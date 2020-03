Inizia un nuovo giorno per tutti i segni zodiacali. L'oroscopo del 3 marzo è già pronto a rivelare quali novità e cambiamenti ci saranno in questa seconda giornata della settimana. Per i nativi della Vergine è un periodo litigioso, invece, per le persone del Capricorno è piuttosto piacevole. Segno per segno, l'astrologia della giornata di martedì e le previsioni su amore e lavoro per i 12 simboli dello Zodiaco.

Oroscopo del giorno: Ariete, Toro, Gemelli

Ariete – Avete un forte desiderio di migliorare qualcosa nella vostra vita, di farvi coinvolgere a sensazioni nuove e coinvolgenti.

In questa giornata potrebbe risvegliarsi la passione, soprattutto nelle coppie più addormentate o che hanno avuto qualche screzio nel recente passato. Per evitare certe discussioni, basta mostrarvi più disponibili e meno polemici. In campo lavorativo potete mettervi in luce per raggiungere i vostri obbiettivi o semplicemente per fare colpo sui superiori.

Toro – In questo periodo avete la possibilità di conoscere gente nuova. Evitate di poltrire in casa, dovete uscire, divertirvi, fare amicizia, lasciarvi andare all'amore.

Le vostre intenzioni potrebbero essere ostacolate da pettegolezzi e chiacchiere di gente invadente, l'Oroscopo consiglia di mantenere il riserbo sulle vostre faccende e di pensare con la testa. Periodo favorevole per il denaro e per gli affari. In campo lavorativo siete poco concentrati e potreste commettere qualche errore di distrazione.

Gemelli – Forse state pensando a come migliorare l'aspetto pratico oppure state pianificando qualche cambiamento legato a una casa, alla famiglia, alle questioni domestiche.

Anche se c'è poca passione, c'è una buona complicità tra voi e il partner, sempre pronto a tendervi la mano anche nei momenti più bui della vita. Se sognate la stabilità, ma avvertite anche confusione e incertezza, ascoltate il vostro istinto e non prendete decisioni affrettate o volute dagli altri. Molti di voi pensano anche ai soldi, a come guadagnare di più e come spenderne di meno. L'oroscopo consiglia di concentrare tutte le vostre risorse in questo ambito.

I risultati potrebbero essere buoni, a patto che evitiate le insidie che potrebbero farvi sbagliare.

Previsioni di martedì 3 marzo: Cancro, Leone, Vergine

Cancro – Questo è un periodo positivo per la vita sociale, potreste conoscere gente nuova. Approfondendo queste amicizie potreste fare scoperte interessanti. Potreste anche cadere tra le braccia di Cupido, mai dire mai. L'oroscopo consiglia di non prendere decisioni dettate dalla poca razionalità, di vivere alla giornata e di non avere aspettative molto alte, se non volete rimanere delusi. Per il campo lavorativo è un periodo abbastanza tranquillo, ci sono discrete possibilità per colloqui e migliorare la propria immagine professionale.

Se studiate o seguite un corso, affrontate una cosa alla volta, non tutto insieme.

Leone – Questo è il tempo migliore per fare progetti con il vostro partner d'amore. I giovanissimi e gli anta hanno modo di condividere idee e tutto ciò che frulla in testa. I nonni penseranno ai nipotini, i neo sposi sogneranno la cicogna e i ragazzi progetteranno un viaggio all'estero. Non fate passare questo periodo senza fare nulla e approfittatene per chiarire eventuali dubbi, qualora ci fossero con le persone amate. In campo lavorativo, molte situazioni stanno procedendo per il verso giusto, gli affari vanno benino e state dando il meglio di voi, soprattutto nel settore economico.

Vergine – In questo periodo l'atmosfera potrebbe essere litigiosa. Di sicuro troverete mille motivi per discutere con il partner, ma alla fine la situazione tornerà più serena di prima. Discorso a parte per chi si sta separando o per chi a una relazione clandestina. Nel primo caso la situazione sarà disagiata e nervosa, invece, nel secondo proverete emozioni contraddittorie. Occhio alle distrazioni e concentratevi di più in campo professionale. Cambiamenti e novità sono all'ordine del giorno. Moderate le spese superflue.

