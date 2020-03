L'Oroscopo di domani, lunedì 17 marzo, è pronto a rivelare se sarà una giornata positiva o negativa. Vediamo come saranno gli astri per questo martedì e quali saranno i segni che potranno beneficiare dell'apporto positivo delle stelle. Punto di partenza fondamentale su cui sono state elaborate le odierne previsioni, i comparti inerenti l'amore e il lavoro, messi in relazione ai dodici segni dello zodiaco. In evidenza nel periodo, riguardo le formazioni astrologiche in movimento, la presenza della Luna in Capricorno e di Venere e Urano in Toro.

Stabili Sole, Nettuno e Mercurio, fermi nel settore dei Pesci. A chiudere il quadro, Marte, Giove, Saturno e Plutone tutti nel comparto del Capricorno.

Approfondiamo in modo dettagliato le previsioni astrali per la giornata di martedì per tutti e dodici i segni dello zodiaco. Annessa alle predizioni, la classifica, predisposta in modo decrescente dall'ultimo al primo posto.

Classifica e previsioni 17 marzo

Acquario - 12° in classifica - Tra le tante cose a cui tenere testa, questo martedì 17 marzo, potrebbe esserci un qualcosa di inatteso, capace di destabilizzare l'intera giornata.

Nulla di grave, sia chiaro, comunque da non sottovalutare. In campo economico, potrebbe esserci un rientro di denaro che avevate considerato perso. Problemi da un'amicizia in via di rottura vi renderanno nervosi, per quasi tutto il giorno. Non date ascolto alle chiacchiere!

Gemelli - 11° posto - Indaffarati come probabilmente sarete, in questo giorno forse potrebbe sfuggirvi un'occasione, tanto unica quanto rara.

Probabilmente riguarderà una situazione alla quale credevate ciecamente da molto tempo. Buona, anche se relativamente, la Luna in Capricorno. Alcuni sentimenti non troveranno molto riscontro nelle attese di qualcuno, tuttavia la giornata potrebbe ugualmente regalare sorprese speciali. Possibilità di colpire al cuore una persona amata in segreto.

Ariete - 10° in classifica - In questa giornata cercate di evitare malelingue o pettegolezzi in generale.

In definitiva se terrete la bocca cucita forse sarà la miglior cosa per voi da fare questo martedì. Le previsioni astrologiche consigliano di non trattare troppo male il proprio partner senza motivo valido. Se siete tra quelle persone molto distratte, ebbene, siete avvisati: potenzialmente in grado di fare grandi cose, per cause sconosciute non farete un bel nulla!

Sagittario - 9° posto - Una situazione non troppo facile da gestire a priori, alla fine si rivelerà per quello che è: solo un fuoco di paglia e niente più. Da tenere in considerazione la possibilità di sbagliare una valutazione, all'apparenza scontata, per il voler agire d'istinto a tutti i costi: pensate prima di agire… Non lasciatevi influenzare da persone estranee al vostro quotidiano, evitando con diplomazia i consigli gratuiti di chi non ne capisce un tubo.

Cancro - 8° in classifica - Il problema è sempre quello: siete e sarete sempre coloro ai quali si può chiedere tutto. Non negatelo, la troppa bontà facilmente può essere confusa con l'ingenuità. Per chi non ha impegni di lavoro, la prima parte della giornata potrà essere impegnata in cose rilassanti, tipo cura della persona o totale relax. La seconda parte invece sarà da dedicare alle persone care: partner e familiari in testa.

Scorpione - 7° posto - In leggera ripresa quasi tutto il periodo. Le recenti giornate sotto tono vissute nella parte finale della settimana scorsa, specialmente per quelli con ascendente Cancro, Leone e Pesci stanno per diventare solo un pessimo ricorso.

Buon momento anche nel reparto salute: i piccoli malanni stagionali sembrano siano giunti al termine. Cercate di non ricascarci. Un progetto volutamente abbandonato perché decisamente rischioso, a breve termine potrebbe tornare fattibile.

Oroscopo del giorno

Leone - 6° in classifica - Novità abbastanza concrete in vista per i single. È possibile un incontro entusiasmante, anche se fatto in modo virtuale ma così tanto bello, coinvolgente ed intrigante da intimorirvi addirittura. Nel lavoro avrete bisogno di scuotere colleghi che sembrano letargici. Volete accanto persone eccitanti, stimolanti, ma riusciranno a comprenderlo?

Buona la salute che risulta essere in ripresa per molti nativi.

Toro - 5° posto - Grazie ad una grande energia, la temperatura erotica sarà molto elevata, con immensa soddisfazione vostra e naturalmente del partner. In campo lavorativo affronterete a testa alta una situazione complessa, soprattutto a chi opera in ambito professionale: la vostra abilità e la vostra sicurezza vi garantiranno il pieno successo. Discreta la salute in ogni frangente. Chi è in cerca dell’amore non troverà ostacoli ai suoi piani sentimentali. Avrete fascino e la capacità di conquistare chi vi piace, anche solo attraverso una semplice chat...

Bilancia - 4° in classifica - Sarà una giornata molto positiva, entro i limiti imposti dalla convivenza forzata in casa. Molto dipenderà da come vi porrete di fronte alle situazioni: se con fiducia, avanzando, oppure con spirito remissivo, arretrando. Salute discreta: languorini da tappare con gli alimenti giusti, preferibilmente frutta e ortaggi, soprattutto se avete esagerato con i bagordi dei giorni scorsi. Tuttavia cercate di non strafare, Marte contrario è sempre lì a ricordarvi che l’imprudenza può mettervi nei guai.

Vergine - 3° posto - Saranno tanti i frangenti a voi favorevoli in amore, in questo periodo, in quanto tutto ciò che avevate messo in preventivo, o almeno sperato che accadesse, puntualmente si realizzerà questo martedì 17 marzo.

L'oroscopo del giorno consiglia di non dare troppo ascolto a chi non merita. Per non prendere delle fregature, le stelle consigliano di fare affidamento sul vostro innato senso critico. Se proprio non ve la sentirete, cercate aiuto presso chi ne sa più di voi.

Pesci - 2° in classifica - In campo sentimentale, in vista di un rapporto in procinto di concretizzarsi, galeotto un messaggino via 'WhatsApp': poche parole ben messe per esprimere i vostri sentimenti e via a gongolare di felicità. Nel lavoro solo quando accetterete di buon grado che non esiste attività che possa esulare completamente dall'essere collaborativi, sarà più facile raggiungere certi obiettivi.

Riguardo la salute, si consiglia, perlomeno durante la giornata, di non dimenticare di dedicare il giusto tempo ad attività all’aria aperta (magari nel proprio giardino o sul balcone di casa), in grado di dare ossigeno a mente e corpo.

Capricorno - 1° posto - La Luna presente nel vostro segno, secondo l'oroscopo di domani 17 marzo, creerà le occasioni migliori affinché possiate godere di un periodo sereno e tranquillo. In campo sentimentale gli astri invitano a seguire alla lettera questa antica quanto saggia ricetta: un pizzico di fantasia, una spolverata di romanticismo e tanta disponibilità (oppure quanto basta).

Infine nel lavoro potreste anche trovare conforto, se solo riusciste ad allentare la tensione interiore e a concentrarvi sui vostri progetti.