L'Oroscopo di domani sabato 7 marzo 2020 si presenta molto interessante per quattro segni, 'baciati' dalle stelle proprio nel giorno prima di quello dedicato alle donne. A svettare in alto con la posizione 'top' saranno in primis Toro, Leone e Vergine, sotto protezione da Venere e Luna, sicuramente di parte in questo primo giorno di weekend. A seguire i primi tre, a poca distanza, troviamo i nativi dei Gemelli, valutati in giornata da quattro stelle.

Quali saranno, invece, i segni messi alle strette da fluttuazioni astrali negative?

In base a quanto espresso dall'oroscopo del giorno 7 marzo, è da considerare sotto le attese il periodo per coloro aventi Cancro e Ariete nel proprio Tema Natale, previsti entrambi in giornata 'difficile'. Stuzzica l'idea di scoprire qualcosa in più? Ovvio che si, pertanto andiamo pure a svelare la nuova classifica quotidiane e a seguire le valutazioni dei singoli segni.

Classifica stelline del 7 marzo

Ansiosi di mettere in evidenza quali saranno i segni appoggiati dagli astri in questo fine settimana?

In primo piano spicca la classifica stelline generata sulla giornata precedente a quella dedicata alla Festa della Donna, ovviamente analizzata dall'oroscopo del 7 marzo.

Come annunciato in apertura ad essere valutati dall'oroscopo di domani su amore e lavoro, in questa sede, i soli segni interessanti la prima sestina zodiacale, dunque il filotto compreso da Ariete a Vergine. Prima di passare alla scaletta completa, quindi, è d'obbligo vedere i migliori in assoluto: come anticipato, in prima lista meritatamente sostenuti da astri meravigliosi, Toro, Leone e Vergine.

Un pelino sotto invece un altro segno anch'esso abbastanza fortunato ma valutato con solo quattro stelle.

★★★★★: Toro, Leone, Vergine;

★★★★: Gemelli;

★★★: Cancro;

★★: Ariete.

Oroscopo sabato 7 marzo: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete: ★★. Potrebbe essere un fine settimana un po' duro da digerire per voi Ariete, proprio in concomitanza con l'avvio del nuovo weekend. Plutone, in opposizione speculare, influenzerà alcuni vostri progetti o intenzioni.

Il comparto lavorativo potrebbe partorire una discutibile novità. A generare ansia e tanta confusione, specialmente nei riguardi della vita affettiva in generale, l'asse Venere-Saturno, tra loro in quadratura e nei vostri confronti speculari negativi al 75%. Secondo l'oroscopo del giorno riguardo l'amore, con il partner a momenti vi amerete alla follia e subito dopo vi sembrerà di non avere nulla in comune: come mai? Sicuramente potrebbe essere perché vi parlate poco: avete bisogno di dialogare di più e sui temi scottanti della coppia. Senz'altro è un momento delicato per molti del segno e qualche parola di troppo potrebbe compromettere seriamente i rapporti, fate quindi attenzione.

Single, sarete uno scomodo compagno di voi stessi, trascorrerete gran parte della giornata a recriminare sulle occasioni perdute. Ma continuando di questo passo, non farete altro che assecondare la negatività, il che vi opprimerà ancora di più: rilassatevi. Nel lavoro, saranno tante le faccende da sistemare e le pratiche da portare a termine, per questo sicuramente sarete sarete obbligati a fare gli straordinari. Pazientate.

Toro: ★★★★★. Giornata particolare, da prendere con le giuste misure in quei settori dove pensate di non essere all'altezza. Buone chance di incontrare una vecchia amicizia, quasi dimenticata: un po' di passato che ritorna?

Diciamo di si, e questo non potrà altro che farvi bene moralmente. In amore invece, i vostri piani sono si molto promettenti, ma tra il dire e il fare sappiamo già cosa c'è di mezzo... Pertanto dovete pensare bene a quello che andrete a mettere in gioco, in modo da essere certi che i riscontri siano alla fine quelli attesi. Questo sabato, focalizzando l'attenzione sul vostro partner aumenterete anche la stima che ha di voi. La buona conversazione poi, senz'altro aprirà la porta del cuore di chi amate e sarete finalmente più sereni e felici di stare insieme. Single, le stelle vi saranno sicuramente a favore soprattutto se vorrete trovare l’anima gemella.

Quest'ultima magari potrebbe essere già molto vicina, più di quando crediate: iniziate subito la ricerca... Nel lavoro infine, l'oroscopo giornaliero indica che prossimamente vi si schiariranno le idee e saprete perfettamente che cosa fare, quali pedine muovere per ottenere ciò che desiderate. Per un futuro migliore giocatevi pure in anticipo qualche asso nella manica.

Gemelli: ★★★★. Questo sabato si prevedono affari e comparto economico in generale abbastanza discreti. Grazie alla speculare positività offerta da Marte e Giove, in combinazione con Sole e Nettuno (sestile) il periodo non dovrebbe risultare troppo difficile da portare a buon fine.

