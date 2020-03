L'Oroscopo del week-end 7-8 marzo è pronto a svelare come saranno le giornate di sabato e domenica. Dal punto di vista astrologico, la settimana si concluderà con la Luna che lascia il Leone per transitare in Vergine. Domenica si verificherà la Luna piena che accrescerà la pace e il benessere interiore. Ci sarà maggior spazio per le emozioni e per le sorprese, i nati della Bilancia e del Cancro avranno di che sorridere. Amore, lavoro, benessere e soldi, approfondiamo il tutto scoprendo nel dettaglio le previsioni del fine settimana per ciascun segno.

Previsioni astrologiche del fine settimana dall'Ariete alla Vergine

Ariete - La vostra creatività sarà alle stelle per cui nulla vi sarà impossibile. Non permettete a nessuno di dirvi cosa potete o non potete fare, dovete imparare a prendere le vostre decisioni accettando anche eventuali errori. Sfruttate questa creatività per fare un lavoro eccellente, sarete senz'altro notati ed elogiati. Sabato e domenica saranno due ottime giornate per mettersi in viaggio. La situazione generale comincerà a sanarsi e l'aria risulterà respirabile.

Buona parte dei nativi dell'Ariete, saranno a riposo e quindi si alzeranno con calma godendosi queste due giornate in assoluta armonia. Mettete da parte la dieta, sgarrare di tanto in tanto non è grave.

Toro - In genere, il sabato sera è il momento che preferite dell'intera settimana. Lontano dall'ansia quotidiana e dai turbamenti del rientro del lunedì, potete rilassarvi e recuperare le energie. Chi fa un lavoro impegnativo oppure studia, preferirà trascorrere le serate di questo fine settimana tra le mura di casa, magari guardando serie tv oppure gustandosi un piacevole romanzo.

In questa fase della vostra vita chiedete solamente serenità, siete fin troppo preoccupati e agitati. Concentratevi sugli aspetti positivi e non perdete di vista gli obiettivi che vi siete imposti ad inizio anno. Qualcuno si renderà conto di doversi mettere a dieta, ma rimandate a lunedì.

Gemelli - Sabato e domenica sarà possibile fare un viaggio dato che avrete a disposizione un buon cielo astrale.

Non tutti potranno prendersi un paio di giornate di riposo dato che il lavoro non lo permetterà, ma sarà comunque un importantissimo week-end. Sfruttate queste due giornate per sistemare i conti e rivedere alcune email. Se state mandando avanti un lavoro in proprio, considerate l'idea di aprire un sito web personale al fine di farvi conoscere. La passione sarà bollente, con il partner potrete anche spingervi oltre i vostri limiti.

Cancro - L’oroscopo del week-end segnala una buona ripresa psicofisica inoltre resterete piacevolmente stupiti da un evento che si verificherà in una di queste due giornate.

Avete avuto una settimana sufficientemente valida, anche se qualche rallentamento non è mancato. In generale non potete certo lamentarvi. Qualcuno dovrà portare l'auto dal meccanico o fare una visita ad un parente. Comunque sia, sarà possibile programmare la seguente settimana e valutare nuovi hobby da intraprendere. Mano mano che la primavera si avvicinerà avvertirete il forte bisogno di splendere e di sorridere. Una novità familiare sta per bussare alla vostra porta. Sabato o domenica avrete modo di preparare un dolce squisito.

Leone - Saranno due giornate più che valide per parlare di autostima e crescita personale.

Siete determinati ad arrivare in alto, ma avete paura di cadere. Avrete modo di riflettere sui vostri obiettivi e sulle vostre capacità. Dopo un'intesa settimana di lavoro/studio, finalmente potrete staccare la spina e svagarvi. I più giovani si ritroveranno ad uscire in buona compagnia mentre gli anta sceglieranno di fare qualcosa di intenso con la persona amata. Concedetevi una cenetta romantica, in casa o al ristorante. Non trascurate l'esercizio fisico, anzi considerate l'idea di iscrivervi a tennis o di fare delle lunghe scampagnate nel verde.

Vergine - La settimana vi ha tenuto indaffarati e concentrati sul lavoro e sulle questioni finanziarie.

Una difficoltà economica entro breve tempo sarà risolta. Qualcuno riuscirà a concludere una vendita o un acquisto immobiliare. Sabato e domenica saranno favorevoli alle uscite di coppia o d'amicizia. Prima di uscire di casa controllare di aver preso tutto, anche l'ombrello! Tenetevi alla larga dalle radiazioni e dedicatevi a delle attività manuali. Presto potrete scrollarvi di dosso tutte le fatiche invernali. Con il sopraggiungere della primavera potrete rifiorire come una bella rosa. Domenica dormirete un po' di più e le coppie si lasceranno trasportare dalla passione.

