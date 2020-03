L'Oroscopo di domani, martedì 3 marzo, è pronto a svelare che tipo di giornata sarà. Saranno 24 ore caratterizzate da un discreto cielo astrale con la Luna crescente in Gemelli che semina un po' di confusione mentale in alcuni simboli zodiacali. In linea generale si registreranno dei movimenti economici interessanti e ci saranno molte mansioni da eseguire. Dopo giornate di alti e bassi, finalmente i nati dello Scorpione riceveranno un po' di tregua ma non saranno gli unici a fare i salti di gioia.

Approfondiamo il tutto scoprendo nello specifico le previsioni del giorno per ciascun segno e relativa classifica disposta in ordine decrescente.

Classifica e previsioni del 3 marzo

Sagittario - 12° posto - Dovrete cercate di tenervi alla larga dalle provocazioni poiché qualcuno vi farà perdere la pazienza. Non saranno 24 ore facili da affrontare, la Luna contro non vi agevolerà affatto. Se qualcosa potrà andare storto, lo farà inevitabilmente. Per tale ragione cercate di rinviare eventuali appuntamenti al weekend e fate meno cose possibili.

Siete in piena evoluzione psicofisica. Anche se siete un segno vivace e spiritoso, ogni tanto capita di sentirvi male e nervosi. Nel lavoro siete pressati e avete voglia di mollare tutto. Anche nel privato c'è qualcosa che non va. In amore, se c'è un torto da superare, dovrete dare tempo al tempo. Domenica riceverete una gradita sorpresa, inoltre, la primavera vi spianerà la strada.

Toro - 11° in classifica - Gli ultimi due mesi non sono stati certamente facili, infatti avete affrontato una marea di imprevisti e di problemi relativi a mutui e risparmi.

Al momento la situazione economica non è certo delle migliori, ma la primavera ripianerà ogni cosa dato che ci sarà una svolta. Spesso avete delle buone idee ma non vi sembra mai il momento giusto per metterle in atto, perciò spesso siete frustrati o tristi. I cuori solitari over 40 hanno alle spalle una collezione di delusioni sentimentali che ancora oggi fanno male. In particolar modo, c'è qualche nativo del Toro che ha vissuto un travolgente amore ma che ha perso per colpa del tempo.

Questa sarà la giornata perfetta per dire basta ai rimpianti e voltare pagina! Non dite 'No' all'amore: la primavera porterà nuovi incontri. Le coppie che si amano non avranno nulla da temere perché, se i sentimenti sono saldi, ogni tempesta potrà essere superata.

Leone - 10° posto - Smettete di attendere che le cose cambino da sole o che la fortuna bussi alla vostra porta. Niente piove dal cielo! Dunque, sforzatevi di realizzarvi, rimboccatevi le maniche e lavorate sodo. Per realizzare un sogno o per diventare la persona che avete in mente di essere, occorre pagare il prezzo della perseveranza e dello sforzo.

Qualcuno sarà in ansia per via di una certa notizia o di un evento che si dovrebbe verificare prossimamente. Cercate di non stressarvi in modo del tutto eccessivo. Nel lavoro, se possibile, prendete le cose un po' alla leggera e non accettate nuove responsabilità. Avrete una primavera piena di emozioni anche se forse sarete un po' restii a lasciarvi andare. Chi vive solo sta bene così ed è molto concentrato sulla carriera.

Ariete - 9° posto - Si prospetta un martedì con una punta di agitazione e di impazienza. Sta per giungere una bella scossa che smuoverà la vostra esistenza. La monotonia, a lungo andare, uccide la vitalità e gli stimoli.

Questo sarà un mese maggiormente focalizzato sul lavoro. Riuscirete a ripianare una questione economica e/o a rimpinguare i vostri risparmi. Sfruttate il vostro essere imprevedibili e coraggiosi per tuffarvi in nuove avventure, fare piani d'azione, stupire il partner, avanzare proposte, ecc. A fine giornata sarete estremamente esausti ma allo stesso tempo sarete molto contenti di rincasare. Cercate di abituare il vostro corpo a prediligere i cibi di stagione e a bere molta acqua.

Scorpione - 8° posto - Sarà una giornata nella media e vi andrà bene così. Ultimamente vi sembra di stare sulle montagne russe dato che siete spesso affannati.

In genere vi sentite poco bene poiché siete estremamente stressati e nessuno vi da una mano. Vi occupate di ogni cosa: lavoro, casa, figli, partner. Tutto ciò vi demoralizza e al mattino faticate a svegliarvi. In queste 24 ore, per fortuna avrete un po' di tregua ma occorrerà ridistribuire i compiti. Siete sempre affaccendati e non riuscite a portare a conclusione una singola cosa. Marzo, però, sarà più calmo, pulito e ordinato: lo noterete già in queste 24 ore. C'è qualche nativo dello Scorpione che spesso soffre di mal di testa, problemi alla cervicale e mal di schiena. Per quanto riguarda l'amore, chiedete al partner di farvi un massaggio.

Pesci - 7° in classifica - L’oroscopo di domani vi vede concentrarvi sulle vostre priorità. In giornata non ci saranno spazio per le sciocchezze. Un velo di stanchezza vi colpirà nel tardo pomeriggio e qualcuno andrà a letto prima del consueto. Non dimenticate di fare regolare movimento, soprattutto se svolgete un lavoro sedentario. Un legame si sistemerà e nella vita sentimentale o familiare tornerà il sereno. Prendetevi del tempo per rimettere a posto la vostra vita e adottate delle buone abitudini. Siete un segno strepitoso, misterioso e intrigante ma spesso attirate solamente i soggetti sbagliati.

