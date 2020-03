Le predizioni astrali della settimana dal 9 al 15 marzo 2020 sono pronte a svelare le analisi astrologiche riguardanti tutti e dodici i segni dello zodiaco a partire dall'Ariete fino ai Pesci.

Approfondiamo quindi le pagelle e le predizioni zodiacali sull'amore e sul lavoro analizzate come sempre nei minimi dettagli nelle predizioni astrali da lunedì 9 a domenica 15 marzo.

Previsioni astrologiche da Ariete a Cancro

Ariete: voto 10. Tanta voglia di amore. La vita sentimentale di questa prossima settimana sarà tutta all’insegna di colpi di scena emozionanti e di situazioni inaspettate.

La carica erotica potrà salire alle stelle, visti i buoni uffici di Venere e Marte. Nel lavoro cercherete di imporre la vostra linea d’azione convinti di riscuotere l’approvazione delle persone che lavorano con voi. Attenti: non tutti accetteranno di buon grado le vostre idee. Parlate sottovoce in presenza di persone che sapete essere 'impiccioni' o 'ficcanasi'.

Toro: voto 9. La vita vi sorride soprattutto in campo sentimentale. Vi aspetta un periodo incantevole: lasciatevi andare alla gioia di amare e di essere amati.

Alcuni single cambieranno rotta e si troveranno felicemente in coppia. Per il lavoro si prevede una settimana molto interessante per ciò che riguarda gli affari e progetti aperti o in via di messa in opera. Le stelle stendono un tappeto rosso a tutti coloro che desiderano avviare nuovi acquisti o investire denaro. Una bella notizia in arrivo per sabato prossimo.

Gemelli: voto 7. Molto bene l’amore e la vita sentimentale.

In coppia Il momento è favorevole per dare inizio a qualcosa di speciale. Intanto altre situazioni sentimentali si evolvono e consolidano il feeling. Non stupitevi del corteggiamento di una persona che non avreste mai pensato si interessasse a voi, se siete ovviamente single. Non trascurate ogni possibilità per migliorare le vostre competenze professionali nelle giornate di mercoledì e giovedì. Favoritissime saranno le attività artistiche, soprattutto quelle che hanno a che fare con la musica.

Cancro: voto 6. Tanti meritati successi e soddisfazioni in campo familiare. Soprattutto in amore questa settimana in arrivo potrete abbandonarvi agli slanci che il vostro cuore detterà: Venere rinsalda i legami d’amore già esistenti. Affrettatevi a cogliere ciò che il destino vi offre su un piatto d’argento. Sul lavoro seguite i vostri interessi, i vostri affari, perché si prevedono novità in grado di cambiare in meglio la vostra attività professionale. Sappiate che le buone occasioni, se arriveranno, saranno da cogliere letteralmente 'a volo'.

Predizioni zodiacali da Leone a Scorpione

Leone: voto 7.

Fortuna a piene mani in arrivo dalle stelle per questa nuova settimana. In amore soprattutto si preannuncia un bellissimo cielo. Cercate di vivacizzare il vostro rapporto di coppia: la persona che vi ama vi seguirà, e l’intesa si rafforzerà giorno dopo giorno. Incontri emozionanti per i single. Nel lavoro tutto andrà per il meglio. Saprete essere creativi, dinamici e intraprendenti in modo straordinario, senza venire meno a una condotta intelligente e pratica. Siate curiosi, ma parchi nelle scelte.

Vergine: voto 5. Insolitamente indecisi e poco combattivi. Parlando in generale: le previsioni zodiacali settimanali per la Vergine non prevedono sorprese in amore.

Se siete soli, un dardo ardente colpirà il vostro cuore, vi trafiggerà e vi ritroverete in preda a una febbre di irrefrenabile passione: purtroppo sarà a senso unico! Calma, presto arriveranno momenti di grande ardore per chi è innamorato, ma la controparte non lo sa... Anche nel lavoro potrebbe arrivare qualche buona occasione: a metà settimana può fare capolino all’orizzonte una persona decisiva per voi Vergine. Evitate ogni atteggiamento superficiale e non distraetevi.

Bilancia: voto 7. Non createvi problemi questa settimana. In amore il periodo potrebbe essere abbastanza ricco di opportunità, soprattutto per chi desidera rendere il rapporto di coppia ancora più profondo e importante.

Siate pronti ad accettare anche le sfide più audaci. Al lavoro varie opposizioni astrali fanno prevedere un leggero scompiglio nella vostra organizzazione quotidiana o nelle attività intraprese da poco. Gli impegni in ambito familiare potranno risultare più faticosi del solito.

Scorpione: voto 8. Nessuno vi può fermare e in questo periodo siete imbattibili! In amore l’esuberante azione della Luna, unita alla maliziosa complicità di Urano, vi farà vivere momenti splendidi dal punto di vista affettivo. Incontri significativi per i single in cerca dell'anima gemella: venerdì o sabato sono previsti sviluppi in tal senso.

In merito al lavoro ci sono discrete opportunità in arrivo per parecchi di voi, da non farsi sfuggire per nessun motivo. L’inventiva e l’impegno di cui saprete dare prova saranno molto apprezzati.

Previsioni astrali da Sagittario a Pesci

Sagittario: voto 6. Gli esami non finiscono mai. Attenti, parlando di voi in coppia, a non far diventare alcuni piccoli conflitti dei veri e propri duelli. Cercate di rinnovare le promesse d’amore: fate dimenticare alla persona amata certi vostri comportamenti sbagliati. Nel lavoro, mercoledì e giovedì indirizzate ogni vostro sforzo verso mete concrete e realistiche.

L’ottima posizione di Mercurio unita a quella di Saturno, vi sostiene nell’allacciare nuovi contatti per progetti futuri.

Capricorno: voto 7. Calma e grinta in amore. Sarà magico questo periodo per tutti coloro che sono in vena di conquiste o sperano di incominciare una nuova storia d’amore. Bellissime novità per chi è già in coppia, a patto di non essere invischiati verso il partner in contrasti o diatribe varie. Nel lavoro alcune vecchie abitudini, ormai obsolete, vanno cancellate dal vostro vocabolario. Chiedete, e riceverete un valido aiuto per attuare un progetto che vi sta molto a cuore.

Sgombrate il campo dalle incertezze.

Acquario: voto 8. Una pausa di serenità per chi ultimamente ha avuto troppi stress. In amore non vi mancheranno l’entusiasmo e il calore di una vita affettiva intensa e variegata. Saprete essere teneri e affettuosi come non mai con la persona amata. Nel lavoro invece, la vostra produttività potrà raggiungere un ottimo livello. Oltre alla disciplina e alla precisione, ora potete contare anche su nuove idee e su un notevole spirito d’iniziativa. Datevi da fare.

Pesci: voto 6. Frenate l’impulsività o la voglia di 'spaccare il mondo! Le predizioni astrali della settimana dal 9 marzo al 15 marzo in amore indicano una settimana decisamente spigolosa.

Quest'ultima sarà messa sotto scacco da Venere e Marte dissonanti. Vi sentirete a tratti strani, scontenti o irrequieti. Attenti a non provocare tensioni se siete in coppia. Nel lavoro Mercurio e Sole sono favorevoli a metà e vi offrono più di una possibilità per progetti a lungo termine, con prospettive lusinghiere e soddisfacenti. Il vostro prestigio aumenterà, ma solo a fine settimana.