto di aver fatto una scelta sbagliata. Smettete di avere tutti questi dubbi e cercate di vivere più serenamente, sarete appagati in ogni campo, dall'amore al lavoro fino alla salute.

Previsioni zodiacali dal Cancro al Sagittario

L'Oroscopo del Cancro vede i nativi del segno annaspare alla ricerca di conferme. Non sottovalutate occasioni che potrebbero sembrarvi banali, anche in amore.

Il segno del Leone avrà una settimana a dir poco favolosa. Lavoro al top, con una possibile promozione in arrivo. L'amore è alle stelle, specie per chi è alla ricerca di una persona speciale e fuori dall'ordinario.

La Vergine potrà contare sul supporto della sua famiglia in questo momento abbastanza complicato. L'oroscopo settimanale vede una situazione amorosa che si sblocca dopo tanto tempo grazie all'aiuto di Marte e Saturno.

Buone nuove per il segno della Bilancia, in particolar modo per chi è alla ricerca di occupazione. Potrebbe arrivare una proposta per un trasferimento o un cambio di ruolo, non esitate ad accettare. Amore sottotono, ora siete troppo concentrati sulla carriera.

Secondo l'oroscopo della settimana dal 2 all'8 marzo, lo Scorpione dovrebbe ponderare meglio le parole, che tante volte feriscono più dei coltelli.

Non date per scontato il partner, non è un bel momento per abbassare la guardia.

Il Sagittario non avrà proprio nulla da temere. Plutone e Mercurio sono dalla sua parte, amore e lavoro daranno solo soddisfazioni. Da tenere sotto controllo lo stress, meglio non esagerare con lo sforzo fisico.

Astrologia da Capricorno a Pesci

Buone le previsioni zodiacali per il Capricorno, che riceverà una risposta attesa da tempo. Sarà forse legata a quella allettante proposta amorosa? Probabilmente sì. Sul lavoro giocate d'astuzia e cogliete l'attimo.

Benino l'Acquario, con una settimana non troppo entusiasmante.

La noia la farà da padrona, ma potrete approfittarne per dedicarvi alla cura di voi stessi, non è mai una cattiva idea.

L'oroscopo settimanale dal 2 all'8 marzo 2020 si conclude con i Pesci, fortunati in amore ma non altrettanto sul lavoro, dove un collega invidioso potrebbe darvi dei grattacapi. Non dategli peso e continuate sulla vostra strada senza voltarvi indietro. Fortuna dalla vostra parte, ma ricordate di giocare con moderazione.