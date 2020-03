Anche questo sabato è pronto a sottoporsi al giudizio dell'Oroscopo quotidiano. Come al solito la domanda sorge spontanea: quali saranno i segni dello zodiaco a ricevere belle notizie? Come sapete l'ultima parola spetta alle effemeridi, le uniche in grado di decidere lo stato di salute dei singoli segni, nel nostro caso classificati attraverso le previsioni zodiacali giornaliere. Nel particolare, a decidere come inizierà il prossimo weekend è compito dell'oroscopo del giorno 7 marzo, in questo contesto impostato sulla seconda sestina dello zodiaco.

Per la precisione ad essere messi sotto analisi saranno in esclusiva i soli Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Bene, andiamo per gradi iniziando, come sempre, dai segni più fortunati: vista la qualità delle relative effemeridi, senz'altro la prima posizione in classifica spetta di diritto a Bilancia e Scorpione, avvantaggiati in amore e nel lavoro da astri particolarmente positivi per entrambi i segni. Fine settimana 'in salita' invece, secondo quanto esposto nell'oroscopo di sabato 7 marzo, per i nati in Capricorno e Pesci, entrambi sotto stress dalla quadratura in atto tra Venere e Giove.

Curiosi di scoprire qualcosa di più? Certo che sì, pertanto passiamo pure a togliere il velo dalla scaletta con le stelle e, subito dopo, a scoprire i consigli e come comportarsi in campo sentimentale e nel lavoro.

Classifica stelline 7 marzo

Ritorna come ogni giorno l'incontro con la scaletta relativa ai sei segni dello zodiaco interessati dalle predizioni giornaliere. Curiosi di sapere quante stelline sono state assegnate al vostro simbolo zodiacale?

A dare riscontro, positivo o negativo che sia, la nostra nuova classifica stelline interessante l'oroscopo del 7 marzo. A dominare gli attuali scenari astrologici sarà una splendida Luna in transito nel settore del Leone ma già in procinto di attraversare il confine con il comparto della Vergine. L'Astro della Terra sicuramente sarà capace di regalare forti emozioni, senz'altro belle e durature, sia alle coppie che ai single di quei pochi segni considerati fortunati in queste nuove predizioni.

A questo punto, visto che abbiamo messo già in luce i simboli astrali migliori e peggiori del momento, non resta altro da fare se non svelare definitivamente l'intera scala dei valori espressa dalle stelline del giorno. Di seguito il responso dettato dalle effemeridi, interpretato come sempre dall'oroscopo per i sei segni da Bilancia a Pesci:

★★★★★: Bilancia, Scorpione;

★★★★: Sagittario, Acquario;

★★★: Capricorno;

★★: Pesci.

Oroscopo sabato 7 marzo: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia: ★★★★★. Una giornata sicuramente oltre le aspettative, giocata sul fatto che avrete al fianco una parte dell'universo, quella buona.

Quindi, tutta sull'onda positiva della fortuna questo punto della settimana, diciamo pure fin dalle prime ore dell'alba. Qualcuno di vostra conoscenza porterà in dono buone notizie o interessanti novità, il che è già una mezza vittoria. In amore, in base a quanto espresso dall'oroscopo di vostra competenza, il rapporto di coppia potrebbe dare molto di più di quello che da attualmente, e di questo dovete esserne più che convinti. Allora, armatevi di tanta buona volontà e prendetevi tutto il tempo necessario in modo da regalare alla vostra metà una giornata con i 'contro-fiocchi'. Così facendo, se non tutto almeno gran parte delle cose messe in cantiere vi riusciranno a meraviglia e sarete felici e sereni.

Single, potreste avere intensi scambi comunicativi con una persona molto interessata. Per altri invece in arrivo flirt a go go, soprattutto per i più intraprendenti: aspettate ancora qualche giorno e poi fatevi avanti! Le previsioni del giorno nel lavoro, per chiudere, sarete molto tenaci nel sostenere i vostri punti di vista. Riuscirete senza troppa fatica a far comprendere a chi vi circonda quali sono le vostre esigenze e soprattutto le vostre aspettative.

Scorpione: ★★★★★. L'arrivo della Luna nel comparto di sua maestà il Leone, darà ampio consenso a qualche vostra attesa/pretesa. Almeno per questo sabato d'inizio weekend.

Cercate pertanto di portare a termine qualcosa di veramente utile (per voi): inutile iniziare le cose e poi non finirle mai. Sereni momenti di spensieratezza in arrivo a metà/fine pomeriggio e poi a sera. In amore, quindi, datevi pure da fare con il partner perché questa giornata potrebbe rivelarsi estremamente bella e fantasiosa. Starà solamente a voi renderla tale: ne sarete all'altezza? Single, l'oroscopo del giorno indica che quasi sicuramente usufruirete abbondantemente di cose belle in questa giornata, ciò vi consentirà di consolidare i rapporti in pace e in armonia. Potreste realizzare anche qualcuno tra i vostri sogni più agognati.

