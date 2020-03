L'Oroscopo lascia presagire una giornata di grande energia per i pesci, che potranno fare affidamento sugli influssi positivi di Giove. L'Acquario sta vivendo delle giornate di recupero, le stelle favoriscono i sentimenti, ma potrebbero anche spingere qualcuno a cedere a trasgressioni proibite. L'Ariete dal canto suo farà bene a muoversi con cautela, mentre il Toro potrebbe vedersi ostacolato nella realizzazione di alcuni progetti. Approfondiamo di seguito l'oroscopo completo della giornata di domani, mercoledì 4 marzo 2020, con previsioni astrologiche per amore, lavoro e salute.

Oroscopo giornaliero del 4 marzo segno per segno

Ariete: questa giornata potrebbe iniziare con il freno a mano tirato, qualcuno potrebbe sentirsi alquanto sotto pressione e il nervosismo accumulato potrebbe favorire la nascita di contrasti e discussioni. Il consiglio delle stelle è quello di usare toni moderati ed evitare di farsi prendere dal panico.Venere e Mercurio in posizione amica garantiscono un recupero a partire da metà settimana.

Toro: è un buon momento in amore e per i rapporti interpersonali.

Al contrario la giornata di domani potrebbe riservare delle agitazioni in ambito lavorativo. L’ambizione del Toro potrebbe scontrarsi con alcuni limiti o blocchi imposti da terze persone.

Gemelli: non è un oroscopo negativo quello dei Gemelli per la giornata di domani, mercoledì 4 marzo, tuttavia alcune problematiche di natura finanziaria o legate alla gestione della casa potrebbero agitare i Gemelli.

Dal punto di vista finanziario è un periodo non privo di preoccupazioni, mercoledì potrebbero esserci degli imprevisti che richiederanno degli ingenti dispendi finanziari.

Cancro: Il mese di marzo e più positivo di quello precedente, tuttavia durante la prima metà alcune preoccupazioni continueranno ad accettare il segno. Potrebbero esserci delle questioni da chiarire in amore e all'interno dell’ambito lavorativo, l’oroscopo consiglia di affrontare i problemi di petto, l'obiettivo sarà trovare le soluzioni necessarie a ristabilire equilibrio e serenità.

Leone: è un momento di recupero per il sogno, tuttavia qualche malessere di natura fisica potrebbe costringere il Leone a rimandare alcuni impegni e a rallentare un po’ i ritmi. Al contrario è un momento interessante per la sfera sentimentale, coloro i quali vivono un rapporto instabile, devono cercare di risolvere le problematiche, ma sarà opportuno rivedere alcune posizioni prese. Incontri favoriti. Bene il lavoro.

Vergine: l’oroscopo di marzo lascia presagire un mese più che è vantaggioso per la Vergine grazie ad una quadratura interessante di pianeti che favoriscono il segno. Tuttavia il consiglio delle stelle è quello di lasciare da parte l'ansia e lo stress, vivendo le situazioni con più leggerezza così da non accumulare stress ed inutile nervosismo.

Serenità in amore anche gli incontri sono favoriti.

Bilancia: è un momento di cambiamenti per il segno, che durante le prossime ore potrebbe prendere delle decisioni drastiche, soprattutto per quanto riguarda la sfera professionale. Entro la fine della prima metà del mese potrebbero giungere a termine tutte quelle situazioni o relazioni rivelatesi più nocive che positive e di cui il segno ha forte bisogno di liberarsi.

Scorpione: l'oroscopo del 4 marzo consiglia di provare a ritrovare l'equilibrio perso, dedicandosi qualche momento per se, ma soprattutto assumendo un atteggiamento sereno che vi aiuti ad evitare di allargare i contrasti.

L'ottimismo e la positività sono le uniche chiavi che vi permetteranno di sciogliere la matassa. In amore ci saranno delle giornate sottotono, ma con l'arrivo del weekend si potrà recuperare.

Sagittario: potrebbe essere una giornata leggermente sottotono per il segno, qualcuno ha come l'impressione che qualcosa gli stia sfuggendo di mano. Dunque quella di mercoledì 4 marzo è, secondo il presagio delle stelle, una giornata di alti e bassi, soprattutto per quanto riguarda l'ambito lavorativo. Al contrario in amore si può recuperare, c'è serenità nei sentimenti e la calma ritrovata aiuta a far strada verso il cuore del partner.

Capricorno: un quadro astrale molto vantaggioso protegge il segno e lo avvantaggia, soprattutto per quanto riguarda la sfera professionale. E' il momento ideale per coloro i quali intendono avanzare una proposta o avviare un'attività. Al contrario in amore potrebbero esserci delle problematiche, qualcuno ha bisogno di capire quello che davvero vuole per il futuro, ma soprattutto che tipo di persona vuole accanto a se.

Acquario: non è un momento negativo per quanto riguarda la sfera lavorativa, al contrario l'aspetto economico potrebbe creare delle problematiche. Un oroscopo interessante protegge l'Acquario in ambito sentimentale, anche se non lo tiene lontano dai guai.

Qualcuno potrebbe infatti lasciarsi dominare dagli istinti, cedendo alla trasgressione e in alcuni casi al tradimento. Meglio essere cauti.

Pesci: Giove in aspetto positivo offre splendide opportunità al segno, che deve però dimostrarsi bravo nel saperle cogliere. In amore così come in ambito lavorativo è un periodo che può offrire molto, bisogna solo sapere cosa si vuole e non aver paura di lottare per ottenerlo. Anche dal punto di vista salutare sono giornate positive, energiche e di grande forza.