Astrologia giornaliera: Bilancia, Scorpione, Sagittario

Bilancia – Questa è una giornata in cui potete trovare un amore per una vostra persona cara che non ha il coraggio di mettersi in pista.

I single del segno che hanno una persona nel cuore che ancora non sa dei vostri sentimenti, devono fare il primo passo prima che qualcuno che si faccia avanti e rapisca il suo cuore. Insomma, è una giornata molto impegnativa per Cupido. Qualcosa potrebbe cambiare ma dovete avere pazienza. In campo lavorativo, qualcuno potrebbe darvi filo da torcere. Colloqui e cambiamenti in vista.

Scorpione – Se in precedenza ci sono stati problemi di vario tipo, in questo periodo avrete modo di mettere in chiaro molte cose, anche con il vostro partner. In questa giornata avrete più chiarezza e voglia di comunicare, due doti preziose per dialogare con la vostra dolce metà o con la vostra famiglia.

Colloqui, trattative e affari potrebbero risultare scorrevoli e vantaggiosi in questa giornata, perché potete contare sulla vostra capacità di comunicare e sulla vostra abilità negli accordi.

Sagittario – Periodo favorevole per fare nuove amicizie. Agite pensando di fare quello che vi piace di più, non con l'intendo di trovare il vostro futuro partner. Cupido ha difficoltà a capire qual è il momento giusto per far battere il vostro cuore all'impazzata, ma ci prova. Qualcosa di sorprendente potrebbe accadere nel prossimo weekend. Anche se questa giornata non è negativa in campo lavorativo, potreste essere distratti e poco concentrati.

In compenso, immaginazione e fantasia sono il vostro punto forte, ottimo se lavorate in un settore che richiede queste doti. In campo economico ci sono poche variazioni rispetto al passato.

L'oroscopo di martedì 3 marzo: Capricorno, Acquario, Pesci

Capricorno – Questo è un periodo molto piacevole, caratterizzato da una grande passione e voglia di fare l'amore. Qualora ci fossero situazioni non chiare tra voi e il partner, questa è la giornata giusta per approfondire un discorso e trovare una soluzione condivisa. Se tra di voi è rimasta solo amicizia, allora dovete la forza di voltare pagina, senza sensi di colpa o malinconia.

Tutte le altre coppie impareranno a scoprire l'amore anche nelle forme più semplici. Potreste avere buona opportunità in campo lavorativo, a patto che scegliate bene momento e strategia. Avete lucidità, elemento favorevole per le trattative, i colloqui e per concludere investimenti e affari.

Acquario – Ogni scusa potrebbe essere buona per litigare e discutere con il partner. Ignorate le provocazioni e non buttatevi nelle discussioni, potrebbero prendere una piega inaspettata. Questo è il periodo migliore per progettare qualcosa di costruttivo, per la coppia o la famiglia. Avete voglia di dolcezza, di perdono e di vivere una serata romantica.

Irritabilità, stanchezza e forse qualche acciacco di stagione potrebbero rendere la giornata faticosa e impegnativa, ma vi riprenderete in fretta.

Pesci – La passione è presente anche in questa giornata di martedì. Con una differenza, però. Nella prima parte della giornata potrebbe essere tormentata, caratterizzata da gelosia e sensazioni contrastanti, in serata sarà più lineare. Siate prudenti e non prendete nessuna decisione affrettata. In questo modo eviterete di pentirvi in seguito, quando avrete le idee chiare e saprete meglio come muovervi. State alla larga dalle discussioni così snervanti e insidiosi.

Se state cercando lavoro, sfruttate fantasia e creatività. Appoggi e aiuti potrebbero venirvi incontro. Con il denaro ci sapete fare e sapete anche come aumentare le vostre tasche.