Decisamente frizzante l'Oroscopo previsto per la giornata di martedì 17 marzo: la Luna entrerà nel segno del Capricorno, che se seguirà il percorso prestabilito otterrà grandi soddisfazioni, per l'Ariete invece verrà il momento di lasciarsi alle spalle il divertimento e pensare a questioni più importanti. Leone sarà pieno di speranze e ricomincerà a vedere le cose dal lato positivo, mentre Pesci farà tesoro delle proprie abilità per sfruttarle in amore oppure al lavoro.

Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo della giornata di martedì 17 marzo 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo martedì 17 marzo 2020 segno per segno

Ariete: secondo l'oroscopo di martedì, il divertimento dovrà diventare un ricordo se vorrete ottenere risultati soddisfacenti. Sul fronte sentimentale purtroppo questo non è un buon momento e vivere quotidianamente con il partner potrebbe iniziare ad essere pesante. Sarebbe il caso di trovare qualcosa da fare che possa distrarvi un po’.

Se siete single dovrete cercare di tenere a bada l'impulsività. Voto - 6,5

Toro: oroscopo di martedì che vede il pianeta Venere in congiunzione al vostro segno zodiacale, pronto a fornirvi massima assistenza in campo sentimentale. Se siete single il consiglio è quello di non dubitare dei propri sentimenti ed essere decisi e concreti nelle azioni che compirete. Per quanto riguarda l'ambito lavorativo vi sentirete abbastanza motivati e ciò vi servirà da stimolo per portare avanti i vostri progetti.

Voto - 7,5

Gemelli: sarete ben disposti a lavorare in gruppo con i vostri colleghi oppure ancora con gente che non conoscete. Giove in buona posizione vi renderà molto socievoli e sarete ben accetti nella vostra cerchia. Se siete single le emozioni che state cercando arriveranno a tempo debito e presto anche voi potrete sorridere. Se avete una relazione fissa invece la Luna in opposizione potrebbe rendervi molto caotici con il partner.

Prestate molta attenzione dunque. Voto - 7

Cancro: la Luna si troverà in opposizione al vostro cielo durante la giornata di martedì, rischiando di rovinarvi i piani per un progetto lavorativo importante. Potreste riuscire a salvarvi con l'aiuto di un collega, ma ciò ovviamente influenzerà i vostri guadagni. Per quanto riguarda la sfera sentimentale la vostra relazione di coppia sarà al sicuro, ma dovete continuare a proteggerla, a costo di risultare antipatici agli occhi degli altri. Se siete single non lasciatevi consigliare come spendere i vostri soldi, siete abbastanza maturi da sapere cosa fare.

Voto - 7

Leone: oroscopo di martedì in forte ripresa per voi nativi del segno grazie ad una configurazione astrale soddisfacente. Sul fronte lavorativo ricomincerete a vedere le cose dal loro lato positivo e tale atteggiamento sarà l'inizio giusto per tornare a creare progetti validi con buoni guadagni. In amore qualche nuvoletta affliggerà le nate nella seconda decade, che dovranno essere più adattabili. I cuori solitari saranno abbastanza calmi e sapranno gestire molto bene i loro sentimenti. Voto - 8,5

Vergine: in arrivo per voi nativi del segno una giornata soddisfacente grazie ad un oroscopo che prevede Venere, Marte e Giove in trigono nel vostro cielo.

I sentimenti ci saranno, ma dovrete esprimerli con consapevolezza. I single inizieranno ad avere aspirazioni differenti. Nel lavoro il vostro approccio disponibile vi indurrà a compiere le scelte giuste. Voto - 8

Bilancia: secondo l'oroscopo di martedì, sarete abbastanza sereni e soddisfatti di tutto ciò che avete fatto in precedenza. Per quanto riguarda la sfera sentimentale vivrete momenti da favola con la vostra anima gemella e potreste aspettarvi anche qualcosa di più di una piacevole serata. I single saranno molto più razionali nella loro ricerca d'amore. In ambito lavorativo state rendendo molto bene, ma fate attenzione a non assumere un atteggiamento troppo distaccato.

Voto - 7,5

Scorpione: il pianeta Venere si troverà in opposizione al vostro segno zodiacale secondo l'oroscopo di martedì. In amore i rapporti con il partner miglioreranno donandovi soddisfazione emotiva, armonia e bellezza spirituale. Se siete single gli astri saranno a vostro favore, assicurandovi tante soddisfazioni. In ambito lavorativo sarà necessario darsi una mossa per riuscire a terminare in tempo le vostre mansioni. Voto - 7,5

Sagittario: sentirete la necessità di prendervi una piccola pausa dalla vostra vita quotidiana e potreste anche riuscirci grazie ad una discreta configurazione astrale.

In amore si presume possa essere un buon periodo per voi e per la vostra anima gemella. Le cose vanno per il verso giusto, e potrebbe essere il momento dunque di fare un passo avanti. Se siete single un grande evento vi attenderà. Nel lavoro grinta e sicurezza saranno efficaci per svolgere adeguatamente le vostre mansioni. Voto - 8

Capricorno: l'oroscopo annuncia la Luna entrare nel vostro segno zodiacale per la giornata di martedì, cosa che vi darà l'occasione di sfoderare tutto il vostro repertorio, ottenendo sempre i migliori risultati. In amore le vostre capacità, unite a un briciolo di fortuna in più, vi permetteranno di mettere a segno più di un successo in campo sentimentale, che siate single oppure siete già impegnati.

Nel lavoro ci sarà bisogno di collaborazione tra colleghi e in questa giornata saprete dare del vostro meglio. Voto - 9

Acquario: gli influssi di Venere in quadratura rispetto al segno del Toro completano un oroscopo pieno di tanti pensieri e cose da fare durante la giornata. In amore avrete modo di riflettere sulla vostra relazione di coppia, attualmente positiva, ma che comunque merita qualche piccola attenzione in più, soprattutto per i nati a metà mese. I single per una volta potrebbero anche accontentare un loro amico. Nel lavoro non rifiutate l'aiuto di un collega qualora vi ritroviate in difficoltà.

Voto - 7

Pesci: Sole e Mercurio si troveranno in quadratura al vostro cielo e vi permetteranno di essere più ottimisti durante la giornata, facendo tesoro delle vostre passate esperienze per trovare un'adeguata soluzione. Se avete una relazione stabile non avrete nulla di cui preoccuparvi, cercherete di vedere le cose dal lato positivo anche quando ci saranno degli imprevisti. I single preferiranno dedicarsi ai propri amici. In ambito lavorativo cominciano a maturare infine i frutti del vostro duro lavoro e potreste scoprire inoltre nuovi interessi verso altri campi professionali. Voto - 7,5