Previsioni del week-end dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia - Le previsioni astrologiche vi vedranno molto impegnati in questo fine settimana. Dovrete mantenere alta la guardia, un collega o una persona 'amica' cercherà di fregarvi. Non siete degli sprovveduti, per cui ogni insidia sarà sistemata. Sabato vi rilasserete con una buona pizza e poi vi gusterete un bel programma in tv oppure troverete appagamento tra le braccia del partner. Domenica mattina, specie se non dovrete lavorare o studiare, vi alzerete con calma e ve la prenderete comoda. Sarà possibile vivere un'emozione intensa e indimenticabile.

Porterete tutti i compiti a termine senza affannarvi eccessivamente. Le coppie più salde si lasceranno andare ad una bollente passione. Sarà il week-end perfetto per chi cerca una gravidanza.

Scorpione - Sarà un sabato favorevole per le attività lavorative e gli hobby. La settimana si concluderà in buon modo grazie alla Luna in Leone che vi renderà propositivi e aggressivi al punto giusto. Domenica avrete modo di premiarvi per le fatiche fatte nei giorni scorsi. Concedetevi un adeguato riposo, dedicatevi alle vostre passioni meno estenuanti e che richiedono minor sforzo. In tal modo ricaricherete le pile e sarete pronti ad affrontare un'altra settimana di fuoco.

L'amore sarà protagonista, con il partner l'intesa sarà profonda. Le coppie giovani presto avranno modo di allargare la famiglia dato che saranno due giornate fertili e fortunate. Sabato o domenica avrete modo di risistemare il guardaroba, presto vi concederete una bella sessione di shopping.

Sagittario - In questo fine settimana l'attenzione si focalizzerà sulle vostre richieste. Da tempo meditate di fare il salto avanti, di chiedere una promozione o un piccolo aumento della paga. Avete in cantiere un progetto che reputate strepitosamente intelligente. Sabato qualcuno si ritroverà ad uscire in pizzeria oppure si concederà un bel bagno rilassante per riprendersi dalla settimana infuocata.

Le coppie si lasceranno andare alla passione che risulterà stellare. Tenete la mente attiva leggendo libri di genere diverso, non siate monotoni! Qualche nativo del Sagittario sta meditando di cambiare auto o di trasferirsi altrove, domenica potrebbe verificarsi una svolta.

Capricorno - Sarà un week-end tranquillo forse con qualche novità alla domenica. Sabato mattina sarete indaffarati con i consueti compiti. A metà pomeriggio in molti riusciranno a liberarsi e a prendersi una bella pausa dal lavoro/studio. Avrete 48 ore importanti per riflettere su un progetto di vita. Le coppie, invece, discuteranno di alcune questioni economiche o matrimoniali.

Con i figli potrebbero emergere incomprensioni, soprattutto se sono in fase adolescenziale. Domenica potrebbero arrivare telefonate o visite a sorpresa, forse un parente o un amico/a. Dedicate queste due giornate alla cura della vostra pelle che è stata a lungo trascurata. Invitate un collega o un familiare a prendere un caffè al bar, coltivate i rapporti sociali.

Acquario - Dopo una settimana mediocre, finalmente si intravederà una netta ripresa. L'amore risulterà intenso ed esplosivo, specie per i giovani innamorati. Un appuntamento potrebbe saltare da un momento all'altro. Se possibile, cercate di muovervi a piedi piuttosto che usare l'auto.

Il vostro corpo necessiterà di un maggior moto dato che fate vita sedentaria. Qualcuno resterà bloccato in casa a causa di certi imprevisti, ma riuscirete comunque a cavarvela. Dovrete mantenere la calma, una situazione incresciosa rischierà di farvi saltare i nervi. Coloro che lavorano da casa avranno una bella dose di energia e saranno effettivamente concentrati. Chi ha dei figli si ritroverà a divertirsi con loro. Non saranno da escludersi dei momenti emozionanti.

Pesci - L’oroscopo del week-end invita a prendersi cura della propria mente. Siete perennemente stressati a causa dei ritmi di vita che conducete. Da quando è incominciata la settimana vi state destreggiando tra mille impegni. Sabato sera sarete molto stanchi e non vedrete l'ora di staccare la spina e rigenerarvi. Vi coccolerete davanti alla televisione, siete appassionati di serie tv o film romantici. Domenica, invece, avrete modo di alzarvi un pochino più tardi. Per non ritrovarvi nuovamente affannati e impelagati in centinaia di mansioni, stilate un programma accurato con tutte le cose che dovrete svolgere nell'arco della settimana. Sorprese in arrivo.