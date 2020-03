L'oroscopo dell'11 marzo è pronto a rivelare l'andamento della giornata secondo le previsioni astrali. Nonostante il periodo critico, alcuni segni zodiacali pensano a come dare una grande svolta alla propria vita amorosa o lavorativa. Gli altri, invece, si lasciano "cuocere" lentamente dalle incertezze, dai timori, dai pensieri negativi. Nel dettaglio, l'astrologia della giornata di mercoledì e le previsioni astrali su amore e lavoro per ciascun simbolo zodiacale.

Oroscopo del giorno: Ariete, Toro, Gemelli

Ariete – In questa giornata potreste essere in preda ai sentimenti contrastanti. Se è così, trovate un modo per scacciare via i pensieri negativi, magari una videochiamata con le persone che coltivano la vostra stessa passione. Questo è un modo per non deprimervi, visto il periodo critico. Non si esclude che questa potrebbe essere una giornata imprevedibile, che vi riserva qualche sorpresa inattesa. In campo lavorativo sapete gestire bene le circostanze complicate e i rapporti di ogni tipo.

Avete la risposta giusta al momento giusto e tutto questo vi aiuterà a ottenere ottimi risultati.

Toro – Lo sforzo che dovete fare in questo periodo è di concentrarvi su voi stessi, sui vostri bisogni e sulle ferite ancora aperte che probabilmente vi impediscono di essere obiettivi nella vostra ricerca dell'anima gemella. Non è un periodo eccezionale ma con qualche stimolo potreste apportare qualche cambiamento nella vostra vita.

In questa giornata la vostra lucidità cala e l'irritabilità potrebbe prendere il sopravvento. Fate attenzione alle gaffe e non rispondete per rime al grande capo o al cliente incontentabile.

Gemelli – Vi aspetta una giornata movimentata, specie nella prima parte, quando un equivoco potrebbe turbare l'armonia di coppia. Vi sentite divisi tra il dubbio e la voglia di lasciar perdere. La vostra sensualità potrebbe mettere a tacere molte incertezze e riuscirete a chiarire ogni cosa.

Occhio a non essere possessivi. Nonostante alcune difficoltà professionali e lavorative, non vi mancano il coraggio e l'audacia per affrontare ogni evenienza. Dovete sudare per raggiungere i risultati sperati.

Previsioni di mercoledì 11 marzo: Cancro, Leone, Vergine

Cancro – Tensioni nervose e piccoli disaccordi potrebbero percorrere il rapporto di coppia. Momenti di incertezza capitano anche alle coppie indistruttibili, quindi, se la vostra unione è solida, i problemi che vi attanagliano non sono essenziali, quindi è meglio sorvolare. Non mostratevi puntigliosi. In questo periodo potreste essere poco lucidi, confusi, o troppo impulsivi e frettolosi.

È possibile che appesantiate i vostri rapporti lavorativi con tensioni o equivoci. Siate cauti, meglio rimandare eventuali scelte o, nel caso di urgenze e indecisioni, fatevi consigliare da un professionista o da un amico fidato. In questo modo eviterete di compiere qualche passo falso.

Leone – Vi sentite divisi a metà oppure in preda a sensazioni molto forti. Forse vi piace una persona già impegnata, oppure state vivendo una storia clandestina. C'è anche chi sta rimpiangendo un ex e non riesce a vedere nessun'altra persona al suo posto. Le bufere emotive si placheranno con il passare dei giorni e nonostante qualche dubbio di troppo, arriverà la serenità anche in amore.

In campo lavorativo avete una bella carica e la lucidità fare ogni tipo di trattativa o per concludere affari interessanti. Stringete alleanze fondamentali che vi saranno utili in futuro.

Vergine – Tra imprevisti domestici o familiari, disaccordi con il partner e piccoli disguidi, questa giornata vi rende meno intransigenti e polemici. Tuttavia, l'andamento del rapporto di coppia risulta oscillante: a momenti affettuoso e comprensivo, in altri duro e attaccabrighe. Coloro che sono infelici e che vorrebbero qualcosa di più, devono mettere le cose in chiaro con la persona del cuore. Se il vostro partner non riesce a capire i vostri bisogni, provate ad ammaliarlo con il vostro fascino.

