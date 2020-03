L'Oroscopo di domani, lunedì 2 marzo, è pronto a svelare che tipo di giornata sarà. Avremo una bella Luna, primo quarto in Gemelli che ammicca in particolar modo ai segni d'aria. Qualcuno avrà la fortuna dalla sua parte e quindi potrà cominciare questa prima settimana di marzo nel miglior modo possibile. Dopo un paio di mesi di alti e bassi, finalmente la ruota comincerà a ingranare come nel caso del Capricorno. Una netta ripresa arriverà anche per molti altri simboli, mentre i nati dell'Ariete dovranno guardarsi dalle insidie.

Non mancheranno novità economiche e amorose.

Approfondiamo il tutto, scoprendo nel dettaglio le previsioni del giorno per ciascun segno e l’annessa classifica disposta in ordine decrescente.

Classifica e previsioni 2 marzo

Ariete - 12° in classifica - Questa si prospetta una lunga e tortuosa giornata a causa di un transito planetario a tratti frustrante. Delle insidie saranno in agguato e dovrete farvi trovare pronti a combatterle. Attorno a voi regnerà un bel po' di caos e non saranno da escludersi dei ritardi o dei rallentamenti.

In amore, quando scarseggia la comunicazione vengono compromessi anche l'affetto e l'intimità. Per tale ragione è molto importante sapersi confrontare pacatamente, senza strillare e recriminare. Condividere e venirsi incontro mantiene viva la fiamma dell'amore. L'altro non può prevedere ciò che vi passa per la mente, per cui tirate fuori i vostri dubbi e fate le vostre richieste, questa sarà la giornata giusta per farlo.

Qualcuno potrebbe porgervi una critica, ma infischiatevene dell'opinione altrui perché non si può piacere a tutti.

Sagittario - 11° posto - Avrete una bella gatta da pelare e ciò rischierà di farvi arrabbiare. State lavorando sodo da un po' poiché mirate al successo, oppure dovete coprire delle spese. Avete un chiodo fisso in testa che potrebbe incutervi un po' di perplessità. La meta è importante ma il viaggio lo è ancora di più, perciò prefiggetevi costantemente degli obiettivi.In genere, ci sono delle volte in cui siete tentati a gettare la spugna e a lasciarvi andare: non fatelo!

Le giornate 'No' sono normali e capitano a chiunque, quello che importa è sapersi risollevare dopo una sconfitta. Chi fa la voce grossa, camuffa un carattere debole e fragile. In famiglia vi chiederanno un piacere e ciò potrebbe farvi perdere del tempo. Non trascurate l'attività fisica e la sana alimentazione. Da alcuni mesi qualche nativo esagera con le pietanze ed ha messo su dei chili. Quando siete stressati tendete ad abbuffarvi.

Toro - 10° in classifica - La Luna non sarà più nel vostro segno per cui dovrete prestare attenzione, forse sarete messi alla prova. C'è qualche aspettativa non soddisfatta da superare.

Fraintendere ed essere fraintesi è molto rischioso poiché inclina i rapporti, sia d'amore che d'amicizia. Non evitate il confronto, dunque. Tenersi tutto dentro, a lungo andare, ha delle conseguenze negative che pagherete a caro prezzo. Se c'è un problema, anche piccolo, parlatene con il diretto interessato senza fare tanti giri di parole. Nel lavoro occorrerà essere più concentrati e meno lamentosi, soprattutto in queste 24 ore insidiose. In serata vi sentirete pervadere da una ritrovata quiete che favorirà un buon sonno ristoratore.

Vergine - 9° posto - In giornata potreste scontrarvi con una realtà sconcertante.

Una persona di vostra conoscenza vi riferirà un dettaglio che vi lascerà perplessi. Qualcuno sta vivendo un periodo così così, febbraio è stato poco proficuo a causa dei troppi imprevisti. Anche il conto risulta in rosso poiché ci sono state più spese che occasioni di guadagno e risparmio. Per fortuna marzo riserberà dei lati positivi e risvolterà completamente le cose. Più si sale in cima più si viene notati e attaccati. Cercate di non mettere troppa carne a cuocere, questo è un 2020 con dei transiti impegnativi. Nel corso delle prossime giornate sarete messi alla prova, per cui fatevi trovare pronti.

Una situazione sta per cambiare, anche l'economia in generale subirà una trasformazione inaspettata. Siete in attesa di un evento e non vedete l'ora che il tempo passi.

Leone - 8° in classifica - Occhio al lavoro e alle finanze. Vi sentirete sopraffatti da una certa collaborazione che vi toglierà abbastanza tempo prezioso. Imparate a dire di 'No' quando non ne potete più o siete al limite. Non è facile tirare avanti la famiglia e occuparsi anche della cucina e delle pulizie di casa, per tale ragione siete sempre nervosi, spossati e poco propensi a uscire. Ma evitate di sovraccaricarvi di troppe faccende e considerate l'idea di chiedere un aiuto.

Per chi insegue il successo, occorre avere ben chiaro l'obiettivo in mente e fare un programma dettagliato e accurato. Una risposta giungerà prima del tempo, portate pazienza. Ultimamente c'è qualche nativo che si sente oppresso e insicuro, come se da un momento all'altro dovesse succedere qualcosa. Non svalutatevi e mantenetevi sempre ottimisti. Una persona vi potrebbe far sorridere.

Acquario - 7° posto - Questa di lunedì risulterà essere una giornata gradevole e serena. La paura è un grande nemico che blocca al punto di partenza. Avete in cantiere dei progetti, ma qualcosa vi frena. Non basta prendere una decisione, bisogna anche agire.

