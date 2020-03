L'Oroscopo di domani, martedì 17 marzo, è pronto a svelare che tipo di giornata sarà. Sotto il piano astrologico avremo un cielo nella media, caratterizzato dalla presenza della Luna nella casa del Capricorno. Quando l'astro luminoso si trova in fase calante risultano favorite le terapie, le cure e i progetti. Saranno 24 ore perfette per riflettere e tirare fuori il meglio di se stessi, ma occhio alle incomprensioni. In un periodo del genere ogni cosa va razionata e preservata. I nati del Toro stanno attraversando un periodo buio e turbolento, ma in questa giornata emergerà qualcosa di interessante.

Ci saranno delle novità per i Pesci, ma anche per molti altri segni.

Dunque, come di consueto andiamo ad approfondire nel dettaglio le previsioni del giorno per ciascun simbolo zodiacale e l'immancabile classifica disposta in ordine decrescente.

Classifica e previsioni del 17 marzo

Vergine - 12° in classifica - Sarete piuttosto tentati dal gettare la spugna e rinviare delle cose al giorno successivo. Cercate di essere più altruisti e presenti, interessatevi ai familiari in modo sincero. Senza rendervene conto, spesso finite per parlare solamente di voi stessi e delle vostre esperienze risultando egocentrici agli occhi degli altri.

Ultimamente non avete una bella cera, forse state facendo troppo tardi la sera e state trascurando il vostro fisico trascorrendo troppe tempo seduti. Da questa giornata cercate di riprendervi e sinceratevi di bere abbastanza acqua. Cercate di fare pensieri positivi perché la negatività attira solo negatività.

Sagittario - 11° posto - Al momento nulla vi appassiona come un tempo e tutto vi annoia. Avete bisogno di cambiare aria, di rompere gli schemi e di rimettervi in gioco.

Siete stanchi di questa situazione e non sapete dove sbattere la testa. Forse ultimamente dormite poco e male, vi sentite ingabbiati. Cercate di sfruttare appieno le vostre molteplici qualità, in questo periodo precario è molto importante mantenersi positivi e attivi. Le coppie sposate da anni o conviventi potrebbero soffrire l'eccessiva invadenza del partner. Per raggiungere la cima di una grande montagna è necessario mettersi in cammino, questo vale per tutti coloro che hanno un progetto tra le mani ma temono le critiche altrui o che qualcosa possa andare storto.

Acquario - 10° in classifica - Da tempo c'è una situazione particolare che vi risulta indigesta. Non date troppo peso alle critiche altrui, se una cosa vi garba portatela avanti comunque. Per realizzarvi dovete avere un programma ben definito e accurato. Le buone abitudini conducono al successo. Prima o poi arriverà la primavera e potrete rimettervi in gioco. Non arrendetevi dinanzi agli ostacoli poiché dietro ad ogni problema c'è sempre una soluzione. In alcuni giorni vi sentite bene e in altri male, forse non sapete che pesci prendere. Coloro che sono a dieta saranno tentati dal trasgredire, cercate di tenere tutto sotto controllo.

Muovetevi un po' e non fate le ore piccole davanti alla televisione o al computer.

Toro - 9° posto - Questo è un periodo buio un po' per tutti, ma non dovete cadere vittima dello sconforto e del pessimismo., in giornata emergerà qualcosa che vi scuoterà. Forse avete delle carenze motivazionali oppure nutrite un sacco di dubbi sul vostro futuro lavorativo ed economico. Le belle giornate che si intravedono fuori dalla finestra conferiscono maggiore sprint ed energia, anche se fanno accrescere la voglia di uscire. Qualche nativo del Toro risulta molto preoccupato per la salute. Fortunatamente sono possibili numerose distrazioni, basta un click per stringere nuove e promettenti amicizie virtuali quindi i cuori solitari non dovranno mai abbattersi.

Quando questa turbolenza sarà finita, apprezzerete maggiormente la vita in tutte le sue sfumature.

Ariete - 8° in classifica - Aspettatevi un martedì un po' particolare, ma comunque migliore rispetto al lunedì, caratterizzato da un'alternarsi di alti e bassi. Sarà importante delineare un confine invalicabile e rispettare gli spazi in maniera reciproca. Vi ritroverete a scambiare quattro parole con una persona a voi cara, ma dovrete prestare maggiormente attenzione al discorso evitando di interruzioni frequenti. Prima di emettere un giudizio sarà bene essere certi di aver compreso le parole dell'interlocutore.

Saltare a conclusioni affrettate risulterà deleterio, perciò non lasciatevi mai offuscare dall'incertezza di questo terribile periodo. In questi giorni qualche nativo dell'Ariete è in pensiero e teme che nulla tornerà più come prima.

Gemelli - 7° posto - Sarà necessario, in giornata, rivedere determinate questioni che spaziano dall'alimentazione ai rapporti interpersonali. La vostra vita è cambiata da un momento all'altro in maniera inaspettata. Nei giorni scorsi avete avuto delle serie difficoltà a mantenervi quieti, ma state cominciando ad adeguarvi un pochino. Cercate di abbassare le vostre pretese, non aspettatevi troppo dagli altri.

Tenetevi stimolati e attivi, sfruttate il potere della lettura e della scrittura. Una piacevole chiacchierata in famiglia vi rinfrancherà. Siate un pochino impulsivi, soprattutto se l'amore risulta un po' addormentato. Non saranno da escludersi delle sorpresine e/o notizie confortanti.

