L'Oroscopo di domani, martedì 24 marzo, è pronto a svelare cosa accadrà sul piano astrologico. Queste sono giornate estremamente difficili e pesanti: molti non sanno che pesci prendere, ne come trascorrere la giornata e nemmeno come mantenere il morale alto tra le mura di casa. Chi ha dei figli deve persino combattere con i loro capricci e la marea di compiti da svolgere. Anche le coppie stanno vivendo dei momenti poco favorevoli.

Comunque sia, da questo martedì ogni emozione e sensazione sarà amplificata dalla Luna Nuova.

Approfondiamo scoprendo nel dettaglio le previsioni del giorno per ciascun segno e l’annessa graduatoria disposta in ordine decrescente.

Graduatoria e previsioni del 24 marzo

Vergine - 12° in classifica - Quando vi sentite l'umore a terra, la cosa migliore da fare è pensare al vostro benessere. Dunque, sforzatevi di fare qualche esercizio fisico da camera, leggete libri stimolanti e concedetevi una bagno rilassante poco prima di dormire. Non trascuratevi solo perché l'estetista e i parrucchieri sono chiusi, ma occupatevi della vostra pelle e dei vostri capelli anche da casa.

Bastano pochi accorgimenti per dare stimolo alla propria persona e rimettersi in piedi. Nella vita, niente è perduto.

Toro - 11° posto - Le femmine di questo segno sono le più esasperate soprattutto se hanno una famiglia numerosa o con figli piccoli e capricciosi. Con la chiusura delle scuole e con il lavoro da casa non è facile regolarsi, ma per fortuna si può trovare un compromesso/accordo con il partner.

Chi è solo, sta cominciando a sentirsi abbandonato ed esasperato. In tal caso mantenete la calma e cercate di portare molta pazienza. Per fortuna con la tecnologia moderna esistono svariati modi di trascorrere il tempo. Incontri virtuali per i cuori solitari, ma non prendete tutto per oro colato.

Ariete - 10° in classifica - State programmando un viaggio da fare in estate, ma avete timore che tutto possa andare in fumo.

Questa giornata di martedì, caratterizzata dal novilunio, creerà un po' di sgomento generale ma dovrete essere abili a non farvi pestare i piedi. Anche se lo spazio è piccolo, tra le mura di casa ci si può andare tutti d'accordo! In questo caso basta solamente stilare delle regole precise e darsi degli orari. L'anarchia non porta a niente di buono, per cui assegnate a ciascun membro della famiglia un compito specifico e degli orari da rispettare.

Pesci - 9° posto - L’oroscopo di domani descrivere un martedì estremamente stanco. Per un nostalgico passato, c'è un presente affamato. Quindi, cercate di non rivangare sempre i vecchi momenti, piuttosto focalizzatevi sul presente e costruite un futuro migliore!

A volte combattete contro un senso di insoddisfazione e di insicurezza. Questi tempi difficili non stanno facendo altro che amplificare le vostre emozioni. Avete bisogno che qualcuno vi ascolti e vi supporti. La luce in fondo al tunnel c'è per tutti, dunque, continuate a camminare e abbiate fiducia in voi stessi: non siete soli.

Cancro - 8° in classifica - L’Oroscopo del 24 marzo dice che l'apatia sta prendendo il sopravvento su di voi. State vivendo delle giornate poco stabili, avete lasciato andare un sacco di situazioni che prima vi appassionavano. Non sapete più dove sbattere la testa ed avete un gran bisogno di sostegno morale.

Qualche nativo del Cancro continua a stare poco bene o forse è molto stressato. Presto vi sarà possibile uscire da questo pantano, dovete solamente riorganizzarvi e questa sarà la giornata migliore per farlo: 'Chi la dura la vince'.

Gemelli - 7° posto - Sono diversi giorni che non riuscite a dormire bene e avete i nervi a fior di pelle. Le buone notizie tardano ad arrivare e non sapete più come comportarvi. Vi sentite stretti e poco invogliati a reagire. Forse avevate dei progetti in cantiere ma li avete sospesi per via della situazione generale. Revisionate ogni cosa, rivedete i conti e valutate nuove possibilità, insomma cercate di sfruttare questo periodo in maniera il più possibilmente positiva anche se ciò non sarà facile.

