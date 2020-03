L’Oroscopo di giovedì 5 marzo è pronto a rivelare come sarà questa giornata per ciascun segno zodiacale. La Luna (fase gibbosa crescente) continuerà la sua sosta al domicilio del Cancro: con la primavera ormai alle porte, per molti nativi è giunto il momento di dare spazio alle emozioni. Per la Vergine si preannuncia una bella giornata, mentre per il Toro sarà una una giornata favorevole per i sentimenti. Approfondiamo nel dettaglio le previsioni astrologiche di questa giornata.

L'oroscopo del 5 marzo: le previsioni dei dodici segni zodiacali

Ariete: per il momento l’amore dei single risulta in stand-by. La vostra attenzione sarà incentrata sul lavoro, la carriera e/o lo studio. Un legame difficile potrà essere reciso. Occhio a qualche disturbo fisico che potrebbe darvi del filo da torcere in queste 24 ore di giovedì. La Luna sarà dissonante, per cui sarà meglio cautelarsi prendendo le giuste misure di sicurezza. Non strafogatevi di cibo e cercate di dormire di più.

Toro: in questa giornata ci sarà ampio spazio per i sentimenti.

Le coppie si ritroveranno a parlare di un argomento interessante, qualcosa incomincerà a muoversi in senso positivo. Entro l’autunno si verificherà un cambiamento sostanziale, intanto continuate a lavorare sodo e a prendervi cura della vostra persona. A fine giornata qualcuno risolverà un increscioso problema e volterà pagina.

Gemelli: giornata perfetta per chiarire ogni dissidio amoroso o dubbio sentimentale.

Non amate le mezze misure, per voi le cose o sono bianche o nere. Le stelle vi supporteranno, quindi approfittatene. Qualcuno potrebbe rivolgersi a voi per un consiglio o per chiedervi un favore. Non saranno da escludersi telefonate o email. Tenete d’occhio i bronchi, di questi tempi è meglio prevenire che curare.

Cancro: l’oroscopo del 5 marzo sorride all’amore di coppia. Con il partner l’intesa è stellare ed anche la passione risulta vulcanica.

Qualcuno ha vissuto dei mesi tormentati, ma ora comincerà un periodo in crescendo sia per voi che per le persone che vi stanno a cuore. In serata sarete molto stanchi e non vedrete l’ora di andare a dormire. Non si escludono problemi di stomaco o alla cervicale. In arrivo degli eventi emozionanti.

Leone: per alcuni nativi di questo segno non saranno 24 ore al top poiché qualcosa girerà male. Vi sembrerà di avere tutti e tutto contro, per cui cercate di fare meno cose possibili. Rinviate eventuali appuntamenti e slittate qualche lavoro al giorno seguente. Chi ha due storie rischierà di essere scoperto, per cui prendete posizione.

Nel lavoro cercate di non inimicarvi i colleghi. Tenete sotto controllo il vostro fisico, non strafogatevi dal nervoso.

Vergine: in arrivo una buona giornata, perfetta per recuperare forza e lavoro. Ci potrebbe essere una certa questione economica da risolvere, in tal caso prendete le cose così come vengono. Scrollatevi l’ansia di dosso e partite alla carica. In amore occorrerà metterci un pizzico di impegno in più altrimenti la fiamma si potrebbe spegnere da un giorno all’altra. Giornata favorevole per chi sogna di allargare la famiglia.

Bilancia: le previsioni dell’oroscopo del giorno 5 marzo dicono che qualcosa bollirà in pentola.

Vi sentirete molto bene non solo fisicamente ma anche mentalmente. Chi è innamorato godrà di 24 ore perfette dato che con il partner l’intesa sarà estremamente invidiabile. Chi è solo presto potrà trovare qualcuno di speciale a cui regalare il proprio cuore. Nel lavoro sarete notati ed encomiati, a breve potrebbe arrivare un’ulteriore entrata che vi farà fare i salti di gioia.

Scorpione: Venere opposta vi remerà contro, almeno per quanto riguarda gli affari di cuore. Tenetevi alla larga dalle discussioni, forse il partner commetterà un gesto poco carino nei vostri confronti. Cercate di parlare chiaro, questo vale anche nel lavoro.

Occhio alla distrazione, in questo periodo vi sentite maggiormente vulnerabili e confusi. Considerate l’idea di mangiare sano e di dire ‘basta’ al cibo spazzatura.

Sagittario: ultimamente siete molto provati e stanchi. Avete bisogno di staccare la spina dal lavoro/studio e prendervi una bella pausa rigenerante. In famiglia ogni problema potrà essere ripianato. Rispettate il partner, non date mai nulla per scontato. Lieve fastidio alle gambe per alcuni nativi, tuttavia non fatevi prendere dal panico.

Capricorno: avete la Luna in segno opposto ma ciò non potrà impedirvi di emergere. Nel lavoro riuscirete a ottenere ottimi risultati ed anche in amore o in famiglia tutto filerà liscio come l’olio.

Spesso siete indecisi, ma in queste 24 ore vi sembrerà di avere le idee chiare. La passionalità non mancherà per le coppie giovani. In caso di dubbi lasciate confortare dalla persona del cuore. Occhio alla salute, non strafate.

Acquario: in giornata dovrete tenere gli occhi bene aperti dato che alcuni tra i nativi rischieranno di dire qualcosa di poco carino. Siete pronti ad uscire allo scoperto, in questi mesi vi siete rinchiusi in voi stessi ed avete mandato avanti un vostro progetto personale. La salute sarà buona ma qualche piccolo fastidio alla pancia non sarà da escludersi del tutto. Possibili incontri di lavoro o di svago, presto l’amore busserà alla porta di chi è solo da tempo.

Pesci: una situazione d’amore potrà essere ripianata in questo fruttuoso periodo. O dentro o fuori, non tenete il piede in due scarpe. Coloro che hanno un periodo negativo alle spalle, potranno ripartire e lasciarsi alle spalle ogni tensione. Nel lavoro sarà necessario impegnarsi maggiormente, soprattutto se si lavora in proprio. In serata le energie scarseggeranno, per cui cercate di non affaticarvi eccessivamente.