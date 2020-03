L'Oroscopo è pronto a rivelare le previsioni delle stelle per questo giovedì per ogni segno zodiacale. Per i nativi dell'Ariete sarà una giornata serena per gli affari di cuore. Per le persone nate sotto il segno del Leone e della Vergine è una giornata nervosa.

Nel dettaglio, l'oroscopo del 12 marzo e le previsioni astrologiche della giornata di giovedì per tutti i simboli zodiacali.

Oroscopo del giorno: Ariete, Toro, Gemelli

Ariete – è un momento tranquillo per il vostro cuore. Alcuni di voi decidono di lasciare il passato alle proprie spalle e di godersi questa giornata d'amore a proprio piacimento.

Sfruttate questo periodo per dedicarvi di più alla famiglia, ai figli e al partner, visto che da molto tempo siete un po' sotto pressione. Dovete pazientare ancora un po' per ritrovarvi chiusi in un abbraccio appassionato. Coloro che lavorano devono sfruttare questa giornata per migliorare la propria posizione lavorativa, per concludere le ultime pratiche o un accordo remunerativo.

Toro – Il vostro cuore è ancora oppresso dalla malinconia e dai brutti ricordi. Questa giornata vi chiede di scacciare via i brutti pensieri occupandovi della casa e della famiglia.

Approfittate di questo periodo per rilassarvi in casa e regalarvi un bagno aromatico che vi farà sentire meno ansiosi e malinconici del solito. Coloro che vogliono cambiare lavoro o che cercano un nuovo impiego, devono aspettare che le acque si calmino. Gli studenti devono sfruttare questo periodo per portarsi avanti con il programma scolastico e universitario.

Gemelli – Approfittate di questa giornata per apportare aggiunte o modifiche sui vostri progetti di coppia.

Anche stando chiusi in casa ci sono tante cose da fare, è difficile annoiarsi in questo periodo. Niente può sconfiggere l'amore che provate per il vostro partner, la vostra famiglia. Per mantenere viva la fiamma dell'amore e dell'amicizia, è importante sostenersi a vicenda. Per quanto riguarda l'aspetto economico non è una giornata al top, ma presto risalirete la china. Per coloro che lavorano, questa è una giornata ideale per affrontare un collega invadente o risolvere alcuni grattacapi.

Previsioni di giovedì 12 marzo: Cancro, Leone, Vergine

Cancro – In questa giornata non manca il romanticismo. Siete delle persone molto generose, che hanno delle parole affettuose e di conforto per tutti. Le donne di questo segno sono il pilastro della famiglia, sempre preoccupate per il benessere dei propri figli e del proprio partner d'amore. Coloro che vorrebbero intavolare una relazione seria, devono aspettare dopo le festività pasquali. Stesso discorso vale anche per chi cerca un nuovo impiego. Un solo consiglio: siate responsabili della vostra salute e quella degli altri.

Leone – Un po' di agitazione e nervosismo potrebbe inaugurare la giornata.

Molti di voi sono già stanchi di stare chiusi in casa, di non vedere i propri amici, di non poter abbracciare le persone care. Ad aprile vi rimetterete in carreggiata e potrete recuperare la vostra vita sociale. Nel frattempo, cercate di mantenere un'atmosfera leggera e giocosa in casa e nella coppia. Dedicatevi al giardinaggio, se avete il giardino. Aiutate i figli a studiare e a non farli stare indietro con il programma scolastico. La sera, rilassatevi guardando solo serie tv o film con la vostra famiglia. Arriverà l'occasione migliore anche per la parte economica.

Vergine – I single mostrano già i primi segni di nervosismo a causa di questo periodo critico che stanno vivendo tutti i segni zodiacali.

Presto vi rimetterete in pista e potrete incontrare la persona che fa battere il vostro cuore. Questo oroscopo vi suggerisce di essere fiduciosi, perché Cupido ha in mente tante belle cose per voi innamorati dell'amore. Coloro che lavorano online, in questo periodo potrebbero fare ottimi guadagni o concludere affari e investimenti positivi. Chi è in cerca di un impiego, deve aspettare tempi migliori.

