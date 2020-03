Nel corso della giornata di martedì 17 marzo 2020 l'amore sarà al centro dei nati del segno dell'Ariete, con tanta voglia di progettare il futuro per la propria relazione, e del Cancro, il quale sarà disposto a ricominciare da capo, riuscendo finalmente a vivere la propria storia d'amore con maggiore serenità. A seguire, le previsioni per tutti i 12 segni dello zodiaco per la giornata di martedì 17 marzo.

Previsioni astrologiche 17 marzo, Toro monotono

Ariete: molta più tenerezza con il partner e disposizione verso i progetti da fare in due.

Sarà questa la “combinazione” perfetta di questa giornata, in cui l'intesa all'interno della coppia salirà vertiginosamente.

Toro: sicuramente ci sarà molta monotonia durante le ore lavorative, quindi starà a voi rallegrare e vitalizzare il posto di lavoro con qualche iniziativa interessante. Potreste anche ideare qualcosa che vi renda più guadagni.

Gemelli: organizzerete qualche viaggio con gli amici, in cui andrete alla scoperta di notizie nuove e sorprendenti. Le emozioni saranno assicurate, ma anche lo svago ed il divertimento non saranno da meno.

Cancro: finalmente ci sarà aria di riappacificazioni e chiarimenti all'interno della coppia, ma anche la ricerca dell'anima gemella per i single sarà leggermente più fortunata. Sarete anche più socievoli con gli altri.

Leone: qualche progetto salterà a causa della loro scarsa “fattibilità”, ma sicuramente andrete alla ricerca di altri stimolanti iniziative. Dovrete solamente fare attenzione con gli affari di dubbia risoluzione.

Vergine: troppi alti e bassi in amore vi faranno dubitare di sentimenti che in realtà sono sinceri. Dovrete essere più obiettivi sul posto di lavoro, perché al momento state approfondendo molto di più l'ambito pratico.

Astri 17 marzo, amore in discussione per Bilancia

Bilancia: sicuramente avrete un dilemma di stampo sentimentale in testa dal quale sarà difficile liberarsi, ma altrettanto certamente qualche amico sarà in grado di consigliarvi.

Però starà a voi decidere alla fine.

Scorpione: sarete molto scostanti, tanto che vi allontanerete per un po' da chi vi ha irritato per stare qualche tempo da soli. Avrete le distrazioni necessarie per trascorrere una giornata tutto sommato tranquilla.

Sagittario: avrete qualche malessere, ma sicuramente sarà qualcosa di passeggero che però vi indurrà al riposo. Il troppo lavoro vi ha leggermente spossati, e potreste essere sul punto di staccare un po' la spina.

Capricorno: dovrete fare estrema attenzione alle entrate finanziarie, ma soprattutto alle uscite, soprattutto quelle superflue. Potreste avere qualche altro acquisto necessario appena dietro l'angolo.

Acquario: qualche ostacolo sul lavoro potrebbe peggiorarvi una giornata già segnata da una mattinata piuttosto stressante e sfiancante. Purtroppo potrebbero anche esserci delle divergenze con il partner.

Pesci: avrete modo di condividere le vostre idee con i colleghi, i quali le troveranno buone e originali. Sarete al centro dell'attenzione anche grazie alla vostra voglia di ravvivare l'intesa all'interno del posto di lavoro.