L'oroscopo della giornata di mercoledì 11 marzo prevede grandi aspettative per i nativi Gemelli soprattutto nella sfera amorosa, stessa situazione per i Pesci che potranno anche giovare dell'influsso positivo di Mercurio. Capricorno avrà uno spiccato spirito d'iniziativa in ambito lavorativo, mentre Marte in trigono per il segno del Toro renderà sensibili e romantici i nativi del segno. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di mercoledì 11 marzo 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo mercoledì 11 marzo 2020 segno per segno

Ariete: l'oroscopo della giornata di mercoledì prevede per voi nativi del segno gli influssi di Venere in quadratura al vostro cielo, cosa che vi permetterà di essere attivi sul fronte sentimentale.

Saprete ben interpretare i segnali del partner e sarete in grado avanzare interessanti proposte di coppia. Se siete single avrete delle interessanti occasioni di fare nuovi incontri, ma dovrete fare attenzione all'approccio che utilizzerete. Nel lavoro ci sarà tanto da fare e forse avrete bisogno dell'aiuto di un collega. Voto - 7,5

Toro: una splendida configurazione astrale per voi nativi del segno formata da Marte, Mercurio e Nettuno in trigono al vostro cielo, che vi renderà più gentili e disponibili del solito.

In amore avrete modo di essere molto romantici nei confronti del partner e grazie ad un pizzico di sensibilità avrete modo di far salire l'intesa di coppia. I single cercheranno di avere più fiducia in loro stessi per trovare l'amore. Nel lavoro tra colleghi vi darete una mano a vicenda per portare a termine dei progetti impegnativi. Voto - 7,5

Gemelli: gli influssi del Sole in trigono vi permetteranno di esprimervi al meglio con la vostra anima gemella.

Vi verrà spontaneo mostrare il vostro amore nei confronti del partner, che apprezzerà l'impegno che state mettendo. I cuori solitari invece cercheranno di non lasciarsi sfuggire ghiotte occasioni. Nel lavoro avrete grandi aspettative per il momento ma fareste meglio ad affrontarle una alla volta. Voto - 7,5

Cancro: l'oroscopo di mercoledì si appresta ad essere la giornata migliore della settimana per voi nativi del segno grazie ad un'ottima configurazione astrale che prevede Mercurio e Giove in trigono.

Sul fronte sentimentale vi sentirete felici e soddisfatti di come stanno andando tanti aspetti della vostra vita e farete in modo di mantenere il più a lungo possibile tale atmosfera. Se siete single vi sentirete molto meno pressati e sarete più calmi dinanzi a nuove persone. Il lavoro procede abbastanza bene e le soddisfazioni arriveranno grazie all'impegno che ci state mettendo. Voto - 9

Leone: oroscopo di mercoledì che vi metterà fin da subito a vostro agio grazie ad un benefico Marte in ottimo aspetto. Sul fronte sentimentale lasciate andare le tensioni e servitevi del dialogo per rafforzare il rapporto con la persona amata.

Se siete single troverete interesse in una nuova conoscenza. Nel lavoro sarà sempre una cosa positiva cercare di migliorarsi, soprattutto prendendo per esempio qualcuno che ha un effetto positivo su di voi. Voto - 8

Vergine: giornata poco stimolante per voi nativi del segno a causa del Sole e Mercurio in opposizione al vostro cielo. L'oroscopo annuncia delle difficoltà sul fronte amoroso soprattutto a causa del vostro atteggiamento nei confronti del partner. Se siete single il malumore la farà da padrone e non avrete molta voglia di uscire di casa. Nel lavoro fareste meglio a non sovraccaricarvi di troppi impegni ed evitare di innervosirvi per ogni problema.

Voto - 6

Bilancia: configurazione astrale che vi metterà in testa un gran senso del dovere per via di Giove in trigono. In ambito lavorativo infatti avrete modo di mettere in mostra tutte le vostre abilità e con un po d'impegno riuscirete a stupire perfino i vostri colleghi. Sul fronte amoroso eviterete di lasciarvi prendere dai sentimenti e metterete al primo posto il benessere della vostra anima gemella. I cuori solitari saranno alla ricerca di una relazione seria e duratura. Voto - 7,5

Scorpione: gli influssi di Mercurio nel segno amico dei Pesci completano per voi un oroscopo fatto di ottimismo in amore e dinamismo sul posto di lavoro.

Sul fronte sentimentale avrete modo di regalare un po' di comprensione in più alla persona che amate, mentre i single saranno più propensi a trascorrere il loro tempo con gli amici. Nel lavoro dovrete essere più sicuri di ciò che farete per completare mansioni sempre più complesse. Voto - 7,5

Sagittario: l'oroscopo annuncia una giornata tutto sommato buona per voi nativi del segno grazie a Mercurio benefico nel vostro cielo. La sfera sentimentale si rivelerà abbastanza discreta, con la possibilità di dare vita a discussioni che in futuro potrebbero tornarvi utili. Se siete single avrete modo di riflettere sul vostro metodo di approccio con le persone.

Nel lavoro non rimuginate sul passato che tanto non potete cambiare, impegnatevi invece a rimediare mettendo da parte l'orgoglio. Voto - 7

Capricorno: Marte, Giove e Mercurio in quadratura al vostro segno zodiacale completano per voi un oroscopo ricco di buoni propositi e spirito d'iniziativa soprattutto sul posto di lavoro. La vostra intraprendenza vi permetterà di gestire magnificamente le vostre mansioni, facendo passi da gigante. In amore sarà necessaria una dose aggiuntiva di comprensione affinché riusciate ad andare d'accordo con il partner. Se siete single potrete contare su qualche colpo di fortuna che porterà una conoscenza interessante.

Voto - 8

Acquario: configurazione astrale che prevede il Sole in ottimo aspetto secondo l'oroscopo di mercoledì. In amore le soluzioni ai problemi chiave della vostra relazione di coppia vi sembreranno più vicine e sarete molto più calmi del solito. Se siete single riflettete un attimo su cosa volete davvero. Nel lavoro sarete in forma smagliante, specie se appartenete alla terza decade, pronti per affrontare le vostre mansioni con la necessaria efficienza e determinazione che vi caratterizza. Voto - 7,5

Pesci: Mercurio in quadratura al vostro segno zodiacale vi donerà un periodo sereno sul fronte sentimentale.

La passione la farà da padrone nella vostra relazione di coppia ed entrare in sintonia con il partner sarà più facile del solito. I single dovranno cercare di arrivare in tempo ad un appuntamento importante. Nel lavoro interagire con le persone vi metterà sicuramente di buon umore e vi permetterà di lavorare con molta più leggerezza. Voto - 8