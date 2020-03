L’Oroscopo del 7 marzo è pronto a rivelare come sarà questa giornata per ciascun segno zodiacale. La Luna (fase gibbosa crescente) continuerà a sostare al domicilio del Leone fino a domenica mattina, quando si sposterà a casa della Vergine. Per la Bilancia si preannuncia un ottimo fine settimana, mentre per la Vergine sarà una giornata all'insegna del relax. In seguito le previsioni astrologiche di questo primo sabato del mese di marzo.

L'oroscopo del 7 marzo: le previsioni dei dodici segni zodiacali

Ariete: con una buona disposizione lunare sarà possibile tentare un approccio in più. Aspettatevi 48 ore di estrema forza fisica e mentale. A partire dal pomeriggio di questo sabato avrete una bella dose di energia da convogliare nelle attività più proficue. In amore la chiarezza e il supporto non mancheranno, i single dovranno rivedere un sentimento. Valutate l’idea di iscrivervi in palestra.

Toro: i cuori solitari dovranno ben guardarsi da alcune amicizie dato che prossimamente si riveleranno qualcosa di più di ciò che sembrano.

Chi è impegnato sentimentalmente avrà un po’ di tegole da sistemare all’interno del rapporto. Nel lavoro occorrerà tenere gli occhi bene aperti dato che le insidie saranno in agguato. Copritevi bene prima di uscire.

Gemelli: in questa giornata il rischio di discutere in maniera vivace sarà piuttosto alto. Esprimete con garbo la vostra opinione e accettate anche quella altrui. In famiglia i rapporti sono perfettamente compatti, c’è un gioco di squadra.

Se una determinata situazione professionale non vi aggrada più, sarà meglio chiudere ogni cosa il prima possibile.

Cancro: siate maggiormente prudenti, qualche nativo si ritroverà a fare i conti con uno stato di debilitazione fisica. Tenetevi alla larga dagli sbalzi di temperatura e scaricate lo stress. In serata preferirete poltrire davanti alla televisione o tra le braccia dell’amato/a. Comunque sia, sarà una giornata ok per il lavoro.

Chi studia potrà godersi le vacanze tra le mura di casa.

Leone: l’oroscopo del 7 marzo preannuncia una giornata positiva per la maggior parte dei nativi. Ma attenzione a non andare in escandescenza se qualcosa non andrà come previsto. Cercate di mantenervi fermi su una certa posizione, non fa bene cambiare ripetutamente opinione. Nel lavoro aspettatevi un po’ di maretta nei prossimi giorni. Un capo o un collega vi farà impazzire. In serata potrete lasciarvi andare dimenticando eventuali problemi.

Vergine: in arrivo una giornata abbastanza rilassante. Qualcuno avrà modo di fare una bella passeggiata all’aria aperta, altri organizzeranno una serata in famiglia a base di pizza, altri ancora si rilasseranno davanti ad una serie tv o un film.

Gustatevi queste 24 ore senza pensare ai problemi che avete vissuto in settimana. Non fate le ore piccole.

Bilancia: in arrivo un ottimo inizio weekend in cui tutti i conti vi quadreranno. Avrete la Luna in ottimo aspetto, per cui sarete estremamente belli e carichi. La vostra positività sarà contagiosa e chi vi sta accanto farà i salti di gioia. Siate indifferenti davanti ad un imprevisto familiare, non infilatevi in situazioni più grosse di voi. Le coppie hanno dei progetti, ma servono tanti soldi. Salute stabile.

Scorpione: le previsioni dell’oroscopo del giorno 7 marzo invitano alla cautela, soprattutto in amore.

Tenetevi alla larga da possibili contrasti, non scaricate i problemi di lavoro nel privato. Risulteranno favorite le terapie e le cure, occhio al troppo freddo.

Sagittario: sabato interessante soprattutto sotto il punto di vista amoroso. Un contrasto recente sarà chiarito e finalmente volterete pagina. Attenzione ai bronchi, cercate di non prendere troppo freddo. La Luna sarà favorevole, per cui i single potranno sfruttare questo aspetto per mettersi in gioco. Non rinchiudetevi in casa.

Capricorno: una polemica d’amore potrebbe guastarvi la giornata. Ultimamente molti tra i nativi conducono una vita troppo sedentaria e con poco divertimento.

Muovetevi di più, considerate l’idea di fare una bella scampagnata nel verde in compagnia. La speranza albeggerà nel vostro cuore e finalmente tornerete ad essere ottimisti. L’umore sarà stabile, non mancheranno risate.

Acquario: oroscopo positivo, dopo il calo dei giorni scorsi tornerete a riacquistare energia. Portate avanti il lavoro oppure recuperate un eventuale ritardo. Programmate una vacanza. Vi capiterà sotto gli occhi un’interessante affare. La salute? Meglio prendere le giuste misure di sicurezza, prevenire è meglio che curare.

Pesci: sabato stancante, soprattutto dopo una settimana del genere.

Avrete la testa tra le nuvole, qualcosa vi distrarrà dai vostri doveri. Qualcuno si ritroverà in vacanza e quindi trascorrerà del tempo a poltrire oppure a lavorare da remoto. Le storie ambigue presto saranno chiuse. La giornata risulterà favorevole per la salute, quindi chi è stato poco bene si riprenderà o comunque noterà dei miglioramenti.