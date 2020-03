L'oroscopo della giornata di martedì 24 marzo prevede il Sole congiungersi con il segno di fuoco dell'Ariete, che forse cambierà opinione riguardo il suggerimento da parte di un collega al lavoro, mentre per Vergine ci saranno alcuni momenti durante la giornata che le permetteranno di crescere professionalmente. Per il Sagittario le emozioni e i sentimenti in questo periodo saranno molto forti, mentre Pesci cercherà in tutti i modi di farsi notare.

Di seguito l'Oroscopo della giornata di martedì 24 marzo 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo martedì 24 marzo 2020 segno per segno

Ariete: il Sole entrerà in congiunzione con il vostro segno zodiacale durante la giornata di martedì, rendendovi più riflessivi nelle vostre azioni quotidiane. Tale configurazione astrale si riverserà fortemente verso il fronte lavorativo, dove potreste addirittura riprendere in considerazione un precedente suggerimento che vi aveva dato un vostro collega.

In amore se siete single la maggior parte delle vostre amicizie sono funzionali e finalizzate allo scopo di trascorrere il vostro tempo insieme e divertirvi, oltre a darvi una mano nel momento del bisogno, e per questo vi sentirete fortunati. Le persone con relazioni fisse si sentiranno molto fortunate ad avere al proprio fianco l'amore della propria vita. Voto - 8

Toro: novità del vostro cielo sarà l'entrata di Saturno in trigono rispetto al segno dell'Acquario secondo l'oroscopo della giornata di martedì.

Assieme a Venere in quadratura, in campo sentimentale cercherete di amplificare al meglio ogni momento della vostra relazione di coppia, per massimizzare il romanticismo e l'amore che c'è tra di voi. Se siete single potrebbero esserci delle nuove amicizie in vista. Nel lavoro sarete nel pieno dell'ispirazione, e nulla potrà impedirvi di portare a termine magnificamente i vostri incarichi. Voto - 8,5

Gemelli: configurazione astrale che vede il pianeta Mercurio in trigono rispetto al vostro segno zodiacale, che potrebbe procurarvi qualche imprevisto sul posto di lavoro.

Vi sentirete piuttosto stanchi, e la voglia di fare mancherà del tutto. Con questo atteggiamento, tutto ciò che potete fare sarà minimizzare i danni. In ambito sentimentale il partner sarà abbastanza affettuoso con voi, ma non sarà facile per voi riuscire a ricambiare. I single potranno essere criticati per il loro atteggiamento poco chiaro. Voto - 6,5

Cancro: con Mercurio in ottimo trigono nel vostro cielo, l'oroscopo di martedì sarà da dedicare per la maggior parte verso la sfera lavorativa. Infatti, penserete che lavorando più del solito potreste riuscire ad ottenere qualcosa di più. In ogni caso, starà a voi decidere se sarà oppure no una buona idea.

In amore una splendida Luna in Pesci favorisce le coppie nate in estate, che saranno tra le più affiatate della giornata con il loro romanticismo. I single focalizzeranno la loro attenzione verso i propri amici e i propri impegni. Voto - 7,5

Leone: un cielo ancora difficile per voi nativi del segno a causa di Venere negativa nel vostro cielo. Sul fronte sentimentale le cose non vanno così come volevate e state faticando tantissimo per cercare di risalire la china ma invano. I single dovranno mantenere le loro promesse con i loro amici per non sembrare dei pessimi amici. In ambito lavorativo con le cose che vanno male sarà difficile trovare la voglia d'impegnarsi, considerato che neanche i consigli dei colleghi stanno funzionando.

Voto - 5,5

Vergine: con la Luna e Mercurio in opposizione al vostro cielo, il vostro oroscopo non sarà dei migliori dello zodiaco per la giornata di martedì. Sul fronte sentimentale cercherete di vivere la vostra relazione di coppia usando la mente e non il cuore, ciò nonostante tale atteggiamento potrebbe rivelarsi errato in quanto sarete in grado di fare solamente scelte razionali. Se siete single preferireste divertirvi con gli amici, ma ci saranno per il momento cose più urgenti da fare. Nel lavoro le cose andranno molto bene e potreste avere interessanti opportunità per rilanciare la vostra carriera professionale.

