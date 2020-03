L'oroscopo del 17 marzo è pronto a raccontare che cosa hanno in serbo gli astri per il vostro segno zodiacale. I nativi dell'Ariete devono fare molta attenzione in questo periodo non facile per il mondo. Le persone del Cancro potrebbero trovare un nuovo amore sui social. Nel dettaglio, le previsioni astrologiche della giornata di martedì per tutti i segni dello Zodiaco.

Oroscopo del giorno: Ariete, Toro, Gemelli

Ariete – Questa giornata vi chiede massima attenzione, concentrazione, prudenza e fiducia.

Visto il periodo che il mondo sta vivendo, non tutto andrà secondo i vostri piani ma non dovete mai perdere la speranza. Dovete affrontare una situazione irritante, che vi fa preoccupare tantissimo. Dovete munirvi solo di pazienza e coraggio, presto uscirete da questo tunnel di sofferenza. Su con il murale e siate guerrieri.

Toro – Questa giornata non parte male, anzi. Forse state ancora pensando alle cose belle che potreste fare in primavera inoltrata, oppure penserete ad altre situazioni. Insomma, starete bene in famiglia.

Non si esclude che in serata la situazione possa diventare tesa, forse per un equivoco o perché qualcosa interferirà con le vostre intenzioni. Purtroppo, vi sentirete in balia delle onde, in un mare emotivo in tempesta difficile da gestire. Rimanete alla finestra, tra qualche tempo avrete le idee più chiare e limpide.

Gemelli – Discussioni, puntualizzazioni e polemiche sono la tomba dell'amore. Se dovete affrontare un discorso con il partner, è meglio far emergere la vostra sensibilità.

In caso contrario, preparatevi ad affrontare una situazione piuttosto snervante e destabilizzante per i vostri progetti di coppia. Più si va avanti, più le tensioni aumenteranno. Dunque, siate prudenti, purtroppo questo periodo di restrizione vi chiede di munirvi di pazienza e fiducia nel destino.

Previsioni di martedì 17 marzo: Cancro, Leone, Vergine

Cancro – È molto probabile che in questo periodo finite per innamorarvi di qualcuno che avete conosciuto sui social network, ma è altrettanto probabile che finisca tra contraddizioni e dubbi.

Quel pizzico di pessimismo che avete addosso vi porta a essere meno obiettivi. Certo, questo è uno dei periodi peggiori del 2020 ma dovete mantenere la calma più a lungo possibile. Presto uscirete e potrete dare libero sfogo alla vostra fantasia.

Leone – I doveri domestici, gli obblighi familiari, i figli, la lontananza, rendono il rapporto di coppia poco appagato. In questa fase critica e preoccupante del 2020, dovete mantenere i nervi saldi e stare tranquilli. Fermatevi un attimo e cercate di capire quali bisogni emotivi non state ascoltando. Più avrete le idee chiare, meglio affronterete questo periodo inquieto.

Ci sono modi e modi per ottenere quello che volete.

Vergine – Un amore forte intenso e appassionato è quello che vorreste adesso. Peccato, però, che questo non sia il periodo adatto per dichiarare i propri sentimenti alla persona interessata o per abbracciare la persona amata e danzare spensierati sotto le lenzuola. Un po' di pazienza, presto uscirete dal tunnel della sofferenza e potrete recuperare tutte le cose che non avete potuto fare nel mese di marzo e aprile. Per il momento, l'oroscopo consiglia di vivere il presente, di assaporare ogni attimo e scoprire quanto è bello stare in famiglia.

Astrologia giornaliera: Bilancia, Scorpione, Sagittario

Bilancia – Cupido resterà con l’arco teso, in attesa che il vostro cuore esca dal letargo. Potrebbe essere il periodo giusto per ritrovare una persona che da molto tempo non sentivate. Tutto questo grazie al potere dei social network. Dovete lasciarvi alle spalle il passato, le delusioni, le piccole o grandi sofferenze che hanno accompagnato il vostro percorso emotivo e amoroso. Fidatevi del vostro istinto e assecondate con spontaneità gli eventi. In futuro, potreste coronare i vostri sogni e sentirvi soddisfatti.

Scorpione – Questa giornata vi vede con il fiato corto, specie per le questioni affettive e familiari.

C'è da dire, però, che la vostra prontezza mentale e il vostro modo di comunicare riusciranno a sbrogliare la matassa. Non avete nessun motivo di preoccuparvi. Molto presto, le vostre piccole o grandi preoccupazioni svaniranno per fare posto a nuove certezze e al desiderio di dimenticare questo periodo sofferente e critico.

Sagittario – In questa giornata dovete aspettare l'inaspettato. Le coppie, stanche di questa situazione soffocante, potrebbero trovarsi a fare i conti con le insoddisfazioni d'amore. In famiglia, un banale equivoco potrebbe farvi venire dei dubbi atroci o lasciarvi l'amaro in bocca.

L'unico modo per eliminare i pensieri negativi è parlarne civilmente con i diretti interessati. Questo periodo difficile va affrontato con questo famoso detto 'Tutti per uno, uno per tutti'. Cercate di tenere la serenità nella vostra casa il più a lungo possibile.

L'oroscopo di martedì 17 marzo: Capricorno, Acquario, Pesci

Capricorno – Nutrire certezze e soddisfazioni nel vostro cuore vi serve per affrontare a testa alta questo brutto periodo che tutti noi siamo vivendo. Non si esclude qualche notizia abbastanza positiva per il settore economico. In questo momento siete mentalmente più focalizzati del solito.

La famiglia o gli amici potrebbero avere idee che dovreste considerare. Seguite il vostro istinto, la maggior parte delle volte non sbaglia mai. Tenete un quaderno accanto al letto per registrare i vostri sogni.

Acquario – In questa giornata potreste trovarvi nelle discussioni riguardanti i partenariati legati al mondo degli affari. Potreste anche ritagliare del tempo durante il quale potete concentrarvi sulla vostra relazione romantica o sul vostro rapporto con i figli. Avete modo di fare lunghe chiacchierate con la famiglia, approfondire i progetti relativi alla casa. Spazio al romanticismo, alle emozioni.

L'oroscopo consiglia una maratona di una serie Tv in compagnia dei propri cari.

Pesci – In questo periodo critico dovreste sentirvi particolarmente forti, fiduciosi, e concentrati. Sui social network potreste fare amicizie davvero interessanti. Sapete muovervi benissimo nell'ambito sociale e virtuale, perché siete realistici e molto attenti ai dettagli. Dunque, è anche un momento ideale per valutare, conoscere e capire che cosa vi aspettate dall'amore o da un potenziale partner. In campo lavorativo, forse dovete affrontare qualche imprevisto, dovuto a un ritardo o una chiusura. Con la solita grinta, ve la caverete bene.