Le coppie che vivono a distanza stanno attraversando delle ore nostalgiche e sofferenti, ma per fortuna c'è internet.

Oroscopo del giorno

Bilancia - 6° in classifica - Le previsioni astrologiche vi vedranno occupati nei conti e nelle faccende domestiche. La vostra vita sta per subire un ulteriore cambiamento, per cui non fatevi trovare impreparati. Siete un segno caparbio e carismatico, avete mille idee ma a volte fate l'errore di sottovalutarvi. In amore è necessario prendere la situazione di petto e chiarire alcune questioni. Ci saranno dei compiti con i figli da fare, non allarmatevi. Cercate di non esagerare con la caffeina soprattutto se state facendo fatica a chiudere occhio la notte.

Capricorno - 5° posto - Il novilunio vi renderà più spensierati del solito ma attenzione a non farvi male nel maneggiare determinati oggetti. In famiglia avete vissuto dei momenti di elevata tensione, ma adesso tutto risulta più calmo. I più giovani non fanno altro che trascorrere intere giornate davanti alla televisione trascurando i compiti scolastici e le faccende domestiche. Al contrario, si impegnano maggiormente i più grandicelli dato che devono occuparsi di molteplici lavori e situazioni. Per il momento l'economia si trova in una fase di precario equilibrio, ma al più presto una valida soluzione potrà ripianare ogni cosa.

Sagittario - 4° in classifica - A volte basta fare un piccolo cambiamento, come ad esempio variare la disposizione mobiliare, per dare nuova linfa vitale alle proprie giornate. Sono state delle settimane difficili, ma a partire da questa vi rialzerete in piedi e vi darete un gran da fare. Non siete un segno pigro, ma amate la vita, gli amici e i viaggi. Tra l'estate e l'autunno avrete modo di partire per una meta esotica e lasciarvi alle spalle questo complicatissimo periodo. La fortuna sta per bussare alla vostra porta, le aprirete?

Acquario - 3° posto - Sarete pieni di sprint e non vi fermerete un solo secondo.

Un'idea geniale vi verrà in mente e non dovrete sottovalutarla. Riceverete novità sulla situazione generale, ma qualcosa di più consistente sopraggiungerà domenica prossima. Non svuotate le dispense, bensì razionate ogni cosa. In amore, le coppie faranno scintille sotto le lenzuola, questo periodo potrebbe portare delle sorprese destinate a cambiare per sempre la vostra esistenza. Possibili chiamate, tenete il cellulare sotto controllo perché potrebbe essere qualcosa di importantissimo.

Leone - 2° in classifica - Questa si presenta una giornata piena di brio, il peggio risulterà passato. Finalmente incomincerete a risalire la china e a intravedere la vetta della montagna.

L'intera situazione ormai l'avete accettata, ma non avete alcuna intenzione di poltrire e piangervi addosso. Chi combatte una battaglia interiore, ritroverà un briciolo di buon umore. Sfruttate internet per aprirvi nuovi orizzonti culturali perché c'è tutto un mondo da scoprire! Per quanto riguarda la salute, vi sentirete meglio del giorno prima.

Scorpione - 1° posto - Sarà una giornata stratosferica grazie al novilunio. Vi sentirete finalmente soddisfatti e pieni di inventiva. Sarete degli ottimi esempi da seguire. In genere tendete ad essere apprensivi e ansiosi, ma da questo martedì vi alzerete con il piede giusto e la voglia di lottare per la vita.

Chi ha dei figli o dei genitori lontani, nelle prossime 24 ore avrà modo di contattarli e ricevere aggiornamenti sulle loro condizioni/situazioni. Considerate l'idea di fare le pulizie primaverili, gettate via tutte le cose inutili, spostate il mobilio e valutate qualche ristrutturazione.