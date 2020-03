L'Oroscopo di mercoledì 11 marzo regala un atteggiamento positivo e sereno a tutti i segni di Aria grazie alla posizione favorevole di Mercurio in Acquario che rende l'amore più vivo e i rapporti di amicizia più empatici. Luna, ancora in transito dalla Bilancia, punta un riflettore sull'emotività sentimentale rendendo la sfera sentimentale profonda, socievole e fragile nelle previsioni astrali segno per segno.

Le predizioni astrologiche di mercoledì 11 marzo

Ariete: i transiti planetari sono un po' contrastanti.

Da un lato ci sono gli astri posizionati in Pesci e Toro che spingono a vivere la vita in modo più sensibile, passionale e rivoluzionaria. Dall'altro gli astri in quadratura dal Capricorno cercano di richiamare all'ordine creando blocchi emotivi difficili da superare. A chi seguirete? A voi la scelta.

Toro: le novità non mancano di certo con Urano nel segno che, insieme a Venere, rende la sfera amorosa avvincente e concreta. Plutone e gli astri presenti in Capricorno consigliano di svolgere una "pulizia interiore" eliminando i dubbi e filtrandoli con una nuova consapevolezza.

Gemelli: La Luna diventa vostra consigliera e canalizza le energie al meglio per far volare una storia d'amore in sospeso o risolvere eventuali attriti in coppia. Il temperamento è brillante ed è quello giusto per affrontare le difficoltà in modo armonioso ed empatico.

Cancro: l'astro d'argento in quadratura può procurare noia nei rapporti amorosi, quindi attenzione a non essere indecisi e magari incostanti nel modo di manifestare i sentimenti che provate.

La Luna in Bilancia può rendere le sensazioni troppo "ragionate" mentre dovete lasciarvi andare di più alle emozioni.

Leone: in amore il peso delle critiche si fa sentire e può creare attrito. Cercate di tenere lontani i pettegolezzi di gente invidiosa della vostra felicità o del vostro modo di fare orgoglioso e sincero. Le decisioni che prendete sono importanti per la sfera amorosa, sia per voi in coppia che per voi single.

Vergine: in amore ascoltate ciò che consiglia il cuore. Un po' annoiati poiché qualche situazione sentimentale è in stallo oppure in fase di transizione, cercate di non perdere la speranza che tutto possa migliorare. Plutone, Saturno e Giove in Capricorno avviano un cambiamento fortunato per l'amore.

Da Bilancia a Pesci

Bilancia: raffinati ma anche un po' fragili con Luna nel segno, siete alla ricerca di conferme che vi facciano sentire amati. Alti e bassi possono farvi soffrire a causa degli astri in Capricorno che creano una quadratura che fa alternare estroversione a sensibilità.

Scorpione: un po' di incertezza minaccia la sfera amorosa e siete inquieti a causa di un chiarimento che può essere risolutivo, ma tarda ad arrivare.

Non insistete troppo a esporre le vostre idee, piuttosto attendete tempi migliori in cui potrete avere una visuale mentale più chiara con Mercurio favorevole.

Sagittario: la Luna è in sestile favorevole e non sopportate la solitudine facilmente. Siete molto aperti ad approfondire i sentimenti con maggiore profondità d'animo e socievolezza. Anche il dialogo diventa più fluido e brillante grazie a Mercurio in posizione fortunata dall'Acquario. Si prevedono splendide novità per voi single.

Capricorno: la Luna interferisce in maniera un po' impulsiva in assonanza con la Bilancia e forse i discorsi delle persone a cui tenete vi irritano.

Allora sfogatevi e protestate pure, ma con educazione e portando avanti le vostre idee con fiducia in voi stessi. Un po' di monotonia offusca anche la sfera amorosa.

Acquario: occhio ai fraintendimenti in amore. Mercurio propone l'occasione giusta, quella che fa ribaltare una situazione a vostro favore. Bando alla pigrizia dunque e agite. Potete ottenere risultati positivi e concretizzare i desideri con successo.

Pesci: attenzione a non lasciarvi prendere dalla pigrizia, piuttosto cercate di portare a termine le cose che avete avviato. L'opposizione lunare è venuta meno e Venere è favorevole per l'amore.

Si prevedono nuovi incontri per voi single.