Nel lavoro infine, trascorrerà in tutta tranquillità il periodo a favore dei rapporti professionali. Nell'aria si respira già l'odore di ottimi profitti e/o generose gratificazioni.

Sagittario: ★★★★. Giornata non male, definibile quasi come 'particolare' e con una piccola sorpresina finale. Il nostro oroscopo giornaliero sottolinea l'aspetto positivo di Nettuno e Venere, fonti inesauribili di aiuto e buona fortuna. Intanto cercate di mantenere 'la rotta' tenendo bene in vista i vostri obbiettivi, mantenendo bene in vista la concentrazione e l'umore generale. In amore, in tanti avrete modo di provare qualcosa di nuovo nel rapporto di coppia, il che entusiasmerà moltissimo sia voi che il partner.

Il risultato sarà gradevole e piacerà ad entrambi: diciamo che state per uscire dalla solita routine. A fine serata i sensi troveranno meritato appagamento: godete appieno l'amore della persona che portate nel cuore e siate felici. Single, mostrerete alcune vostre doti nascoste e sarete stuzzicanti all'ennesima potenza, cosa che vi porterà tante belle novità. Ovviamente, il tutto starà nel credere in voi stessi, sappiatelo. Nel lavoro, l'oroscopo del giorno 7 marzo al Sagittario indica che state per uscire da una situazione che ultimamente desta non poca preoccupazione. Perciò le stelle consigliano di ascoltare le persone che vi stanno vicino: questo potrebbe aiutare ad avere una visione più oggettiva dei problemi.

Astrologia del giorno 7 marzo: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno: ★★★. L'oroscopo sulla giornata di sabato presume possa essere un periodo un po' al rallentatore per quanto riguarda i rapporti con le persone delle vostre cerchie. Non cercate di dare la colpa al passato: se vi trovate nella situazione attuale è solo perché non avete avuto la necessaria esperienza. In amore, vista la situazione poco promettente gli astri invitano a tenere un atteggiamento premuroso. Diciamo che questo è il momento buono per mettere in pratica soluzioni idonee a risolvere quel problema annoso che sapete bene.

Il consiglio è quello di darsi da fare per risolverlo alla radice, dunque in modo definitivo. Single, in serata il cielo dei nati sotto questo segno aiuterà chi si trova coinvolto in rapporti difficili a trovare la forza di liberarsi. Nel complesso però farete fatica a concentrarvi sulle normali attività: sappiate comunque che non sono le energie a farvi difetto. Nel lavoro invece, qualche chance in più sarà da mettere in conto: se con situazioni impegnative da risolvere calma, ragionateci sopra insieme a qualche buon collega fidato.

Acquario: ★★★★. Lineare e ben equilibrato questo nuovo sabato d'inizio weekend, rispettando in pieno la vostra tabella di marcia.

L'oroscopo del giorno intanto vede premiato un vostro sforzo, grazie al caparbio impegno e ad un pizzico di provvidenziale fortuna: dateci dentro. In campo sentimentale, in base a quanto indicato dall'oroscopo sul segno zodiacale dell'Acquario, i rapporti sentimentali potrebbero andare di gran lunga meglio se solo provaste, almeno per una volta, ad essere meno impulsivi e più aperti verso chi amate. Di certo il vostro fascino colpirà 'a spot', dunque senza garanzia di effettivo successo: tranquilli, siete già di vostro seducenti. Single, sarete disposti a conoscere persone e ad accettarle anche per i loro piccoli difetti?

Perciò, inutile nascondersi dietro giri di parole: il desiderio di collezionare avventure galanti vi ha un po' stancato. Nel lavoro infine, una questione spinosa si risolverà al meglio: siate pazienti e armatevi di buona volontà, presto tutto si sistemerà.

Pesci: ★★. Giornata di fine settimana all'insegna della prudenza all'ennesima potenza. Una Luna in Leone abbastanza stanca guarda con insufficienza il vostro segno e non promette nulla di buono nei vostri confronti. Aspettatevi qualche 'sorpresina' non del tutto gradita, da partner o amici. Secondo l'oroscopo del giorno 7 marzo intanto, riguardo l'amore, un rapporto un po’ stanco potrebbe cominciare a mostrare segni di cedimento, cercate di gestirlo al meglio siate meno polemici perché solo col dialogo e la dolcezza scoverete la ricetta di una serena complicità. Siate più disponibili al buon dialogo... Se single invece, sarete un po' più nostalgici del solito, dunque poco inclini al dialogo con gli altri. Diciamo che in questo periodo avrete l'umore a terra, quindi il consiglio è senz'altro quello di pazientare. Nel lavoro, per concludere, occorrerà fare il punto della situazione, almeno per quanto riguarda le entrate e le uscite, occhio al bilancio! Le stelle continuano a provocare intoppi e tensioni nelle collaborazioni, ma voi proseguite per la vostra strada.