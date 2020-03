L'oroscopo della giornata di martedì 10 marzo, prevede un pizzico di nervosismo e stress per i nativi Toro, forse a causa di un evento in arrivo, ma anche per via di Venere indisposta, mentre gli influssi di Mercurio nel segno dello Scorpione aiuteranno i nativi del segno a mantenere le proprie promesse. Leone potrebbe non essere al top della forma fisica per via di Marte dissonante, al contrario la Vergine riuscirà perfettamente a mettere in mostra le proprie abilità.

Approfondiamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di martedì 10 marzo 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo martedì 10 marzo segno per segno

Ariete: Venere in congiunzione al segno zodiacale porterà per voi un certo fascino e un pizzico di fortuna secondo l'oroscopo di martedì. Sul fronte sentimentale anche se avete avuto qualche divergenza, saprete agilmente risolverla e riportare il sereno nella vostra relazione. Se siete single avrete un cielo decisamente favorevole per riuscire a trovare l'anima gemella. Per quanto riguarda l'ambito lavorativo se dovrete affrontare delle mansioni impegnative, valutate la possibilità di chiedere aiuto ad un collega.

Voto - 8

Toro: configurazione astrale che vede il pianeta Venere in posizione sfavorevole secondo l'oroscopo di martedì. In amore un po’ di nervosismo potrebbe mettere a disagio la vostra relazione di coppia, considerato che non vi risparmierete di dire la vostra in maniera acida. Per quanto riguarda i single evitate di mettervi in competizione con gente poco interessante. Sul posto di lavoro un po’ di stress e nervosismo v'impediranno di lavorare correttamente, distraendovi molto spesso.

Voto - 6

Gemelli: potrebbe essere il periodo adatto per iniziare a fare progetti a lungo termine. L'oroscopo prevede Mercurio favorevole nel vostro cielo e per quanto riguarda il lavoro oppure la vostra relazione di coppia, potreste prendere in considerazione l'idea di iniziare a fare progetti piuttosto grandi che potrebbero portare buoni guadagni oppure grandi soddisfazioni tra voi e l'anima gemella.

Se siete cuori solitari in cerca dell'amore sappiate che potrebbe essere la giornata adatta. Voto - 8

Cancro: configurazione astrale che vede i pianeti Venere e Marte in trigono rispettivamente dal segno dell'Ariete e del Capricorno. L'oroscopo prevede una certa freddezza in voi soprattutto sul posto di lavoro, che vi tornerà molto utile in affari che richiederanno una notevole concentrazione. In ambito sentimentale avrete modo di sperimentare e conoscere nuovi lati della vostra relazione di coppia, soprattutto per i nati nella prima decade. I single potrebbero decidere di dedicarsi di più a loro stessi e molto probabilmente sarà la soluzione più adatta.

Voto - 7,5

Leone: gli influssi del pianeta Venere in trigono dal segno amico dell'Ariete assieme a Marte in opposizione completano per voi un oroscopo tra alti e bassi. In amore la situazione tutto sommato buona che vi permetterà di vivere senza particolari problemi la vostra relazione di coppia. I single potranno vivere una nuova storia accanto ad una nuova conoscenza. In ambito lavorativo Una relazione professionale potrebbe prendere una piega diversa e trasformarsi pian piano in un problema e inoltre le energie saranno in notevole calo. Voto - 6,5

Vergine: un oroscopo che vi metterà decisamente a vostro agio grazie a Marte in posizione favorevole dal segno amico del Capricorno.

Sul fronte amoroso sentirete la forte necessità di dare e ricevere affetto, e avrete le carte in regola per riuscirci. Se siete single provate a mettervi in mostra più spesso e vedrete che riuscirete a concludere qualcosa. Sul fronte lavorativo dei progetti stanno procedendo nella giusta direzione e ciò vi metterà sicuramente di buon umore. Voto - 8,5

Bilancia: si prevede un oroscopo tutto sommato buono, con grandi soddisfazioni durante la giornata affiancati da qualche cambiamento. Sul fronte sentimentale essere forti non significa che non potete essere anche sensibili. Se avete qualcosa da dire al partner, fate pure.

I single potrebbero decidere di applicare un piccolo cambiamento nella loro vita quotidiana. Per quanto riguarda il lavoro ci saranno delle soddisfazioni che potrebbero elevare la vostra posizione. Voto - 7,5

Scorpione: oroscopo di martedì che vedrà il pianeta Mercurio in trigono rispetto al segno amico dei Pesci, che vi aiuterà a dare più peso alle vostre promesse, soprattutto sul fronte sentimentale. Infatti, se avete delle questioni in sospeso con il partner, finalmente riuscirete a far fronte a delle promesse. Se siete single invece potreste fare qualcosa che farà piacere ad un vostro amico.

Per quanto riguarda l'ambito lavorativo cercate di mollare, anche se la situazione vi sembrerà difficile da gestire. Voto - 7,5

Sagittario: potreste avere qualche piccolo problema in casa oppure nella vostra relazione sentimentale secondo l'oroscopo di martedì. Infatti non ci sarà molta voglia di condividere i sentimenti con la vostra anima gemella e ciò potrebbe provocare un po’ di malumore. Se siete single potreste non avere molta voglia di conoscere nuove persone. Per quanto riguarda il lavoro saprete perfettamente quale strada percorrere, e non avrete dubbi su come affrontare i vari ostacoli.

Voto - 7

Capricorno: l'oroscopo della giornata di martedì prevede il pianeta Marte in quadratura al vostro segno zodiacale, pronto a darvi la forza necessaria per cercare di ottenere grandi risultati sul posto di lavoro. Per quanto riguarda invece la sfera sentimentale avrete la possibilità di vivere emozioni intense e far sognare ad occhi aperti la vostra anima gemella. Se siete single usate pure il fascino per fare colpo, ma non esagerate nel vantare le vostre gesta. Voto - 7,5

Acquario: con una configurazione astrale positiva la giornata di martedì si rivelerà per voi nativi del segno perfetta per fare qualcosa di veramente speciale per la vostra anima gemella.

Coloro che sono alla ricerca dell'amore invece potranno contare su un po’ di fortuna riuscire a trovare l'amore. In ambito lavorativo non mostrate frustrazione per un progetto che non va come sperate. Siate ottimisti e se avete dubbi, non esitate a chiedere aiuto. Voto - 7,5

Pesci: Mercurio in congiunzione al vostro segno zodiacale preparerà per voi una giornata ricca di incontri per voi nativi del segno. In ambito lavorativo incontrare nuove persone potrebbe essere un'opportunità per aprire nuovi orizzonti e ottenere interessanti benefici. Se siete single Urano in trigono porterà un po’ di stabilità nella vostra vita sentimentale.

Nel lavoro sarà una giornata così piena di impegni da costringervi a disdire un appuntamento, ma questo alla fine si rivelerà un fatto positivo. Voto - 8