Astrologia giornaliera: Bilancia, Scorpione, Sagittario

Bilancia – In questa giornata avete una grande sintonia con il partner. Entrambi avete modo di pianificare nuovi progetti o viaggi da fare insieme nei mesi più caldi dell'anno.

Le coppie fresche che hanno dei dubbi e che in questo periodo buio non possono incontrarsi, devono approfittare di questa giornata per capire se vale o no la pena di tenere in piedi la love story. Sui social network, qualcuno è pronto a seminare zizzania tra voi e il partner, ma da intelligenti quali siete, lo lascerete cuocere nel brodo caldo. Si sa che la migliore arma è l'indifferenza. Coloro che lavorano nel campo medico, per quanto complicato sia questo periodo, non si fanno piegare dalle difficoltà e dagli ostacoli.

Scorpione – Questa giornata che parte con alcuni dubbi, ricordi del passato, il desiderio di voler cambiare quello che non può più essere cambiato.

Anche l'insicurezza gioca brutti scherzi. Alcuni di voi si sentono inadeguati e poco affascinanti, ma sbagliano a fare questi brutti pensieri. L'oroscopo ci tiene a sottolineare che il fascino non parte dalla perfezione fisica ma dalla personalità interna. Questo è un periodo complicato, soprattutto per coloro che lavorano in ospedale e per coloro che hanno chiuso momentaneamente la propria attività, perché non garantisce la distanza di sicurezza imposta dallo Stato. Non buttatevi giù, presto questo periodo sarà solo un lontano ricordo.

Sagittario – In questa giornata non è facile dialogare con il partner, visto i suoi continui scatti di nervi.

Da questa situazione emergono le differenze, desideri contrastanti, progetti che non combaciano con i vostri. Se vale ancora la pena tenere in piedi questa relazione, allora dovete cercare di aver pazienza, dialogare con diplomazia e riportare armonia nella vostra vita di coppia. In questo periodo, in campo lavorativo potreste non avere peli sulla lingua, però, è meglio non riversare i problemi di coppia nei rapporti con i colleghi.

L'oroscopo di giovedì 12 marzo: Capricorno, Acquario, Pesci

Capricorno – Vivete emozioni contrastanti. Per molti a essere in gioco saranno soprattutto gli affari di cuore.

Coloro che hanno fatto una scelta sull'amore, potrebbero ottenere ciò che da sempre hanno desiderato. Alcuni lavoratori potrebbero compiere dei passi in avanti, chi cerca un nuovo impiego deve avere tanta pazienza e aspettare che si calmino le acque. Coloro che hanno una voglia matta di fare shopping per fuggire dall'aria soffocante che si respira in casa, devono resistere e aspettare il prossimo mese. Ci sono tante cose da fare in casa, come le pulizie di primavera.

Acquario – Non è un periodo bellissimo per l'amore. Le coppie che hanno dei dubbi sulla veridicità dei sentimenti del proprio partner, devono affrontarlo e metterlo con le spalle al muro.

Coloro che hanno dei rimpianti per qualcosa che avrebbero voluto e che non si è mai concretizzato, si lasciano sopraffare dalle insicurezze. Questo è periodo faticoso, ma piano piano uscirete fuori dal tunnel e avrete voglia di sorridere alla vita e all'amore. Nei prossimi mesi non mancano occasioni di lavoro. Sta a voi saperli sfruttare nei modi e nei tempi che riterrete più opportuni. Lucidità e prodezza sono due doti che saranno utili per la stabilità del vostro futuro lavorativo e professionale.

Pesci – Fate attenzione al ricordo, alla malinconia e a ogni cosa che potrebbe minare la vostra felicità.

Le vostre emozioni non sono del tutto serene e questo potrebbe essere un problema per l'amore. Coloro che hanno preso una cotta per una persona impegnata o conosciuta sui social, devono fare molta attenzione. Il cuore potrebbe non accusare il brutto colpo. Non è una giornata rilassante per coloro che lavorano in campo medico, invece, chi lavora online potrebbero ottenere dei risultati soddisfacenti, anche in termine di guadagno.