Siete abituati a tenervi tutto dentro, ma da un momento all'altro finirete per esplodere: prendete posizione!

Oroscopo del giorno

Gemelli - 6° posto - Siete degli eterni Peter Pan dato che amate giocare, ridere, scherzare e soprattutto spettegolare. Ma la vostra tendenza a rimandare all'infinito le cose e il lavoro, presto o tardi vi sarà deleteria. Con la Luna nel segno vi sarà un pochino difficile riuscire a concentrarvi sul vostro dovere dato che sarete molto distratti e avrete la testa tra le nuvole. Occhio alle divergenze o agli imprevisti che potrebbero spuntare in queste 24 ore. 'Tempus Fuggit', datevi da fare ogni giorno perché purtroppo non si vive in eterno.

Una quotidiana passeggiata nel verde o con il proprio amico peloso, aiuterà a distendere i nervi e a scaricare lo stress che vi crea problemi alla pressione.

Bilancia - 5° in classifica - Le previsioni astrologiche si presentano abbastanza bene. In giornata dovrete essere molto diplomatici: riflettete prima di sbilanciarvi. Questo vale un po' per tutto, dall'amore all'amicizia, dalla famiglia al lavoro. Proprio in quest'ultimo comparto sarete maggiormente concentrati. Forse qualcuno si dovrà recare in posta/banca per sistemare una certa situazione finanziaria. Attenzione alle code, non amate i luoghi sovraffollati e le lunghe file.

Qualcuno, invece, dovrà fare la spesa e occuparsi delle pulizie di casa. Prendete appuntamento dall'estetista o dal parrucchiere, iscrivetevi in palestra, concedetevi delle sessioni di meditazione, insomma fate qualcosa per voi stessi. Il partner avrà bisogno del vostro aiuto, non tiratevi indietro.

Cancro - 4° posto - L’Oroscopo del 3 marzo dice che avrete 24 ore niente male. Riuscirete a svolgere i vostri compiti come al solito. Siete un segno molto sensibile, agrodolce, lunatico e pieno di sogni. Da una vita siete sempre in ansia e preoccupati, talvolta ingigantite un piccolo problema e siete capaci di non dormici su la notte.

Nei giorni scorsi, qualche nativo del Cancro è stato poco bene, forse a causa dell'influenza o del mal di testa oppure dei dolorini ossei. Ebbene questo sarà un martedì di netto recupero. In famiglia non avete peli sulla lingua. In giornata vi ritroverete ad ascoltare una confidenza oppure aprirete un certo discorso. Presto dovrete ristrutturare casa o saldare un vecchio debito, insomma si registrerà un movimento economico importante. In amore, il partner potrebbe essere necessaria una maggiore attenzione. Finanze in salita.

Vergine - 3° in classifica - Con un profilo astrologico del genere, sarà un martedì valido per tutto.

Avrete una bella dose di energia e di idee geniali. Approfittate di questa giornata per compiere un passo in più verso il traguardo o per portarvi avanti con le faccende. Cercate di liberarvi un poco prima dagli impegni poiché in serata avrete molto sonno. In famiglia occorrerà essere più comunicativi e uniti del solito, questo vale soprattutto per coloro che non stanno attraversando un periodo positivo. La felicità si cela dentro le piccole cose di ogni giorno, per cui non affannatevi prefiggendovi obiettivi inutili. Affidatevi al vostro istinto che vi farà da spirito guida e saprà indicarvi la giusta direzione da prendere. Ultimamente vi sembra di stare sulle montagne russe.

Capricorno - 2° posto - Sarà una giornata molto buona, avrete voglia di rimboccarvi le maniche e sarete estremamente progettuali. Sprizzerete fascino da tutti i pori! Qualcosa cambierà a breve, soprattutto se avete alle spalle un brutto periodo. Queste 24 ore porteranno una maggior leggerezza. In famiglia o in amore troverete finalmente un buon compromesso. I più giovani di questo segno vorrebbero andare a vivere per conto loro, ma c'è qualche impedimento di troppo. Essendo un segno ambizioso, vi accollate troppe responsabilità ma non è così che arriverete in alto, anzi finirete solamente per stressarvi e impazzire. Marzo sarà il mese perfetto per attuare una trasformazione estetica o per intraprendere delle abitudini significative. In amore siate più passionali e meno criticoni.

Acquario - 1° in classifica - Avrete un meraviglioso cielo astrale, infatti riceverete un enorme supporto. Se c'è stata un po' di burrasca, finalmente tornerà il sereno. La vostra ispirazione vi sarà di grande aiuto e la passione non mancherà per le coppie fresche. Coloro che si amano da una vita si sentiranno appagati e sorridenti. Nel lavoro non ci saranno intoppi, anzi riuscirete a finire prima del dovuto. Di tanto in tanto prendetevi una bella pausa rigenerante. Cercate di tenervi alla larga dai ritorni fiamma: se non ha funzionato una volta, difficilmente funzionerà adesso. Mettete a tacere ogni spiraglio di frustrazione e apritevi alle confidenze.