Nel lavoro, cercate di preservare un clima sereno e collaborativo: con il gioco di squadra si ottengono i migliori risultati. Bene l'amore e la famiglia, tutto filerà liscio come l'olio. Aspettatevi una telefonata oppure un'email interessante. Al mattino cercate di alzarvi un po' prima e - se possibile - dedicate le prime ore della giornata a voi stessi. Potrete sistemare dei conti e fare piazza pulita. Occhio ai mezzi pubblici.

Oroscopo del giorno

Cancro - 6° in classifica - L’Oroscopo del 2 marzo dice che con la pazienza si può ottenere qualsiasi cosa. Avete Marte in segno opposto, per questo motivo ultimamente vi sentite appesantiti, stanchi e fortemente demoralizzati.

C'è persino qualche nativo che non sta bene fisicamente, forse per via della pressione ballerina o per un malanno. Comunque sia, non siete un segno arrendevole. Il buongiorno si vede al mattino, per cui dovrete cercate di iniziare la settimana con il piglio giusto sforzandovi di guardare le cose da una prospettiva positiva. Ne avete vissute di cotte e crude negli anni, ma colpevolizzarvi non servirà a cambiare gli eventi e/o gli errori commessi. Queste 24 ore vi potranno tornare utili per lavorare e per chiudere una faccenda rimasta in stand-by da tempo. Si registrerà un movimento di denaro, per cui tenete d'occhio il conto.

Siete sempre di corsa perciò finite per trascurarvi, ma il successo non si raggiunge in una notte.

Scorpione - 5° posto - Dovrete tenere alta la concentrazione, soprattutto nell'ambiente di lavoro dove sono sorte delle questioni spinose. Non cadete nei soliti tranelli: perseverare nell'errore è a dir poco diabolico. Se volete crescere e diventare più forti di prima, dovete imparare a superare le paure e i vostri limiti. Tenete sempre la mente aperta e aggiornatevi, in queste 24 ore ci saranno gli stimoli giusti. Sarete un po' indaffarati in casa, forse dovrete occuparvi della spesa, delle pulizie o di una certa riparazione.

Ultimamente siete molto agitati e tesi, per cui cercate di dare meno ascolto ai telegiornali. In questo periodo avete bisogno di una maggiore dose di positività. Siete soliti farvi divorare dall'ansia e dalla preoccupazione, ma a lungo andare ciò non vi farà bene, infatti avete problemi di sonno e/o di pressione. I cuori solitari presto torneranno a sorridere dato che si avvicina un lieto evento.

Bilancia - 4° in classifica - Le previsioni astrologiche invitano a godersi questa giornata senza troppi patemi. Sarete troppo agitati e nervosi, forse perché finirete per eccedere con il consumo del caffè e/o dello zucchero.

Valutate l'idea di diminuire il consumo della caffeina e di introdurre nell'organismo bibite salutari e nutrienti come un buon orzo o qualcosa di simile. 'Cadi 7 volte, rialzati 8', questo è un detto giapponese che dovrete tenere bene a mente per quei momenti di sconforto in cui vi sembrerà tutto perduto. Per quanto riguarda l'amore, è in atto una trasformazione che si paleserà entro la fine dell'anno. In generale sarà un lunedì proficuo e interessante. Avrete un'energia esplosiva che vi aiuterà ad emergere.

Gemelli - 3° posto - Sarete più chiacchieroni che mai e avrete una bella disponibilità di energia. Grazie alla Luna nel segno emanerete positività da tutti i pori e questo influenzerà chi avrà la fortuna di starvi accanto. I sogni nel cassetto sono destinati a fare la muffa, per cui impegnatevi per tirarli fuori e realizzarli. Magari sognate di pubblicare un libro o di fare un viaggio all'estero o forse volete tornare a studiare o cambiare mestiere, comunque sia tutto si può ottenere con un pizzico di buona volontà e perseveranza. L'unico limite è il cielo! In queste 24 ore cercate di non farvi distrarre dalle notifiche dei social. Avrete bisogno di essere molto concentrati sul vostro lavoro/studio. Non trascurate il vostro benessere psicofisico. Sarete costretti a stare molto tempo seduti, per cui cercate di fare delle piccole pause e alzatevi ogni 30 minuti.

Pesci - 2° in classifica - L’oroscopo vi vedrà sorridenti e pieni di voglia di fare. Sarete geniali, ovvero sarete un vulcano di idee e di sogni! Da tempo state percorrendo una strada destinata a condurvi al successo personale. Fate tesoro dei consigli altrui, ma ricordate sempre che l'ultima decisione spetta a voi. In giornata vi verrà in mente una buona idea e dovrete essere abili a metterla subito in atto. Spesso vi fate prendere dal timore di sbagliare, ma così facendo non vi muoverete di un solo centimetro dalla vostra attuale situazione che sta cominciando a venirvi a noia. Qualche pesciolino vorrebbe perdere dei chili di troppo, questa sarà una giornata fortunata e piena di buoni risultati.

Capricorno - 1° posto - 'Chi fa da se fa per tre', ma se possibile cercate di imparare dagli altri e fatevi dare una mano. Potrete fare affidamento su Marte, che vi conferirà carica vitale e spirito combattivo. Ritroverete la carica e nessuno ostacolo vi risulterà insormontabile, per cui questa giornata sarà quella perfetta per lanciarvi nella battaglia. Avrete modo di farvi valere, qualcuno spunterà un certo affare o accordo. Nel lavoro otterrete consensi e incarichi importanti. Arriverà la paga che attendevate da tempo e potrete tirare un bel respiro di sollievo. Siete degli ottimi osservatori, ma non soffermatevi sui difetti bensì sui pregi. Pensare solamente alle cose negative vi renderà scoraggiati e frustrati.