In campo lavorativo sfruttate bene le vostre energie. A causa della vostra impulsività o poca pazienza, dovete fare molta attenzione a non commettere errori o a fare scelte sbagliate.

Astrologia giornaliera: Bilancia, Scorpione, Sagittario

Bilancia – Questo periodo potrebbe sembrarvi positivo, tra emozioni tiepide e il desiderio dì viaggiare con il partner. Ma, per una parola sbagliata, forse a causa della gelosia o dell'intromissione familiari, potreste vivere una giornata poco idilliaca. In compenso, il dialogo è fluido e potete affrontare tutto ciò che vi turba. Per il lavoro, è un periodo in stand-by a causa degli eventi esterni.

Scorpione – Spazio all'amore. Occhio, però, alle vostre stesse aspettative. L'oroscopo consiglia di rimanere con i piedi per terra e di valutare le persone per quello che sono, senza sperare di poterle cambiare. È anche vero, però, che non dovete mai perdere la vostra capacità di trovare il buono in tutto. Avete la dote di vedere l'aspetto migliore in ogni persona che conoscete. Per alcuni di voi decolleranno la carriera, gli affari, le entrate, gli investimenti, i progetti imprenditoriali. Gli impiegati statali devono fare massima attenzione, soprattutto con il pubblico. Se cercate lavoro, le occasioni arriveranno a primavera inoltrata.

Sagittario – Molti dei dubbi che vi avevano attanagliato negli ultimi mesi, svaniranno come nebbia al sole a fine primavera. Se convivete, dovete mettere in conto qualche fastidio domestico o familiare, nulla a cui voi non siete già abituati. Questa giornata di mercoledì, però, potrebbe essere diversa, perché l'amore tornerà in primo piano. Inoltre, questa giornata segnala tempo stabile con la possibilità di mettere a segno gli affari interessanti o di stringere alleanze importanti per la vostra ascesa al potere.

L'oroscopo di mercoledì 11 marzo: Capricorno, Acquario, Pesci

Capricorno – Questo è un periodo che favorisce gli innamoramenti.

Che siate a caccia di flirt o che siate dei romantici cronici che sperano di trovare l'anima gemella per vivere una storia da favola, state sicuri che il destino ha in mente qualcosa di fuori dall'ordinario per voi. In campo lavorativo potreste essere costretti a seguire determinate regole imposte dai piani alti. Alcuni di voi devono rivedere dei progetti a causa di errori, distrazioni, imprevisti o disguidi. Tenete duro, questa giornata potrebbe concludersi in maniera favolosa, magari potrebbe riservarvi piacevoli novità.

Acquario – L'oroscopo descrive la vostra giornata come una partita a scacchi dove sfidate voi stessi.

Sentimenti contrastanti agitano il vostro animo e potreste sentirvi spaccati a metà, in conflitto perenne con voi stessi, il vostro passato, le vostre scelte. C'è anche del buono in questa giornata, ma dipende dal vostro atteggiamento, da come vi comportate davanti agli avvenimenti che richiedono massima attenzione e rispetto delle regole imposte dall'alto. Sfruttate questo periodo per mettere in ordine la casa, per rivedere i vostri progetti o per sistemare questioni ancora irrisolte.

Pesci – Nonostante il periodo instabile, per alcuni di voi è una giornata adatta per risvegliare alcuni sentimenti sopiti.

Se la vostra unione è datata, e il tempo e le abitudini hanno fatto appassire il fiore della complicità, trovate un modo per non far rifiorire il vostro amore. Questa giornata offre anche situazioni positive, ma dovete essere saggi, consapevoli e tempestivi, perché nei prossimi mesi potrebbero emergere divergenze, piccole crepe e tensioni a non finire. Sarà proprio la vostra abilità nel dialogare e affrontare le divergenze con padronanza a tenere in piedi la love story. Avete la possibilità di trovare nuovi sbocchi, di migliorare l'attuale posizione professionale, di aumentare anche le entrate e magari potreste avere un miglioramento contrattuale.