Parte una nuova giornata per tutti e dodici segni zodiacali. Leggiamo quindi l'Oroscopo e le previsioni dell'11 marzo 2020, con tutte le novità ed i cambiamenti che porteranno stelle e pianeti in amore e nel lavoro.

Astri e oroscopo dell'11 marzo: previsioni

Ariete: in amore la situazione generale porta qualche piccolo contrasto, la Luna opposta chiede di essere prudenti. Nel lavoro è un momento difficile da gestire, c'è maggiore nervosismo. Un cambiamento potrà arrivare solo nei prossimi giorni.

Toro: per i sentimenti la situazione generale invita a fare qualcosa in più.

Chiarite quello che non va entro la serata. Nel lavoro non manca un po' di stanchezza, potreste arrabbiarvi con chi non vi ascolta.

Gemelli: a livello amoroso la situazione astrologica è da sfruttare per capire chi è davvero dalla vostra parte. Venere dal 3 aprile inizia un transito importante. Nel lavoro agite subito per risolvere un problema.

Cancro: per i nati sotto questo segno zodiacale la situazione astrologica per i sentimenti invita ad essere più cauti. A livello lavorativo è un momento non facile da gestire, qualche cambiamento sarà inevitabile.

Leone: in amore è una giornata agitata per le relazioni che hanno vissuto una crisi. Nel lavoro mettete a punto nuovi progetti, questo è il momento giusto. Non scoraggiatevi, ma andate sempre avanti.

Vergine: per i sentimenti è una settimana importante per le relazioni, visto che in questo periodo potreste anche fare una scelta fondamentale per la vostra vita. Nel lavoro avete voglia di portare avanti nuovi progetti, il periodo aiuta.

Previsioni e oroscopo dell'11 marzo: la giornata dei segni zodiacali

Bilancia: per i nati sotto questo segno zodiacale la Luna positiva regala una grande voglia di mettersi in gioco. A livello lavorativo Saturno e Giove dissonanti invitano ad affrontare discorsi importanti per risolvere un problema.

Scorpione: in amore non mancherà qualche emozione da vivere, più ci avviciniamo al fine settimana e più le cose andranno meglio.

Nel lavoro ci potrebbero essere affari vantaggiosi, dovete rivedere però un ruolo o accettare qualcosa di diverso.

Sagittario: a livello amoroso non sottovalutate i rapporti che vanno avanti da tempo. Per chi è single c'è la possibilità di far partire una storia importante. Nel lavoro non manca qualche complicazione, attenzione alle spese di troppo.

Capricorno: per i sentimenti è un periodo di maggiore tensione, ma solo per le coppie che hanno avuto crisi in passato. Nel lavoro, se possibile, prendete tempo.

Acquario: per i nati sotto questo segno zodiacale non mancano le nuove idee, le coppie forti devono però evitare complicazioni.

Nel lavoro quello che nasce adesso potrebbe portare qualche ripensamento in futuro. Non rimandate nulla ai prossimi giorni, agite ora.

Pesci: a livello amoroso la Luna porta un recupero generale. Nel lavoro momento utile per parlare. Quello che vivete ora nel complesso è positivo.