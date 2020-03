L’Oroscopo del 17 marzo è pronto a rivelare come sarà questa giornata per ciascun segno zodiacale. La Luna (fase calante) continuerà a sostare al domicilio del Capricorno. Questo è senza dubbio un periodo di grande preoccupazione per tutti, ma presto tornerà il sereno. Il Sagittario dovrà evitare eventuali polemiche, mentre per il Leone si preannunciano 24 ore di recupero psicofisico. In seguito le previsioni astrologiche segno per segno di questa nuova giornata.

L'oroscopo di martedì 17 marzo: le previsioni dei dodici segni zodiacali

Ariete: l’aspetto lunare non sarà dei migliori per cui dovrete adottare un pizzico di prudenza in più. Procrastinare è deleterio ma anche prendere decisioni senza riflettere è spesso controproducente. In famiglia ci sarà un certo argomento da affrontare, cercate di mantenere i toni calmi e ascoltate tutti i punti di vista senza giudicare a priori. Purtroppo, tranne poche eccezioni, arriverete a sera molto stanchi e assonnati.

Toro: ultimamente in molti stanno facendo le ore piccole oppure non riescono a riposare bene. Qualche nativo del Toro si ritroverà costretto a lavorare senza troppe certezze. Il periodo, nel complesso, è ovviamente abbastanza teso, ma voi siete un segno pieno di forza e capacità e riuscirete a superare anche questo piccolo grande ostacolo. In generale, l’amore non manca: c’è chi si ama a distanza e non vede l’ora di rivedersi.

Gemelli: in questa giornata la maggior parte dei nativi si ritroverà a prendere una serie di decisioni più o meno importanti. I sentimenti per il momento non sono una priorità, state vivendo delle settimane un po' complicate. Il lavoro e l’economia vi desteranno ancora preoccupazione. Avete timore di perdere qualcuno o qualcosa. In serata concentratevi su voi stessi e, se lo avete, sul partner, specie se lo avete trascurato troppo.

Cancro: l’oroscopo giornaliero risulta favorevole alla comunicazione ma soprattutto all’amore. Sarete capaci di sbrogliare la matassa e sistemare (quasi) ogni questione irrisolta. Andrete di fretta dato che cercherete di liberarvi al più presto, ma questa sarà una lunga e dura settimana. Chi vive un amore a distanza è un po' preoccupato per il partner. Nervosismo in famiglia, siate prudenti nel caso in cui dovreste uscire.

Leone: sarà un martedì che permette un netto recupero sia mentale sia fisico. Le coppie in crisi e che vorrebbero separarsi, potrebbero trovare un punto di incontro per affrontare al meglio l'eventuale convivenza forzata.

Possibili ritardi, cercate di non prendervela troppo se qualcosa non filerà liscio come sperato. Tempo al tempo e ritornerete alla solita quotidianità, intanto cercate di fare il possibile per arrivare a fine giornata serenamente.

Vergine: anche se in questo periodo vi sentite un po' bloccati e con poco margine di azione, prendetevi del tempo per riflettere e/o intraprendete dei nuovi hobby. Chi sarà costretto a mettere il muso fuori di casa potrebbe sentirsi poco sicuro e vorrebbe maggiori garanzie. Non dovrete fare il passo più lungo della gamba, un miglioramento si noterà a partire dalle prossime giornate.

Bilancia: attorno a voi tutto vi risulta fermo e immobile, come se il tempo si fosse fermato all'improvviso. Sarà un martedì abbastanza tranquillo, perfetto per riposare e schiacciare un pisolino in più. Coloro che lavoreranno riceveranno una parola di incoraggiamento e di apprezzamento, in questo periodo incerto vi state facendo in quattro. Le coppie saranno al settimo cielo, d'altronde quando c’è l’amore c’è tutto.

Scorpione: le previsioni dell’oroscopo del giorno 17 marzo vi vedranno indaffarati soprattutto se lavorate. Questo è un periodo di grande sconforto per tutti, perciò dovrete tirare fuori tutto il vostro coraggio e risollevare gli umori.

In famiglia siate più pazienti ed evitate le discussioni, litigare non servirà a nulla. Una notizia interessante spunterà verso il weekend. Salute stabile ma siete troppo stressati e preoccupati.

Sagittario: gli astri vi invitano a stare alla larga dagli screzi. Questo non è il periodo migliore per fare rimostranze e avanzare pretese. Cercate di contenere i capricci e di venire incontro al prossimo. Tenetevi a distanza dai nativi del Cancro e dei Gemelli. Coloro che lavorano dovranno sincerarsi di aver preso tutto prima di uscire di casa. Se avete preso una decisione, proseguite sulla vostra strada senza voltarvi.

Capricorno: Luna calante nel segno. Non tentennate troppo a lungo altrimenti rischierete di perdere il treno. Chi lavora dovrà vedersela con una certa situazione non proprio grandiosa. Dovrete essere maggiormente prudenti, perseveranti e pazienti. Gli astri vi supporteranno in ogni iniziativa, per cui non deprimetevi. L’amore risulterà saldo per la quasi totalità delle coppie. Chi è single può approfondire un'amicizia grazie ai social.

Acquario: in giornata non saprete proprio che pesci prendere e probabilmente finirete per annoiarvi. Sarete molto stanchi di non poter fare nulla e vorreste uscire e vedere gente.

Portate pazienza, arriveranno momenti migliori. Non discutete con il coniuge o con i figli. In famiglia bisognerà preservare un clima sereno. Serata da trascorrere davanti alla televisione o sui social. Nuove amicizie virtuali per i cuori solitari.

Pesci: giornata valida per i sentimenti, sarà possibile fare una verifica e ottenere delle risposte importanti. Un dubbio potrà essere dissipato attraverso un confronto generale. Nonostante il clima esterno, risulterete molto stabili e forti. Saprete spronare e ascoltare. Per ottenere dei cambiamenti dovrete rimboccarvi le maniche. Occhio agli arti, non dovrete compiere degli sforzi eccessivi.