Oroscopo del giorno

Cancro - 6° in classifica - L’Oroscopo del 17 marzo dice che sarà un martedì un filino lunatico ma al contempo benevolo. Anche se siete costretti a stare rintanati in casa, avete sempre migliaia di cose da fare. Sapete gestire tutto, in genere siete sempre voi a tirare avanti la famiglia, del resto siete un segno amante del focolaio domestico.

In questa giornata le vostre parole saranno di gran conforto, agli occhi altrui risulterete un angelo. Saranno 24 ore proficue anche a livello mentale ma attenzione agli sbalzi d'umore piuttosto frequenti di questo periodo. Occhio al portafoglio, non sarà una buona giornata per fare acquisti. Ultimamente non riuscite a trovare un determinato prodotto oppure i prezzi sono più alti del normale e questo vi crea un bel po' di agitazione.

Bilancia - 5° posto - Le previsioni astrologiche invitano a mettere da parte ogni problematica e a sorridere di più. 'Prima il dovere e poi il piacere', trascorrerete la giornata a riorganizzare l'agenda e a sistemare un po' la gestione domestica.

Distribuite i ruoli in modo da non ritrovarvi invischiati in molteplici compiti. Se c'è qualcosa che causa attrito, studiate un modo efficace che accontenti tutti. Non è facile convivere a stretto contatto con gli altri 24 ore su 24, tuttavia dovrete essere pazienti e guardare al futuro con positività. In giornata vi riscoprirete pieni di voglia di fare e sarete progettuali. Non sottovalutate niente e nessuno, a breve potreste pentirvene. Giocate d'anticipo perché prevenire è meglio che curare. Chi vive un amore a distanza è molto nostalgico oltre che pensieroso.

Pesci - 4° in classifica - L’oroscopo di domani 17 marzo si presenta migliore del giorno precedente e con qualche novità.

Sarete brillanti come non mai. Non è facile andare avanti di questi tempi, molte cose risultano bloccate e non c'è certezza sul domani. Tuttavia, in questo martedì sarà possibile spazzare via la noia e l'insicurezza. Un legame, forse l'amore di coppia, risulterà rafforzato. A volte avete la sensazione di essere soli, in realtà non è così poiché siamo tutti sulla stessa barca. In giornata affacciatevi dalla finestra e ammirate il cielo carico di luminosità e speranza. All'orizzonte di intravedono delle buone novità. Dedicate qualche ora al vostro benessere fisico e mentale, concedetevi una manicure fai-da-te o un piacevole pediluvio.

Prendersi cura della propria pelle giova alla mente e rinvigorisce lo spirito. Il sorriso e il tempo sono due ottime medicine.

Leone - 3° posto - Nelle prossime 24 ore verrà fuori tutta la vostra carica e forza. Sarete pieni di stimoli e di idee a dir poco geniali. Non è stato facile abituarsi a questo cambiamento generale ma in giornata andrà meglio. Qualche nativo del Leone ha scovato un modo per trarre qualcosa di buono da questa precaria situazione. Prestate maggiormente attenzione alle insidie del web. Potreste apprendere una certa notizia che potrebbe lasciarvi di stucco. Se proprio dovrete mettere piede fuori di casa, sinceratevi di avere tutto a portata di mano.

Ogni problema di famiglia potrà essere risolto, basta trovare un punto d'incontro ed essere più indulgenti del solito. Mai come ora vi state rendendo conto che l'unione fa la forza.

Scorpione - 2° in classifica - 'Chi va piano va sano e va lontano' non siate precipitosi e razionate ogni cosa. Cercate di anticipare i tempi prevenendo quello che potrebbe succedere, in questo modo non vi farete trovare impreparati. Attualmente il futuro si presenta carico di incertezze, per cui non dovrete commettere l'errore di prendere sottogamba la situazione generale. Gli attriti tra le mura domestiche potrebbero essere all'ordine del giorno, specie se avete dei figli adolescenti o dei genitori anziani. Forse nei giorni scorsi avete rischiato un esaurimento nervoso, ma in queste 24 ore tutto filerà serenamente e sarete molto tranquilli. Riuscirete a risolvere ogni problema e comincerete a vedere le cose da una prospettiva positiva. Metteteci maggior impegno in tutto quello che fate, sarà molto apprezzato. Risate in compagnia.

Capricorno - 1° posto - Curate di più il rapporto con gli altri, e cercate di essere meno egocentrici e prevaricanti. La Luna nel segno amplificherà le sensazioni interiori, quindi risulterete più intensi che mai. Il silenzio è d'oro e delle volte sa essere curativo. Prendetevi cura di voi stessi, adottate un'alimentazione sana ed equilibrata. Evitate di abbuffarvi per la noia e/o per lo stress, anzi cercate di tenervi distratti come meglio potete soprattutto se avete problemi alla pressione. Ultimamente state facendo le ore piccole davanti alla tv, forse state rivedendo daccapo una vostra serie preferita o ne avete intrapresa una nuova. C'è qualche nativo del Capricorno che sta sfruttando queste giornate immerso nella lettura e altri che si stanno occupando dei loro sogni nel cassetto. Nelle prossime 24 ore la vostra allegria risulterà estremamente contagiosa, sarete talmente ispirati e questo grazie al notevole influsso planetario di cui godrete.