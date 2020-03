L'oroscopo della giornata di lunedì 3 marzo prevede Sole e Nettuno in quadratura al segno dei Pesci, che potrebbe essere affettuoso e impulsivo al tempo stesso in ambito sentimentale, mentre Marte in quadratura al segno del Capricorno porterà una certa serietà in ambito lavorativo per svolgere adeguatamente i propri impegni. La Luna in quadratura al segno dei Gemelli renderà parecchio comunicativi i nativi del segno, mentre Leone avrà una finalmente una visione d'insieme di tutto ciò che ha svolto nelle giornate precedenti al lavoro.

Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di martedì 3 marzo 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo lunedì 3 marzo 2020 segno per segno

Ariete: oroscopo di martedì che prevede il pianeta Marte in trigono rispetto al segno del Capricorno. Sul fronte sentimentale potrebbe essere un momento favorevole fare una breve vacanza con il partner, oppure per trascorrere del tempo in più solamente tra di voi. Se siete single una vecchia conoscenza potrebbe nuovamente farvi battere forte il cuore.

Fate attenzione però a non commettere gli stessi errori con la stessa persona. Nel lavoro sarà una giornata ricca di azione e di progetti da portare avanti per rimanere al passo rispetto ai colleghi. Voto - 7,5

Toro: potreste tirare fuori sentimenti di gelosia nei confronti del partner a causa di Marte in posizione sfavorevole. In ambito sentimentale infatti la necessità di maggiore libertà e intraprendenza potrebbe indurvi ad assumere un carattere un po’ più aggressivo, rischiando di combinare qualche pasticcio.

Se siete single le stelle vi saranno vicine per trovare l'anima gemella. In ambito lavorativo potreste riuscire a fare una buona impressione ad un colloquio o un progetto diverso dal solito. Voto - 6,5

Gemelli: oroscopo che prevede la Luna in quadratura al vostro segno zodiacale che vi renderà parecchio comunicativi, fortunati e simpatici agli occhi di chi vi guarda. In ambito sentimentale siete innamorati del partner, che ricambierà senza chiedervi nulla in cambio.

In questo modo l'affiatamento di coppia sarà molto buono, godetevi dunque le sensazioni e le emozioni che arriveranno dalla vostra storia d'amore. I single saranno particolarmente felici al solo ricordarsi di alcune belle esperienze passate. Nel lavoro dovrete cercare di distribuire correttamente i vostri impegni per essere il più efficaci possibile. Voto - 8

Cancro: potreste decidere di prendervi qualche rischio in ciò che fate per lavoro grazie ad un Giove tenace in trigono nel vostro cielo. Tale configurazione astrale vi permetterà di sentirvi più attivi e potreste terminare alcune mansioni in maniera appunto più originale rispetto ai colleghi.

Sul fronte sentimentale vi verrà più semplice comunicare il partner. Si respirerà un'aria molto leggera e potreste discutere di alcuni progetti ormai imminenti. Se siete single potreste recuperare un rapporto che apparteneva ormai al passato. Voto - 7,5

Leone: oroscopo di martedì che vi aiuterà ad avere le idee decisamente molto più chiare per quanto riguarda l'ambito lavorativo. Dopo lunghe giornate a fare doppi turni per un importante progetto, finalmente avrete una visione molto più chiara e sarete estremamente soddisfatti del risultato. In amore se siete single potreste incontrare nuove persone che daranno un senso nuovo e inaspettato alla vostra vita.

Se avete una relazione fissa avrete modo di festeggiare qualcosa in compagnia del partner, soprattutto se siete nati nella prima decade. Voto - 8,5

Vergine: sarà un oroscopo piuttosto soddisfacente per voi nativi del segno, anche se dovrete prestare attenzione al Sole in opposizione al vostro cielo. Infatti in amore, anche se l'affiatamento di coppia sarà piuttosto buono, non sottovalutate le cose più semplici, che solitamente fanno felice il partner per non commettere alcun errore. Se siete single potreste sentirvi a vostro agio con una nuova conoscenza. Nel lavoro non demoralizzatevi se qualcosa non andrà per il verso giusto, vedrete che tutto risolverà al meglio.

Voto - 7

Bilancia: l'oroscopo della giornata di martedì prevede una discreta configurazione astrale per voi nativi del segno. In ogni caso, avrete l'energia giusta in questo periodo per osare e per rischiare nel lavoro, anche laddove vi sentite meno sicuri, per cui non lasciatevi intimorire dai pareri negativi, se non provate in prima persona non imparerete mai. In amore riuscirete a prestare maggiore attenzione verso il partner grazie alla vostra tenerezza. I single potrebbero risultare molto simpatici agli occhi degli altri. Voto - 7

Scorpione: gli influssi del Sole in trigono rispetto al segno amico dei Pesci, vi permetteranno di esprimere al meglio il vostro punto di vista per quanto riguarda l'ambito lavorativo.

Infatti sarete ben accetti nella vostra cerchia di colleghi e saprete come fare una bella figura. In amore saprete accontentarvi di ciò che la vostra relazione di coppia avrà da offrirvi e non ne rimarrete delusi. Se siete single sarete più aperti e inclini a dare confidenze alla gente, soprattutto se siete attratti da qualcuno in particolare. Voto - 7,5

Sagittario: ritornano a calare le idee sul posto di lavoro a causa della Luna in opposizione al vostro cielo. L'oroscopo annuncia infatti incarichi un po’ complessi da gestire e un po’ di noia da parte vostra sarà sintomo di alcune problematiche nel corso della giornata.

Discorso differente sul fronte sentimentale in quanto sarà più facile per voi comprendere appieno i sentimenti del partner, dunque saprete come rispondere. Se siete single sarete degli abili ascoltatori, soprattutto nei confronti di un amico che deciderà di confidarsi con voi. Voto - 7

Capricorno: potreste attendervi qualcosa di impegnativo sul posto di lavoro secondo l'oroscopo di martedì. Potrebbero esserci infatti alcune mansioni più difficili del solito da svolgere che inizialmente potrebbero mettervi in crisi. Cercate di mantenere la calma ma soprattutto mantenete una certa serietà in ciò che fate e vedrete che potrete farcela.

In amore se siete single potreste decidere di rompere il ghiaccio con una persona che vi piace, mentre le relazioni fisse si godranno il periodo lasciandosi andare a dolci effusioni. Voto - 7,5

Acquario: la Luna in trigono rispetto al segno dei Gemelli completa per voi un oroscopo pieno di idee interessanti, soprattutto sul fronte lavorativo. Vi ritroverete ad essere ottimisti, speranzosi nelle vostre mansioni, portando un clima allegro nel vostro ambiente, talvolta quasi contagioso. Sul fronte sentimentale concedetevi qualche vizio con il partner, in fondo ve lo siete meritato per tutti gli sforzi fatti e per l'impegno che ci state mettendo.

I single dovranno iniziare a prepararsi per un importante viaggio. Voto - 8

Pesci: oroscopo di martedì che prevede Sole e Nettuno in quadratura al vostro segno zodiacale, pronti a rendervi affettuosi in ambito amoroso. Ciò nonostante a tale affettuosità potrebbe contrapporsi un po’ di impulsività che se non prestate attenzione potrebbe indurvi a sbagliare. Se siete single preferirete divertirvi in compagnia di un vostro amico. In ambito lavorativo avrete trovato il giusto ritmo e cercherete spesso di mostrarvi superiori rispetto ai colleghi grazie alle vostre idee brillanti. Voto - 8