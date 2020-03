L’Oroscopo del 6 marzo è pronto a rivelare come sarà questa giornata per ciascun segno zodiacale. In mattinata la Luna (fase gibbosa crescente) abbandonerà il Cancro e si porterà nel domicilio del Leone. Per l'Ariete si preannuncia una serata all'insegna della passione, mentre per la maggior parte dei nativi della Vergine sarà un fine settimana favorevole all'amore.

Approfondiamo nel dettaglio le previsioni astrologiche di questo venerdì.

L'oroscopo del 6 marzo: le previsioni dei dodici segni zodiacali

Ariete: la disposizione astrale sarà particolarmente intensa specie sul piano sentimentale. Con la persona del cuore l’intimità sarà strepitosa, eventuali difficoltà saranno scardinate. Coloro che cercano un lavoro, anche part-time, dovranno attendere ancora un po’ perché questi tempi non sono favorevoli. Un’occasione vi potrebbe capitare sotto il naso, cercate di coglierla al volo. Fisico in recupero.

Toro: in giornata alcuni tra i nativi rischieranno di farsi cogliere da un attacco d’ansia a causa di certe polemiche che potrebbero emergere sul piano di lavoro e/o familiare.

In linea generale, invece, non dovete sentirvi costretti a fare una determinata cosa solamente per compiacere chi vi sta attorno. Seguite il vostro istinto che sarà migliore in giornata. Novità in arrivo per quanto riguardano i single. Occhio ai problemi polmonari, non prendete troppo freddo.

Gemelli: un problema non chiarito potrebbe tornare a riaffacciarsi proprio in questa giornata ma voi sarete pronti a prendere il toro per le corna.

Non vi fate abbattere tanto facilmente. In amore, le coppie di vecchia data potrebbero entrare un conflitto, qualcuno si lamenterà del poco spazio personale. Comunque sia, sarà la giornata perfetta per focalizzarsi sui propri progetti e spiccare il volo. Salute stabile.

Cancro: l’oroscopo del 6 marzo si presenta come molto buono, dato che le opportunità non vi mancheranno. I single avranno maggiori chance di fare colpo, mentre le coppie risulteranno inseparabili.

Un progetto di vita comune è in atto e il solo pensiero vi rende entusiasti. Nel lavoro siete in cerca di certezze e di soluzioni di guadagno extra. Presto molti nativi archivieranno una collaborazione e avranno più tempo libero.

Leone: in giornata dovrete andarci cauti poiché rischierete di arrabbiarvi per un nonnulla. Avrete troppa carne a cuocere e quindi rischierete di perdere le staffe. Saranno 24 ore particolari per le questioni sentimentali, l’amore potrebbe subire un brusco contraccolpo. Prendete le distanze dai soggetti negativi, avete bisogno di rinnovarvi. Agite!

Vergine: sarà un venerdì importantissimo che favorirà l'amore.

Chi è rimasto solo per molto tempo, presto incontrerà una persona speciale. Dopo una lunga sofferenza giungerà il momento di rialzarvi e rimettervi in carreggiata. Quello che non uccide, fortifica. Nel complesso sarà una giornata positiva, anche la salute risulterà compatta.

Bilancia: le previsioni dell’oroscopo del giorno 6 marzo preannunciano un venerdì un po' movimentato. Avrete un sacco di cose da fare, probabilmente a casa. Chi ha un amore a distanza, presto potrà ricongiungersi per sempre. Non sottovalutatevi, siete un segno pieno di risorse. Nel lavoro , presto raggiungerete dei nuovi traguardi.

Guardatevi alle spalle dai colleghi invidiosi. In famiglia ci sarà molta armonia. Cercate di non strafare poiché sarete molto affaticati.

Scorpione: se qualcosa dovrà andare storto, lo farà e non potrete fare nulla per impedirlo. Comunque sia, cercate di non imbufalirvi davanti agli intoppi. Dovrete stringere i denti solamente per queste 24 ore, dopodiché tornerà il sereno. Cercate conforto tra le braccia dell’amore. Nel lavoro cercate di portare pazienza, soprattutto se avete un capo dispotico. Non sprecate energie inutilmente.

Sagittario: non tenete il piede in due scarpe, prendete posizione.

Questo vale sia in amore che nelle amicizie. Ma non schieratevi senza conoscere tutte le versioni. Prima di fare un passo avanti, verificate. La salute risulterà un po' precaria, ultimamente mangiate e dormite male. Attenzione ai bronchi, non esponetevi troppo.

Capricorno: se volete ottenere un miglioramento, dovrete muovervi in prima persona. Non lasciate nulla al caso, prima di agire riflettete per bene e considerate tutte le eventuali variabili. Occhio alle tensioni di vecchia data che potrebbero tornare alla ribalta e infastidirvi. In serata cercate di non fare le ore piccole e dormite 7-8 ore minimo.

Acquario: state vivendo un periodo di leggero calo fisiologico, sarà la primavera che si avvicina ma vi sentite molto assonnati e poco concentrati. Non partite in quarta senza aver prima controllato le situazioni come stanno messe. In amore la passione non mancherà anche se qualche coppia potrebbe essere in fase di stallo. Prendete le opportune precauzioni prima di uscire.

Pesci: In queste 24 ore dovrete portare molta pazienza dato che la situazione generale non sarà delle migliori. Cercate sicurezza e stabilità, soprattutto a livello lavorativo in cui le cose risultano da tempo incerte. In serata vi sentirete molto meglio rispetto alla mattinata, riuscirete a scaricare lo stress accumulato.

La soluzione che cercate da tempo, sta per bussare alla vostra porta.