Voto - 7

Bilancia: Marte e Giove in ottimo aspetto nel vostro cielo completano ancora una volta una configurazione astrale più che soddisfacente per voi nativi del segno. In ambito sentimentale avete deciso di portare alcune interessanti novità per tenervi impegnati in questo periodo ed evitare di scatenare inutili litigi. Se siete single avrete bisogno di cambiare aria e uscire per un momento dalla vostra cerchia di amici. Sul fronte lavorativo nuovi progetti potrebbero essere supportati con più entusiasmo se saprete esporli nel modo giusto alle persone giuste. Voto - 7,5

Scorpione: alcune cose della vostra vita quotidiana stanno cambiando e la cosa inizierà a spaventarvi, rendendovi desiderosi di rimanere ben saldi verso le vostre abitudini e modi di fare.

Ciò nonostante il partner cercherà di darvi supporto per rendere la cosa meno negativa di quanto pensiate. Sentitevi fortunati dunque ad avere un partner così. Per i single una splendida Luna in trigono indicherà socievolezza, voglia di fare e serenità. Nel lavoro i consigli che vi verranno generosamente serviti su un piatto d'argento sono molto utili per la vostra vita futura in campo professionale. Voto - 7,5

Sagittario: le emozioni e i sentimenti saranno molto forti in questo periodo all'interno della vostra relazione di coppia grazie ad uno splendido Mercurio benefico nel vostro cielo. Con un atteggiamento calmo e deciso, senza essere prepotenti, riuscirete ad ottenere ciò che desiderate da parte del partner, senza incorrere in possibili litigi.

I single potrebbero sentirsi un po’ giù di morale, ma presto riusciranno anche loro a vedere le cose dal loro lato positivo. Nel lavoro vi sentirete più maturi e decisi nell'affrontare determinate situazioni professionali ed economiche e potrete ovviamente essere sostenuti da qualcuno che crederà di più in voi. Voto - 8

Capricorno: configurazione astrale che prevede Venere in trigono dal segno amico del Toro durante la giornata di martedì. In amore risulterà più semplice per voi affrontare alcuni discorsi, soprattutto quelli che riguardano il passato e che concernono i sentimenti, magari migliorando l'affiatamento di coppia.

Se siete single potreste essere coraggiosi e avventurosi solamente per fare colpo sulla persona che vi piace. Nel lavoro probabilmente riuscirete a compiere in fretta alcuni lavori che richiedevano tanto tempo e la cosa vi renderà molto soddisfatti. Voto - 8

Acquario: transito dei pianeti che vedrà entrare nel vostro cielo il pianeta Saturno, che vi darà una notevole spinta sul fronte lavorativo, migliorando di molto il vostro modo di fare e di portare a termine le vostre mansioni. Sul fronte sentimentale se siete single la vostra eleganza e il vostro fascino potrebbero essere sufficienti per avere più potere sulle persone.

Se avete una relazione fissa sarete socievoli e pieni d'amicizia nei confronti del partner, cercando di ripristinare il vostro rapporto un passo alla volta. Voto - 7,5

Pesci: oroscopo di martedì che vede ancora una volta la Luna e Mercurio in quadratura nel vostro cielo, garantendovi una giornata più che soddisfacente sotto diversi punti di vista. Sul fronte amoroso se siete single sarete fortemente attratti da qualcuno, e cercherete di attirare la sua attenzione per fare colpo. Se avete una relazione fissa, un pizzico di spontaneità favorirà l'intesa di coppia, e con buoni risultati. Nel lavoro sarete lucidi e decisi come non mai, capaci di imporre le vostre idee e proposte di lavoro nel modo più vantaggioso, grazie ad un'ottima Venere in sestile che porterà un po’ di fortuna.

Voto - 8