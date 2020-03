L'Oroscopo lascia presagire una giornata vantaggiosa per i Gemelli, grazie alla Luna nel segno, ma anche per i Pesci, che vivranno un mese molto interessante e ricco di novità. Per l'Acquario è un buon momento dal punto di vista salutare, le energie non mancano così come la voglia di fare.

Approfondiamo di seguito l'oroscopo completo della giornata di venerdì 6 marzo 2020 per i segni da Ariete a Pesci, con previsioni astrologiche per amore, lavoro e salute.

Oroscopo del giorno 6 marzo 2020 da Ariete a Pesci

Ariete: rispetto alle 48 ore precedenti l'oroscopo lascia presagire una giornata vantaggiosa, soprattutto dal punto di vista salutare. Ci sarà un buon recupero in tal senso, anche se le stelle consigliano di non esagerare con gli forzi e di evitare gli stress inutili. Un atteggiamento propositivo e sereno aiuta l'Ariete in amore e per quanto riguarda i rapporti interpersonali, certo non tutti i problemi troveranno magicamente soluzione, ma si potrà ottenere qualcosa in più.

Toro: quella di venerdì 6 marzo potrebbe essere una giornata faticosa, qualcuno potrebbe risentire di un calo di energie e vedersi costretto a rallentare un po i ritmi. Le persone intorno al segno potrebbero notare questo vostro disagio, cercate di non alimentare nuovi contrasti, tanto in amore quanto in ambito lavorativo. Recupero con l'arrivo del weekend.

Gemelli: la Luna nel segno vi aiuta a ritrovare la serenità e l'equilibrio, soprattutto per quanto riguarda la sfera sentimentale e i rapporti interpersonali.

Al contrario all'interno della sfera professionale potrebbero sorgere delle problematiche, coloro i quali sono alle prese con situazioni legali, come lo scioglimento d una società, potrebbero faticare a trovare una mediazione.

Cancro: l'oroscopo lascia presagire una giornata di recupero per quanto riguarda l'amore. Chi nei giorni precedenti ha affrontato liti o discussioni può provare a cercare un chiarimento, mentre i single potrebbero fare incontri interessanti, anche se non importanti per il futuro.

Al contrario dal punto di vista professionale le stelle consigliano di evitare le polemiche e gli atteggiamenti di superiorità, che potrebbero mettervi in cattiva luce e farvi perdere i vantaggi conquistati.

Leone: un quadro astrale positivo protegge il segno in amore, facilita i chiarimenti e riaccende la passione. L'oroscopo del weekend lascia prevedere due giornate vantaggiose anche per i single alla ricerca di nuovi incontri. Nei giorni precedenti degli ostacoli esterni potrebbero aver intaccato la vostra serenità, questa è una giornata faticosa in ambito lavorativo anche a causa di alcuni malesseri fisici.

Recupero durante le prossime giornate.

Vergine: il consiglio delle stelle per questa giornata è quello di staccare la spina dagli impegni e dagli stress quotidiani e concedersi un po' di relax. Sono giornate fortunate in amore grazie agli influssi vantaggiosi di Venere in Toro, ideali per fare dei progetti per il futuro di coppia o stringere conoscenze interessanti. E' un buon momento per il fisico, le energie non mancano così come la voglia di fare.

Bilancia: l'oroscopo del 6 marzo lascia presagire 24 ore interessanti per il segno, che in amore, così come in ambito lavorativo potrà tentare di riscattarsi.

Le stelle sono dalla vostra parte, è il momento ideale per cimentarsi in qualcosa di nuovo o risolvere vecchi dissapori. Nel caso di ritorni dal passato, come un ex che bussa alla vostra porta, gli astri consigliano prudenza, ma soprattutto di non ricadere in errori del passato.

Scorpione: è una giornata faticosa per il segno, c'è nervosismo e malcontento nell'aria. Litigi e discussioni non mancano, tanto in amore quanto nel lavoro. Lo Scorpione potrebbe adottare un atteggiamento aggressivo e irruento che potrebbe metterlo in forte difficoltà. Alti e bassi per il fisico.

Sagittario: è un oroscopo interessante quello del segno per la giornata di questo venerdì 6 marzo.

In amore c'è serenità, le stelle favoriscono gli incontri e le relazioni che nascono in questo periodo. Anche in ambito lavorativo è un buon momento, ideale per avanzare delle proposte o lanciare nuovi progetti.

Capricorno: in amore è un periodo di alti e bassi, quindi non mancano le incomprensioni e i momenti sottotono. Nonostante gli sforzi per cercare di mantenere la calma, le discussioni potrebbero continuare. Nonostante l'impegno si è ancora lontani dal trovare una soluzione. Le stelle consigliano di guardarsi dentro e trovare la risposta cercata.

Acquario: durante questa giornata potreste essere sul piede di guerra, la distrazione altrui non passerà inosservata e potrebbe bastare a dar vita a forti contrasti e discussioni.

Nei giorni precedenti non sono mancate le preoccupazioni, tuttavia a partire dalla giornata di domenica si può recuperare. E' un momento di grande forza per il fisico, energia e vitalità non mancano.

Pesci: l'oroscopo lascia presagire una giornata vantaggiosa, preludio di un weekend ricco di sorprese ed emozioni, soprattutto in amore. Tuttavia sarà bene essere cauti nei rapporti con il Toro, il Leone e l'Acquario con cui potrebbero nascere dei contrasti. Momento vantaggioso per gli affari, ideale per finalizzare una vendita o per avviare una trattativa.