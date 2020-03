L'oroscopo della giornata di lunedì 9 marzo, prevede i pianeti Marte e Giove positivi per il segno di terra del Capricorno, che avrà dalla sua una grande forza fisica, mentre Toro avrà voglia di vivere momenti decisamente più stimolanti in amore. Creatività e disponibilità saranno alla portata dei nativi Scorpione, mentre Leone potrà imparare molto dai propri errori sul posto di lavoro.

Approfondiamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di lunedì 9 marzo 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo lunedì 9 marzo segno per segno

Ariete: sarà un oroscopo dove avrete intenzione fare dei cambiamenti, di tagliare dei rami secchi, e mettere finalmente da parte questioni che ormai lasciano il tempo che trovano. Sul fronte sentimentale cercare di esprimere le emozioni sarà complicato, ma riuscirete comunque nel vostro intento. Se siete single la vostra energia mentale rimarrà ad un livello costante e sicuramente andrete molto lontano. Nel lavoro saprete sfoderare grinta e tenacia mostrando ai colleghi il vostro valore.

Voto - 7,5

Toro: la giornata nascerà sotto ottimi auspici planetari con la presenza di Mercurio nel segno amico dei Pesci a spalleggiare positivamente ogni vostra iniziativa. Sul fronte sentimentale vivrete una felice espansione della vostra relazione di coppia infondendo buon umore e positività. I cuori solitari si sentiranno pervasi da una notevole forza interiore. Sul posto di lavoro sarà un eccellente momento per aumentare i guadagni con possibili promozioni.

Voto - 8,5

Gemelli: oroscopo di lunedì che prevede gli influssi di Marte dal segno del Capricorno a influenzare soprattutto la sfera lavorativa. Infatti vi affiderete all’intuito nel risolvere brillantemente una situazione economica traendone poi cospicui vantaggi. Con colleghi amici sul posto di lavoro giocherete inoltre un ruolo di mediazione, divenendo il centro di una ritrovata concordia nel gruppo.

In amore qualche scossone potrebbe destabilizzare la vostra relazione e sarà necessaria una certa attitudine. Se siete single potrebbe non essere il momento di prendere delle decisioni. Voto - 7,5

Cancro: configurazione astrale che vede una serie di pianeti come Saturno e Plutone in trigono dal segno del Capricorno secondo l'oroscopo di lunedì. In amore potreste anche ignorare eventuali problemi che non influenzano più di tanto la vostra relazione di coppia. Concentratevi dunque sul partner e all'amore che provate. I cuori solitari sentiranno una certa gioia e gratitudine dentro di loro. Sul posto di lavoro una vostra prestazione sarà esaminata con una certa rigidità e dunque fareste meglio a tenere la situazione sotto controllo.

Voto - 7,5

Leone: giornata che vi metterà decisamente a vostro agio con un cielo senza nuvole. In amore il periodo vi permette di spendere qualcosa in più per rendere felice la vostra anima gemella. Per completare il tutto, assumete un atteggiamento sincero e romantico. Se siete alla ricerca dell'amore, se vi sentite soli, provate a cambiare qualche piccola abitudine e siate voi a cercare gli amici. Per quanto riguarda il lavoro avrete modo di imparare dagli errori, proponendo progetti nuovi più concreti. Voto - 8

Vergine: cielo un po’ variabile per voi nativi del segno per la giornata di lunedì.

Sul fronte amoroso l’amore può arrivare in azienda, a un party, sulla neve, ma attenti a non attaccarvi troppo considerato che potrebbe essere solo un amore passeggero. Se avete già una relazione fissa volere tutto e subito potrebbe rivelarsi controproducente e non assennato. In ambito lavorativo la comunicazione potrebbe aiutarvi a gestire una situazione difficile. Voto - 6,5

Bilancia: giornata di cui riuscirete a scorgere soltanto un piccolo barlume di felicità secondo l'oroscopo di lunedì. In amore la giornata inizierà bene, ma alcuni imprevisti che si andranno sviluppando nelle ore successive v'impediranno di godervi la vostra relazione.

Situazione differente per i single che potrebbero incontrare una persona che presto diventerà importante. Sul posto di lavoro fate attenzione alle scelte che prenderete in quanto avranno conseguenze durature. Voto - 6,5

Scorpione: gli influssi del Sole nel vostro cielo completano per voi un oroscopo interessante. Sul fronte sentimentale accantonate ogni distrazione e concentratevi su un chiarimento con la persona amata per far salire l'affiatamento di coppia. Sicuramente avrete molto da discutere. Se siete single potete già cullarvi nella sensazione di sentirsi amati per ciò che meritate. Nel lavoro Giove in sestile genera piccole e grandi soddisfazioni e nuovi percorsi da consolidare in seguito grazie alla creatività.

Voto - 7

Sagittario: una bella Venere in trigono dal segno amico dell'Ariete porterà grandi benefici nella vostra relazione di coppia. Un'ottima configurazione astrale vi gratificherà l'anima, vi permette di essere molto sorridenti, pieni di fiducia in quello che fate e pronti a dare il meglio per la vostra anima gemella. I cuori solitari potrebbero decidere di rimanere da soli, ma le cose potrebbero presto cambiare. Nel lavoro qualche momento di tensione sarà normale, ma non avrete molto di cui preoccuparvi. Voto - 7,5

Capricorno: Marte e Giove in quadratura al segno zodiacale permettono un oroscopo ottimale per voi nativi del segno.

In amore la vostra simpatia sarà a dir poco contagiosa e saprete perfettamente coinvolgere sia i parenti che il partner. I cuori solitari avranno un morale decisamente più alto del solito che li renderà più ottimisti. Nel lavoro l'oroscopo prevede una grande forza fisica in voi che vi motiverà al punto da ideare progetti niente male. Voto - 8,5

Acquario: la configurazione astrale accuserà un umore piuttosto basso per i nativi del segno. La sfera sentimentale si rivelerà poco stimolante con alcuni bruschi cambiamenti che potrebbero spiazzarvi e portare a delle discussioni con il partner. I single dovranno tenere a mente che si potrà imparare molto dalle delusioni e dalle difficoltà.

Nel lavoro se operate in squadra, l'oroscopo prevede un'intesa bassa che non vi farà fare grandi progressi. Voto - 6

Pesci: Mercurio in quadratura al vostro cielo completa per voi un oroscopo pieno di fortuna. In amore volete sentirvi bene con voi stessi e così sarà grazie alla calma e pazienza, anche nei confronti degli altri. Per quanto riguarda i single non cedete a proposte che potrebbero rivelarsi fallimentari. Sul posto di lavoro siete alla ricerca di un documento scritto giorni fa, che potrebbe esservi utile in un progetto che state sviluppando. Voto - 7,5