Cercate di dare un senso d'allegria alla vostra giornata, evitando di riservare troppe attenzioni alle cose 'difficili'. In amore, sarete di buonumore ed ispirati dalla fantasia, accenderete il desiderio anche nel partner più tiepido: ultimamente la persona amata sembra distratta o nervosa. Single, le predizioni relative all'oroscopo di sabato annunciano la nascita di nuovi feeling proprio alla partenza di questo nuovo weekend: un desiderio impellente sarà alla base di una giornata abbastanza movimentata e per voi resistere sarà difficile. Nel lavoro invece, riuscirete a semplificare ed a rendere scorrevoli anche i compiti più onerosi.

Non vi lascerete scoraggiare dagli intralci di nessun genere, aguzzando l'ingegno, troverete le giuste chiavi d'accesso. Sarà così una giornata particolarmente buona, quindi concentrate gli sforzi su ciò che avete già avviato e tutto andrà in porto positivamente.

Astrologia del giorno 7 marzo: Cancro, Leone e Vergine

Cancro: ★★★. Un po' in affanno per tanti di voi Cancro questo sabato 7 marzo. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di cambiare atteggiamento verso certe persone: avere dubbi è umano, invece se non sussistono ragioni certe è sbagliato. Pertanto, interrogate le effemeridi di vostra competenza, l'oroscopo sulla giornata di domani invita in amore ad avere una condotta generosa e che sappia favorire non solo i vostri desideri: oltre alle vostre esigenze, dovrete tenere ben presenti quelle del partner e ovviamente anche quelle degli altri familiari.

Un amore troppo 'asettico' potrebbe creare diversi problemi e questo deve farvi riflettere, ok? Anche perché le discussioni avute negli ultimi giorni minacciano la serenità di coppia. Consiglio: cercate di risolvere per tempo le cose, logicamente senza perdere il controllo di voi stessi. Single, se siete reduci da una storia appena finita, concedetevi il tempo necessario per guardarvi intorno e poi lentamente rimettetevi in gioco, ma senza pretendere troppo. Nel lavoro, per attivarvi questa mattina avrete bisogno di qualcuno che vi dia una spintarella. Poi, come in automatico, andrete avanti da soli.

Questa giornata renderà operative alcune vostre intenzioni, quindi smettete di pensare a ciò che potrebbe o non potrebbe andare. Sappiate comunque che malgrado la buona volontà, un po' di tristezza trapelerà annebbiando leggermente la vostra voglia di fare.

Leone: ★★★★★. Si prevede una giornata sfacciatamente super-fortunata per tantissimi di voi del Leone. Fin dal mattino, merito ovviamente di una splendida Luna nel segno, avrete i primi sentori di ciò che di buono il resto della giornata potrebbe portare. Ottimo il momento per concedersi piccoli sfizi, oppure ritagliarsi spazi dove poter riflettere in santa pace.

In amore, l'oroscopo indica che gran parte della serenità di coppia sarà al sicuro, come in una botte di ferro e non ci sarà niente che possa turbarla. Sarà tempo di carezze e caldi abbracci: diciamo che avrete bisogno d'amare e di essere ricambiati e questo sarà la motivazione che vi spingerà a cercare una maggiore complicità con il partner. Single, realizzare i vostri desideri diventerà facile, grazie alla Luna amica. Non si escludono neppure incontri fortunati in coincidenza con occasioni da cogliere al volo. Nel lavoro, anche qui sarà una giornata all'insegna dell'intraprendenza e del dinamismo.

Rapidità e abilità vi consentiranno di portare a termine quasi tutti gli impegni in agenda.

Vergine: ★★★★★. Anche se i conti li potrete tirare a fine giornata, sappiate comunque che la strada per raggiungere un punteggio positivo sarà agevole e soprattutto piacevole. Siate fiduciosi e aspirate al meglio: il periodo ricco di impegni non vi distrarrà dall'essere vicini ai vostri vostri desideri e a quello dei vostri cari. L'oroscopo di domani, sabato 7 marzo intanto, visto il favorevole periodo messo a disposizione dagli astri, consiglia in amore, soprattutto a quelle coppie ben collaudate, di vivere una giornata intensa pensando 'al presente', ovviamente lasciando stare il passato e il futuro. Venere aiuterà chi sta coltivando insieme al proprio partner un progetto d’amore: pronti a realizzare i vostri sogni? Single, la Luna amica promette una giornata sicuramente molto distensiva: l'essenziale non sarà pensare a tutti i problemi contemporaneamente, ma bensì uno alla volta. Venere non vedrà l´ora di mettere ordine nel vostro cuore, rendendovi abili seduttori/seduttrici: presto farete strage di cuori. Nel lavoro, la prima parte della giornata sarà un po' più impegnativa del solito, ma i successi ripagheranno della fatica. Alcune combinazioni planetarie sembrano essere a vostro favore, ed è per questo che avete la possibilità di prendervi delle rivincite.

E' possibile continuare con l'oroscopo di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.